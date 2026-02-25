Reyerta en el PSOE de Madrid: el diputado Rodríguez Palacios dimite tras filtrar el vídeo de su 'número dos' con una 'stripper'

Javier Rodríguez Palacios, exalcalde de Alcalá de Henares y diputado en el Congreso, junto a la fotografía de 2014 difundida durante las Ferias de Alcalá en la que aparece Enrique Nogués en una actividad festiva de peña. E. E.

Javier Rodríguez Palacios llevaba casi veinte años mandando en el PSOE de Alcalá de Henares cuando decidió apretar el botón que no se vuelve a soltar: activar un expediente contra su número dos por una foto de 2014 con una stripper.

No fue un gesto simbólico ni un aviso interno. Fue, más bien, un movimiento quirúrgico en vísperas de primarias. Y terminó siendo, también, el inicio de su caída. El exalcalde y hoy diputado en el Congreso dimitió como secretario general del PSOE complutense tras una tormenta orgánica que él mismo desató.

La apertura del expediente a Enrique Nogués, secretario de Organización, por una imagen vieja —publicada hace más de una década y ya explotada por el PP en la campaña de 2023— se leyó dentro del partido como una operación de control del censo y del liderazgo local.

El diputado del PSOE, Javier Rodríguez Palacios, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 15 de octubre de 2025. Jesús Hellín / Europa Press

En pocos días, la militancia activó una recogida de firmas para pedir su cese. Más de 300 adhesiones en una agrupación de poco más de 700 afiliados. El mensaje era inequívoco: el problema no era la foto, sino el uso político de la foto. La guerra interna del PSOE de Alcalá tenía su primera víctima mayor.

En los corrillos de la agrupación, la maniobra se interpretó como un tiro que se volvió contra su autor. "Pensó que con la foto lo neutralizaba y lo que hizo fue unir a medio partido en su contra", resume un militante veterano.

Otro afiliado local lo describe con una imagen que se repite estos días en la sede: "Fue como lanzar un búmeran, le volvió de frente".