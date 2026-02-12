El infierno de Salma en Murcia: 680 días secuestrada, sometida a violaciones y agresiones de su novio hasta que logró escapar

A Salma se le perdió la pista un lunes 1 de abril de 2024. Parecía que se la había tragado la tierra. Pero este martes 10 de febrero de 2026, esta ciudadana marroquí, de 38 años, reapareció completamente devastada a nivel psicológico y con graves secuelas físicas. Salma llegó como pudo a un centro de salud del Barrio del Infante en Murcia, tras escapar de su secuestrador: su pareja sentimental.

Así lo ha confirmado la Delegación del Gobierno: "La Policía Nacional está investigando el caso en el ámbito de la violencia de género, para esclarecer si el secuestro se ha producido durante una relación sentimental".

El Centro Nacional de Desaparecidos emitió una alerta con la foto de Salma R., por aquel entonces con 36 años, debido a que su familia no tenía noticias de ella. La investigación de esta desaparición se llegó a valorar como voluntaria, pero 680 días después se ha descubierto que esta pobre mujer estaba secuestrada.

El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, ha detallado este jueves que "hay una investigación en curso" y que la cifra de detenidos asciende a 4. "Se encuentra el presunto autor de los hechos y otros tres como cooperadores necesarios, por un delito de encubrimiento".

Al parecer, estos tres hombres, algunos de ellos vecinos de la pareja de Salma, no alertaron de las perrerías que estaba sufriendo esta mujer en una casa de huerta de San José de la Vega: una pedanía de Murcia con una población de unos 3.500 habitantes que están horrorizados con el secuestro de esta treintañera.

Francisco Lucas ha adelantado que este viernes, los cuatro detenidos, "pasarán a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Murcia". En el caso del supuesto secuestrador, como "presunto autor de un delito de detención ilegal, agresión sexual y violencia de género".

Las primeras informaciones recabadas por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional apuntan a que Salma, durante 680 días, fue sometida a agresiones físicas y sexuales por parte de la que era su pareja sentimental.

La teoría de la fuga

Cuando se cumplió un año de la desaparición de esta mujer, SOS Desaparecidos volvió a recordar que el caso estaba sin resolver, apuntando que Salma, nacida el 29 de octubre de 1987, tendría 37 años, su estatura era de 1,65 metros, con complexión física normal, pelo castaño y ojos marrones.

"Desapareció el 1 de abril de 2024 en Murcia sin dejar rastro", tal y como se recordaba en el entorno de esta treintañera.

El tiempo siguió corriendo y se llegó a valorar que Salma había protagonizado "una fuga voluntaria", pero por desgracia, eso era lo que estaba deseando esta mujer: huir de su secuestrador. Este martes lo logró, en un descuido de su pareja que siempre cerraba la casa con llave, pudo huir de la casa de huerta donde estaba cautiva, saltó la valla con ayuda de una escalera y llegó a un centro sanitario para pedir ayuda.

La descripción física de Salma no cuadraba en nada con el deterioro físico que sufría esta mujer, tras ser violada supuestamente y torturada. De hecho, desde la Delegación del Gobierno confirman que había sufrido "malos tratos", que se traducían en moratones, la pérdida de varios dientes, la ceguera de un ojo...