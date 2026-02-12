Muere un hombre al ser arrollado su vehículo por un Alvia en Talavera de la Reina: cortada la línea Madrid-Cáceres

El suceso se ha producido en un paso a nivel a dos kilómetros de la estación de la ciudad. Ninguno de los 206 pasajeros del tren ha resultado herido.

Un hombre ha fallecido este jueves al ser arrollado el vehículo que conducía por un Alvia de la línea Chamartín-Badajoz en un paso a nivel de la ciudad de Talavera de la Reina (Toledo). Este incidente ha obligado a cortar la circulación en esta línea.

Este suceso ha tenido lugar a las 20:11 horas a unos dos kilómetros de la estación de tren talaverana, según ha informado el servicio de urgencias y emergencia 112 de Castilla-La Mancha.

En ese momento, un tren que se dirigía hacia Extremadura ha impactado contra el vehículo provocando la muerte instantánea de su único ocupante.

Se encuentra interrumpida la circulación entre Talavera de la Reina y Calera-Chozas de la línea de ancho convencional Madrid-Cáceres por el accidente con un vehículo. — INFOAdif (@InfoAdif) February 12, 2026

Mientras, en el convoy no se han registrado heridos entre sus 206 ocupantes.

Hasta el lugar, se han desplazado agentes de Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil y una UVI móvil de manera preventiva que no ha tenido que actuar.

También se ha personado una dotación de bomberos del parque talaverano que se ha encargado de realizar las labores de desencarcelación del cuerpo del afectado.

El accidente se ha producido en una zona donde existen numerosas parcelas y casas de campo en las que la única manera de acceder desde la ciudad es atravesando las vías en los pasos a nivel habilitados.

Corte de circulación

El tren se mantiene parado en el lugar a la espera de que concluya el levantamiento del cadáver y los trabajos para la retirada del vehículo siniestrado.

También se ha visto afectado otro convoy que circulaba en esta línea, que ha tenido que detenerse a la altura de la localidad toledana de Oropesa con unos 300 ocupantes, han precisado fuentes del 112.