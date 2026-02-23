La autopsia de Juan Manuel, el autor del filicidio de Tenerife que quiso desmembrar a su mujer, arroja positivo en coca

Juan Manuel mató a machetazos a su hijo, Yared, bajo los efectos de las drogas. EL ESPAÑOL ha confirmado en exclusiva por fuentes próximas a la investigación el resultado de la autopsia del cabeza de familia, al que tuvo que abatir un guardia civil de tres disparos: "El padre ha dado positivo en cocaína".

Desde la madrugada del viernes, el municipio tinerfeño de Arona trata de recuperarse del filicidio protagonizado por este padre de familia, Juan Manuel A. F., de 35 años, empleado en un hotel, y que provisto de un machete platanero, con una hoja de 60 centímetros, primero intentó desmembrar a su pareja, Almudena, de 26 años, y luego le abrió el cráneo a su hijo, con solo 10 añitos.

La Policía Judicial sostiene como una de las hipótesis que Juan Manuel, sin antecedentes por violencia de género, actuó con una brutalidad extrema impulsado por el consumo de alguna sustancia alucinógena, como la droga caníbal, caracterizada por generar una sensación de euforia, exaltación emocional y psicosis.

Este positivo en coca no deja satisfecha a la Guardia Civil y el cuerpo sin vida del filicida será sometido a una especie de autopsia ampliatoria, para buscar la presencia de más drogas: "Se le hará otra prueba de restos de otras sustancias, para ver si coinciden con la droga caníbal".

El machete platanero de 60 centímetros con el que Juan Manuel A. F. mató a su hijo Yarid de 10 años. E. E.

La teoría de que la droga caníbal desencadenó este terrorífico filicidio, se debe a que este treintañero, natural de Venezuela, intentó desmembrar a su pareja, "cortándole las manos"; luego le abrió el cráneo a su hijo, "se comió los sesos del niño"; después "le cortó el lomo" a su perro, y finalmente, embistió a seis agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Arona que no pudieron reducirle.

De hecho, Juan Manuel llegó con el machete platanero hasta la calle y lesionó a un agente, teniendo que ser abatido de tres disparos en zonas no vitales, en la barriga y las piernas, a manos de un guardia civil que se vio obligado a disparar para evitar que atacase a más personas. Una de las balas le afectó en la vena aorta y murió desangrado.

Tal fuerza desproporcionada en una persona, unido a que echaba espuma por la boca y que verbalizaba expresiones propias de una paranoia, invitan a pensar a la Guardia Civil que consumió algún alucinógeno potente.

Valgan como botón de muestra estas afirmaciones que realizó tras cortar las muñecas de Almudena, con el machete platanero. O lo que le dijo a los agentes al verles tratando de abrir la verja metálica de seguridad de su piso, ubicado en el Primero Izquierda de la calle Santa Cecilia en la Barriada de Cabo Blanco:

- Juan Manuel: ¡Aquí tienes las manos de mi mujer, demonio!

- Juan Manuel: ¡Matarme, matarme!

La otra hipótesis que se baraja es algún tipo de trastorno mental transitorio, derivado del consumo de drogas, o un ritual de "brujería", según indican fuentes judiciales. Esta teoría se apunta por el origen venezolano del filicida y por las expresiones relativas a satanás que escucharon los vecinos de este barrio que fueron interrogados por la Guardia Civil, a pie de calle, durante la madrugada del pasado viernes.

"Algunas personas decían que autor era santero, aunque no está confirmado", subrayan fuentes próximas a la investigación.

En Arona, todos contienen el aliento, a la espera de que Almudena se recupere de los "múltiples machetazos" que presenta por todo su cuerpo, según fuentes cercanas a la investigación. "La mujer sigue en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos".

Dos guardias de baja

El agente que recibió un machetazo en la clavícula está de baja, recuperándose de la intervención quirúrgica a la que fue sometido. El guardia civil que realizó los tres disparos al autor del filicidio, Juan Manuel, también se ha cogido una baja porque "psicológicamente está tocado".

Todos los compañeros le apoyan junto a las asociaciones profesionales del Instituto Armado que sostienen que evitó una carnicería en Arona.