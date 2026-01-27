Miguel Alcaraz, nuevo coordinador estatal de CC OO en Policía Local: 'Se debe hablar de armas largas para los agentes'

Miguel Alcaraz Durán suma más de un cuarto de siglo en la trinchera policial. Desde que aprobó su oposición en Bullas y luego logró una plaza en San Javier ha pasado por todo tipo de unidades, como Seguridad Ciudadana, Tráfico o Medio Ambiente. Esa labor la ha alternado con su faceta sindical y Comisiones Obreras le acaba de nombrar Coordinador Estatal de Policías Locales y Agrupaciones Profesionales.

"Me hice Policía Local por vocación de servicio público. Siempre he creído que la Policía Local es una institución próxima al ciudadano, la que pisa calle, la que media antes de sancionar y la que conoce realmente los problemas cotidianos. Quería un trabajo donde sentirme útil y con una repercusión directa en la sociedad", reflexiona Miguel Alcaraz Durán (Murcia, 1969) en una entrevista con EL ESPAÑOL.

Unas de las cuestiones que más le "preocupa" en su nuevo cometido sindical es el incremento registrado en los delitos de atentado contra agentes de la autoridad, ya sean policías nacionales, guardias civiles, policías locales o autonómicos. La estadística disponible del Ministerio del Interior revela un repunte constante durante los últimos tres años, con 16.651 agresiones en 2022; 16.833 en 2023 y 16.878 en 2024.

"El incremento de las agresiones a policías en los últimos años no puede analizarse solo como un fenómeno aislado ni exclusivamente desde el punto de vista del orden público. Tiene consecuencias graves sobre la salud mental y genera un desgaste psicológico, pero también refleja un deterioro de la convivencia y una acumulación de tensiones sociales que las políticas públicas no abordan en profundidad".

Alcaraz, este martes, en la sede de CC OO en la Región de Murcia.

- ¿Qué consecuencias psicológicas sufre un agente tras una agresión física?

- Miguel Alcaraz: Las agresiones generan un impacto psicológico que puede arrastrarse durante años y puede derivar en ansiedad, estrés postraumático o depresión, afectando tanto a la salud de los agentes como a la calidad del servicio público que prestan a pie de calle.

- ¿Qué media propondrá desde Comisiones Obreras para atajar este repunte de atentados a agentes de todos los cuerpos?

- Debería establecerse una sanción punitiva por las agresiones a policías que fuese proporcional al daño que genera, para promover un efecto disuasorio. Es necesario incidir en el papel de las escuelas para que desempeñen un papel crucial en la educación de los jóvenes contra la violencia en general y, en particular, la dirigida contra los policías.

Por otro lado, hay que reforzar la prevención en riesgos laborales: más recursos humanos, formación en mediación y gestión de conflictos, apoyo psicológico continuado y plantillas dimensionadas adecuadamente. Al mismo tiempo, hay que apostar por políticas sociales que reduzcan la exclusión, la precariedad y los conflictos que acaban estallando en la calle.

Defender a los policías frente a las agresiones es apostar por una policía bien cuidada, con derechos, formada y cercana a la ciudadanía. De lo contrario: ¿Quién protege a los que nos protegen?

El subinspector de la Policía Nacional, en abril de 2023, atendido de urgencia tras recibir un hachazo en la cabeza cuando auxiliaba en Murcia a una joven que iba a sufrir un robo.

A sus 56 años, Miguel Alcaraz atesora una visión muy completa de la labor policial porque la ha creado desde su labor administrativa, sindical y su experiencia a pie de calle, participando en persecuciones o en la reducción de delincuentes para ponerles los grilletes. De ahí que su discurso abarque desde las jefaturas de Policía a las Administraciones.

"Además de mi trabajo como policía, llevo muchos años en Comisiones Obreras, llevando a cabo la representación sindical de mis compañeros para defender los derechos de nuestro colectivo".

Tanta ha sido su dedicación que ha ido ganando peso en la estructura de CC OO, desde delegado sindical en el Ayuntamiento de San Javier a coordinador de administración local en la Región de Murcia y ahora le han nombrado coordinador estatal de policías locales y agrupaciones profesionales.

- ¿Cuáles son los propósitos que se marca en su nueva responsabilidad sindical?

- Miguel Alcaraz: Tengo tres objetivos muy claros. El primero, dignificar las condiciones laborales de los 70.000 policías locales que hay por todo el país. Especialmente, en el aspecto de seguridad para conseguir disminuir la curva ascendente de agresiones a agentes de la autoridad y potenciar los cuidados en salud mental.

