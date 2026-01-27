La noche en la que profanaron 20 tumbas del cementerio judío de Barcelona: "Cataluña es un lugar hostil para esta religión"

El cementerio judío de Les Corts, en Barcelona, fue objeto este sábado de un acto vandálico en el que al menos 20 tumbas y lápidas resultaron dañadas, según ha dado a conocer la Comunidad Judía de Barcelona, a la que pertenece el camposanto.

A pesar de los daños, desde la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) explican a EL ESPAÑOL que los familiares "van a reconstruir las tumbas dañadas".

"Estamos intentando averiguar quiénes han sido los responsables, el caso está en manos de los Mossos". Aunque dado que la investigación sigue abierta, la policía catalana rechaza responder las preguntas de este diario.

"Pensamos que lo que motiva este acto de vandalismo es el odio, la hostilidad, el rechazo contra la comunidad. No solo ocurre en España, hace dos semanas se publicó un mapa web en Francia en el que se señalaban las ubicaciones de comercios y empresas judías, israelíes y españolas con intereses en Israel. Y entre ellos se citaba al Colegio Judío de Barcelona. Fue un señalamiento a cientos de menores".

La FCJE valora que el antisemitismo está creciendo "desde después del 7 de octubre de 2024, el día en el que Hamás perpetró la masacre contra cientos de personas en Israel".

Esa fecha marcó el inicio de la ofensiva del Estado de Israel contra esta organización paramilitar yihadista en el territorio palestino: un conflicto que ha generado poderosas controversias.

Sin embargo, una cosa son las acciones del Gobierno israelí, y otra muy diferente las creencias y acciones de los 70.000 judíos que, según la FCJE, residen en nuestro país.

En esta misma línea, el presidente de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), Ángel Mas, advierte del creciente clima de hostilidad que se produce en Barcelona y Cataluña: comunidad a la que considera "uno de los lugares más difíciles para vivir la vida judía en Europa".

Aunque matiza que "España no es un país antisemita, sino un país en el que hay actos de antisemitismo que están creciendo exponencialmente porque siempre ha habido tarados con una obsesión enfermiza contra los judíos: este es el odio más antiguo".

"Por lo tanto, el problema no es que el país sea antisemita, sino que ese odio está jaleado desde el poder", sentencia Mas.

Por lo tanto, ante lo ocurrido en Les Corts, Mas reclama una reacción firme de las autoridades. "No pedimos, exigimos que las autoridades españolas desistan inmediatamente de crear este clima de odio, que es artificial porque la sociedad española no lo siente".

Al mismo tiempo, lanza un mensaje a la ciudadanía. "Los judíos somos el canario en la mina. Cuando se empieza a recortar derechos o a tolerar el odio contra un grupo, la impunidad acaba extendiéndose a cualquiera que disienta".

Antecedentes de antisemitismo

El caso del cementerio de Les Corts se suma así a una lista de incidentes perpetrados contra la comunidad judía.

Uno de los más recientes fue la aparición de mensajes manuscritos con el mensaje "Free Palestine" en tarros de comida kosher que habían pedido varios pasajeros judíos de un vuelo de Iberia, el pasado mes de agosto.

Un tarro de ocmida kosher pedido por un pasajero judío de Iberia con el texto manuscrito: "Free Palestine". FCJE

Además, el de este sábado en la Ciudad Condal tampoco ha sido el primer acto de vandalismo perpetrado contra un cementerio judío.

En 2020 el cementerio judío de Madrid, en Hoyo de Manzanares, despertó con unas pintadas en las que se leía 'holocuento', 'judío asesino', y otros mensajes ofensivos contra la comunidad.

Restauración de las tumbas

El Ayuntamiento de Barcelona ha emitido un comunicado en el que informan que están "trabajando coordinadamente con las comunidades afectadas, y en particular con la Comunidad Judía de Barcelona y el Rabinat, para ejecutar las medidas de restauración y recuperación del espacio".

"El consistorio estudiará presentar una denuncia por estos hechos vandálicos junto con la Comunidad Judía ante la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía".

La Comunidad Judía de Barcelona y el Ayuntamiento prestan servicio de cementerio de forma conjunta desde 1976.

Como consecuencia de los daños producidos por este acto de vandalismo, el camposanto ha permanecido cerrado desde el sábado por la noche hasta este lunes.