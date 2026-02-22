El pelotazo de los Pineda Pérez en Sevilla: el exedil socialista y su esposa, un dúo cercado por la UCO que hizo "un buen negocio"

Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estrechan el cerco al matrimonio sevillano compuesto por Rafael Pineda y Olga Pérez.

Pineda, quien sería hasta el 12 de septiembre de 2025 la mano derecha del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández Peñalver, fue detenido el pasado martes por los agentes anticorrupción. Días después, fue puesto en libertad.

Esta pareja se ve involucrada en una serie de procesos judiciales por la presunta comisión de delitos, como tráfico de influencias y corrupción de los negocios.

El 'caso Parcela'

El titular del Juzgado de Instrucción nº 10 de Sevilla investiga al exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno de Andalucía por la supuesta venta de unos terrenos municipales de Sevilla a una empresa de su mujer.

Pérez administra la sociedad Higuerón Real Estate SL, operativa desde 2016. Resultó adjudicataria de un solar de la Empresa Municipal de Vivienda de Sevilla (Emvisesa) por 1.777.796 euros.

En un auto remitido al juzgado que investiga la causa, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, los investigadores determinan que hay una serie de "incongruencias" con respecto a esta adjudicación.

A Pérez se le comunicó el pasado 14 de noviembre de 2016 la adjudicación del terreno, cuando esta fue aprobada al mes siguiente.

Todo ello sucedió, y de acuerdo con lo reflejado en el auto, "antes de que se le reclamen las cantidades procedentes de la publicación para la licitación, siendo la primera vez que Emvisesa arrienda un solar".

"Los contratos de subarriendo son de fecha anterior a la adjudicación", subraya el documento judicial.

"Por lo que Olga sabía que iba a ser adjudicataria con anterioridad a que fuera aprobada y comunicada a la misma", agrega.

La parcela en cuestión. Emvisesa

El 1 de noviembre de 2016 se firmó el contrato de arrendamiento en representación de Higuerón Real Estate SL. Después, solicita al Emvisesa el traspaso del arrendamiento a dicha empresa.

"Tenía información privilegiada y sabía que se le otorgaría la cesión", continúa el documento judicial.

Ocho años después, el 31 de octubre se realizó un nuevo informe pericial de tasación, donde se rebajó el precio en más de 500.000 euros en "tan solo" seis meses.

Al proceso de enajenación "solo se le dio publicidad" en la web del Emvisesa. Únicamente, se presentó Higuerón.

Según la información judicial que obra en poder de EL ESPAÑOL, los movimientos bancarios de las cuentas de Rafael Pineda y Olga Pérez acreditan que "recibieron importantes ingresos" a través de la empresa de ella.

"Higuerón Estate se creó con el único fin de encubrir los beneficios de los subarriendos a Megafood SA, Petronieves SL e Higuerón Restauración SL", añade el auto.

Megafood hace referencia al mayor franquiciado de Burger King en España. En dicho terreno se pretendía levantar un establecimiento de esta marca de comida rápida.

Los investigadores del Instituto Armado destacan cómo a principios de 2025, se produce la venta de la parcela por parte de Higuerón Real Estate a la sociedad Eryel Invest -que forma parte del holding empresarial Burger King Spain- por importe de 3,9 millones de euros.

El beneficio alcanzó los 2,1 millones.

Teniendo en cuenta el estudio de los movimientos bancarios, estas ganancias se distribuyeron entre el matrimonio de Rafael Pineda y Olga Pérez.

La pareja se embolsó 639.120,63euros.

El resto fue a parar a dos antiguos socios de la sociedad, y 78.650 euros a una empresa propiedad del funcionario de Emvisesa Daniel M. L.

Por todo ello, los investigadores creen que el expediente de subasta presenta una secuencia de hechos que deben ser examinados.

El exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía, Rafael Pineda (i), acompañado por su abogado, Alberto Castejón (d), tras prestar declaración en los Juzgados de Sevilla. Europa Press

Relación con un 'narco'

Por otro lado, Pineda tiene relación con un empresario vinculado al blanqueo de capitales proveniente del narcotráfico, David R.

"He cerrado un buen negocio que me ha dejado un dinerito curioso y ahora espero cerrar otra cosa que me pone... (se entrecorta la voz), con lo de mis estafas y todo eso y la verdad es que no me puedo quejar, quillo, todo va saliendo bien".

Estas son las palabras que le dijo Pineda al otro empresario, de origen marroquí, fechadas a noviembre de 2024 e intervenidas por los agentes de la UCO.

El empresario le dice a una conocida que el delegado del Gobierno -refiriéndose al propio Rafael Pineda- "le ha dicho que les de los papeles de todo el mundo a los que quiera arreglarle documentos de extranjería".

La colega le dice textualmente que "cada vez que esta persona viene coge una papalina (borrachera) y que le gusta mucho el marisco fresco y bueno".

En otra conversación, este empresario le pregunta sobre una prohibición que se autoimpuso para entrar en los casinos de juego.

Rafael Pineda, el exnúmero 2 del delegado del Gobierno en Andalucía, al salir de declarar con el juez instructor. Europa Press

Le dice que él solo quería prohibirse la entrada en los de Andalucía, pero que el director se lo puso a nivel nacional y que para quitar esta prohibición tiene que ir a la Plaza de España, donde está situada la Delegación del Gobierno.

Rafael le indica que esa gestión la tiene que realizar en la Junta de Andalucía, a lo que añade textualmente: "Si fuera del Gobierno de España, te lo resuelvo yo".

Trayectoria de Pineda

Atendiendo a la trayectoria profesional de Rafael Pineda consultada por EL ESPAÑOL, el exjefe de gabinete del delegado del Gobierno de Andalucía ejerció este cargo desde junio de 2018 hasta el pasado mes de septiembre,

Antes de ello, fue director comercial en Dialoga, una operadora de telecomunicación y proveedor de servicios en la nube.

Rafael Pineda, en una imagen de archivo cuando era gerente de Lipasam en el Ayuntamiento de Sevilla. Cedida

Siguiendo en esta línea profesional, fue director gerente de Lipasam, la empresa municipal de limpieza pública de la ciudad de Sevilla durante su etapa de concejal de Medioambiente del Ayuntamiento de la capital hispalense.

Precisamente, durante su paso al frente de la concejalía de Sevilla, fue cuando conoció a Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, el actual vicepresidente del Congreso de los Diputados. Con el actual vicepresidente de la Cámara Baja guarda a día de hoy estrechos lazos de amistad.