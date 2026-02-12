La nueva vida en semilibertad de 'Txeroki' en San Sebastián: un trabajo que "le han buscado sus amigos de Bildu" y voluntariado

Hace 17 años, Mikel Garikoitz Aspiazu Rubina (Bilbao, 1973) pisó el suelo de su celda por primera vez tras escuchar el veredicto de un juez que le condenaba a pasar 377 años en prisión.

El bilbaíno se hacía llamar 'Txeroki'. A sus espaldas acumulaba una veintena de delitos de tentativa de asesinato y estragos terroristas cometidos para la banda ETA.

Pero hace apenas una semana, debido a la cesión de las competencias de prisiones al Gobierno autonómico del País Vasco, el que fuera líder de la rama militar de los terroristas volvió a salir a la calle.

Mikel Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki' Ministerio del Interior Europa Press

Encapuchado, vestido completamente de negro y cargando una mochila. Llovía. No pudo el vasco evitar ser grabado por las cámaras de los periodistas antes de montarse en un Volkswagen Golf y desaparecer.

El Ejecutivo euskaldún tomó esta decisión sin contar con los jueces, en una maniobra tan cuestionable en lo ético como impecable en lo legal después de que el Gobierno central traspasara la gestión de los centros penitenciarios.

Eso le permitirá cruzar cada día la puerta de la prisión de Martutene, en San Sebastián, para salir a trabajar y hacer labores de voluntariado.

Un régimen de semilibertad cuya aprobación ha despertado la indignación de los familiares de las víctimas de ETA.

Este diario se ha puesto en contacto con fuentes de Policía Municipal, Ertzaintza y funcionarios de prisiones del País Vasco, y aún así, la información disponible sobre la vida de este hombre en semilibertad está muy acotada.

Una de estas fuentes afirma que "sus amigos de Bildu le han buscado trabajo. Sale todos los días por la mañana y regresa al centro penitenciario por las noches".

El exjefe de ETA 'Txeroki', en una imagen de 2014. Efe

"Cuando el Gobierno vasco recibió las competencias de prisiones no tardó ni un segundo en buscarle el tercer grado".

Además, fuentes penitenciarias ampliaron a EFE que el terrorista abandona la prisión de las 8 a 21 horas, los cinco días laborales de la semana, y que está previsto que salga en libertad en julio de 2027.

Aunque, a efectos legales, su régimen de semilibertad no es exactamente un tercer grado, y le permite salir a la calle exclusivamente para poder trabajar y realizar voluntariado.

Es decir, que si no tuviese un trabajo al que acudir, no podría aplicarse este mecanismo que ofrece el sistema penitenciario.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, la junta de tratamiento de la prisión, obviando al juez y su análisis jurídico, sugirió la aplicación del 100.2 del Reglamento Penitenciario a Garikoitz Aspiazu, y el Gobierno vasco se lo concedió.

Aunque con este mecanismo legal el juez tendrá que tomar una decisión, lo hará cuando Aspiazu ya esté disfrutando de su libertad parcial.

Esto se ha logrado a pesar de que el magistrado José Luis Castro frenó el pasado diciembre un permiso de salida concedido por la junta de tratamiento a 'Txeroki'.

El juez, para analizar si era o no pertinente, solicitó a la cárcel el expediente penitenciario del reo. Pero esta documentación no le llegó completa.

Por ello, optó por paralizar el permiso, a la espera de recibir el expediente íntegro.

A día de hoy, dos meses después, no le ha llegado.

Por esa razón, la junta de tratamiento recurrió al 100.2 para agilizar su salida a la calle.

Historial terrorista

La indignación que ha generado esta noticia está asociada a los crímenes que perpetró a principios de los 2000.

Entre otros hechos, fue condenado por el envío de paquetes-bomba a la delegada de Antena 3 en el País Vasco o por el intento de asesinato de la concejala socialista Esther Cabezudo.

También es conocido por protagonizar una batalla interna dentro de ETA, en la que se enfrentó a otros líderes de la banda como 'Josu Ternera' o 'Thierry', que desembocó, además, en el atentado de la T-4 de Barajas de diciembre de 2006, perpetrado durante la negociación con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

'Txeroki' trabajaba en un bar radical próximo a ETA y se destacó en la 'kale borroka' de Bilbao.

Nadie conoce el origen de su mote. Se trata de una adaptación al euskera de la forma en la que se hacían llamar los indígenas americanos cherokees, que eran representados con frecuencia en el cine western desafiando a vaqueros y militares estadounidenses en la época del salvaje Oeste.

Lo que sí se sabe que su trayectoria en el mundo del terrorismo comenzó en su juventud.

Aspiazu trabajaba en un bar del círculo radical de la banda terrorista, y paralelamente se destacó en los disturbios de la kale borroka.

En el 2000, pasó a formar parte de las filas de ETA. Tres años después, tras haberse marchado a Francia para huir de las autoridades españolas, fue nombrado jefe de los comandos.

Pero en 2008 fue detenido tras un complejo operativo de busca y captura entre las autoridades españolas y francesas.

'Txeroki', en un traslado a España para ser juzgado por causas pendientes, en una imagen de archivo.

Apoyo en internet

A pesar de estos crímenes que han sido demostrados en juicio, en las redes sociales no es difícil encontrar publicaciones que celebran su puesta en libertad: "Aúpa Garikoitz Aspiazu", tuiteó un usuario en la red social X.

En esta misma plataforma, la cuenta del colectivo Sare Antifaxista, con 24.700 seguidores, publicó: "Una semana de acoso fascista organizado y planificado de la Brunete Mediática a Garikoitz Aspiazu, 'Txeroki'".

De una forma similar, el periódico digital Gedar, de tendencia comunista e independentista vasca, publicó este martes un artículo titulado Garikoitz Aspiazu sufre persecución por parte de la extrema derecha.

Una tendencia que va totalmente en contra de la opinión que han reflejado los colectivos de víctimas del terrorismo, que han condenado la aprobación del régimen de semilibertad para Aspiazu.