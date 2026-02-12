La familia Sánchez Díaz lidera la academia con más éxito del MIR: ahí estudiaron 65 médicos de los 100 mejores de 2025

A comienzos de los años 80, Pilar Díaz Aguilar (Málaga, 1953) sintió una inquietud que acabaría cambiando su vida. Su hermano Javier, un médico recién licenciado, se enfrentaba a la difícil tarea de conseguir una plaza en la Sanidad Pública. Al verlo luchar, Pilar decidió buscar una manera de ayudarlo.

Pero lo que empezó como un gesto fraternal se transformó pronto en una idea de futuro: fundar una academia que preparara a los profesionales sanitarios para las oposiciones (MIR, EIR…). Y así, en 1984, nacía Consigue Tu Objetivo, la academia que con el tiempo sería conocida en todo el país por su acrónimo, CTO.

Más de cuatro décadas después de aquel primer paso, esta academia familiar se ha convertido en la gran referencia española en la preparación del examen a Médico Interno Residente. Sin ir más lejos, seis de los diez mejores resultados del MIR de 2025 correspondieron a alumnos formados en CTO. Y, entre los 100 primeros, 65 aspirantes se habían preparado con el método de la familia Sánchez Díaz.

Pilar Díaz Aguilar, fundadora de CTO, y su hermano, Javier Díaz Aguilar, el médico que la inspiró para crear la academia durante los años 80. Cedida

Este sobresaliente logro, sin embargo, no fue una excepción. “Por ejemplo, en 2010, que fue el primer año en el que introdujeron imágenes en el MIR, las 13 primeras notas fueron de los alumnos de CTO. Además, de los 1.000 primeros de aquel año, unos 700 eran de la academia”, explica a EL ESPAÑOL Pilar Sánchez Díaz (Madrid, 1982), directora de Relaciones Institucionales de CTO.

Ella es hija de Pilar Díaz, la fundadora y actual presidenta de la academia. No trabaja sola: su hermana pequeña, Cristina Sánchez Díaz (Madrid, 1991), también médica y profesora, forma parte del equipo académico de CTO. Ambas, junto con otros miembros de la familia, mantienen viva una historia que comenzó por solidaridad y que hoy define el éxito de la academia MIR más reconocida del país.

El origen de CTO

Como sucede en muchas trayectorias de éxito, los inicios de la academia CTO fueron tan humildes como decisivos. Cuando Pilar Díaz se propuso ayudar a su hermano y a otros médicos, partía casi de cero y con escasos recursos. “La empezaron ella, otro médico y otra persona, y con lo poco que tenían pusieron un anuncio en el periódico y otro en las Páginas Amarillas. Nadie llamaba hasta que un día 30 valencianos se presentaron y le dijeron a mi madre: ‘¿Nos preparas?’. Ella se agobió porque no tenía experiencia y era demasiado, así que al principio se negó, pero luego acabó aceptando”, recuerda su hija Pilar Sánchez.

A aquel arranque ilusionante se sumó un problema que, en parte, sigue siendo un clásico reto de la docencia médica: en 1984 no existía un temario oficial para preparar el MIR. Consciente de ello, Pilar y su reducido equipo decidieron crear su propio manual de estudio, aunque la falta de inversión obligó a buscar ayuda externa.

“Como no podía ofrecer dinero, todos los editores le decían que no podían imprimir el manual. Pero hubo uno, José María Cañizares, de la Imprenta Cañizares, que aceptó sin conocerla. Le dijo: ‘Yo te ayudo, pero cuando ganes dinero me los devuelves por apostar por ti. Y así salió el primer manual”, cuenta Pilar Sánchez. De esa colaboración nació una amistad que aún perdura entre las familias Sánchez Díaz y Cañizares.

Aquellos 30 valencianos que confiaron en CTO lograron plaza como médicos en la Sanidad Pública, un logro enorme en una época en la que se presentaban cerca de 30.000 aspirantes para apenas 1.000 vacantes. “Estos 30 médicos se acabaron convirtiendo en nuestros mejores comerciales”, comenta Pilar Sánchez. Desde entonces, el crecimiento de CTO fue imparable año tras año.

La fundadora de CTO, Pilar Díaz Aguilar, unto a su hija mayor, Pilar Sánchez Díaz,durante los años 80. Cedida

Tanto que hace más de dos décadas, la propia fundadora decidió “hacer las Américas”. Observó que muchos médicos latinoamericanos buscaban preparación específica para sus exámenes nacionales y decidió ampliar horizontes. “Y desde entonces preparamos a los alumnos para hacer el MIR en España o para superar el equivalente de sus países. El primero de todos fue México y actualmente CTO tiene presencia en 11 países de América Latina”, explica Pilar Sánchez.

En España, CTO cuenta con 19 sedes repartidas por el país y una más en Italia, consolidando su condición de empresa multinacional con alma familiar.

Los últimos datos oficiales

El pasado año, en el MIR de 2025, los alumnos de CTO ocuparon los primeros puestos. En cifras, seis de los diez mejores estudiaron con los Sánchez Díaz; 35 entre los 50 primeros; 65 entre los 100; y 538 entre los 1.000. En otras palabras, de cada dos nuevos médicos residentes en España, al menos uno se había formado en CTO.

Entre esos nombres brillantes destacan los seis aspirantes del top 10 formados por la familia Sánchez Díaz: el número 2, Francisco Reyes Lozano; el número 3, David Carrillo Nieto; la número 5, María del Pilar Carpy; el número 6, José María de Francisco Morón; el número 7, Pedro Areal Antonlín; y el número 9, Gustavo Júnior Minuzzi.

Los otros cuatro mejores MIR fueron Oleg Logunov, número 1; Dolla Logunova, número 4; el número 8, Víctor Torrecillas Mayayo; y el número 10, José Vicente Ballester.

Aunque en 2025 CTO no logró el número 1, lo cierto es que la academia siempre compite por ese ansiado primer puesto. Lo ha conseguido en numerosas ocasiones a lo largo de sus 40 años de historia.

Cuatro décadas, 450.000 alumnos formados y una huella indeleble en la Sanidad, Hacienda y Administración Civil del Estado avalan su compromiso. Y ese empeño, liderado por Pilar Díaz Aguilar y sus hijas, Pilar Sánchez Díaz y Cristina Sánchez Díaz, seguirá marcando el rumbo de la academia familiar en el presente y en el futuro.