Mi segundo objetivo pretende homogeneizar derechos básicos entre policías locales y conseguir una reforma de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad porque data del año 1986.

Y el tercero, busca reforzar el modelo de policía democrática y profesionalizada, donde también se vele por los derechos de los propios policías, para que sea un modelo garante de la convivencia, de los derechos y las libertades públicas. Un servicio a la ciudadanía que apueste por la formación, la prevención y la mediación.

El agente Alcaraz es conocido en tierras murcianas por su buena hoja de servicios, en 2019 recibió la medalla al mérito de la Policía Local de la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol), como reconocimiento a su meritoria trayectoria profesional. Y como el sindicalista Miguel tiene fama de armas tomar, de colocarse tras la pancarta, sumarse a las protestas y ser crítico con la ultraderecha de Vox.

José Ángel Antelo, presidente de Vox en la Región de Murcia, en una imagen difundida por su partido en agosto de 2024, con policías locales de Molina de Segura.

- ¿El discurso de Vox está calando entre los miembros de la Policía Local como se ha deslizado en alguna ocasión que ocurre en la Guardia Civil o en la Policia Nacional?

- Miguel Alcaraz: Hay intentos claros de instrumentalizar un cierto descontento policial, pero no diría que cale de forma mayoritaria. La Policía Local es plural, diversa y mayoritariamente profesional. Los discursos simplistas y autoritarios pueden encontrar eco en momentos puntuales, pero no representan el sentir general de las plantillas.

- ¿Qué opina de que José Ángel Antelo (Vox) exija al PP de Murcia dotar de armas largas a la Policía Local?

- Me parece que el planteamiento debe ir acompañado de un análisis serio y profundo. El debate no es ideológico, es técnico y de seguridad. Se puede y se debe hablar del armamento en las Policías Locales y bajo qué parámetros se les puede dotar de armas largas, pero creo que es esencial que a la misma vez se hable de formación y protocolos.

- ¿Cree que es justa la reivindicación de policías nacionales y guardias civiles que reclaman equiparar salarios con policías locales y autonómicas?

- Es legítima la reivindicación de una equiparación salarial real y justa. Pero hay que abordarla sin enfrentar cuerpos entre sí. El problema no es que un policía local o autonómico cobre más en determinados municipios o regiones, sino que durante años ha existido una infravaloración salarial en la Guardia Civil y la Policía Nacional.

- ¿En la Policía Local también se piensa como en Policía Nacional y en Guardia Civil que hay discriminación frente a los Mossos d'Esquadra en Cataluña o la Ertzaintza en el País Vasco?

- Existe una brecha evidente. Mientras Mossos y Ertzaintza tienen estructuras sólidas, carreras profesionales claras y financiación estable, muchas policías locales dependen casi exclusivamente de la voluntad política y presupuestaria de los ayuntamientos.

Existen ayuntamientos que apuestan claramente por sus Policías Locales, mientras que otros se limitan a cumplir el mínimo que les exige la ley. Eso genera desigualdad y precariedad en un servicio esencial.

- ¿Qué carencias tienen en común las plantillas de Policía Local de municipios de distintas autonomías?

- Comparten carencias estructurales: falta de efectivos, envejecimiento de plantillas, déficits en formación continua o escasez de medios materiales. Estos problemas son endémicos en las Policías Locales de todo el Estado.

Un pareja de policías locales en una localidad de Andalucía.

- La inteligencia artificial ha llegado para transformar todo los sectores profecionales. ¿Cómo repercute la IA en el trabajo diario de un agente de la Policía Local?

- Miguel Alcaraz: La IA va a distintas velocidades, dependiendo de las partidas presupuestarias de los municipios, sobre todo en gestión de datos, tráfico, análisis predictivo y procedimientos administrativos. Bien utilizada puede mejorar la eficacia de su labor, pero hay que regularla y garantizar la protección de datos.

- ¿Cree que deberían endurecer y homogeneizar en todo el país los requisitos de acceso a la Policía Local?



- Homogeneizar, sí; endurecer sin sentido, no. Necesitamos criterios comunes de acceso, formación y capacitación, pero también atraer talento diverso y comprometido. La Policía Local del siglo XXI debe ser preparada, empática y profesional, no solo físicamente exigente.

Desde Comisiones Obreras también proponemos un modelo policial que sea atractivo para miles de jóvenes que aspiran a desarrollar una profesión en una policía moderna, respetada y alejada de los estereotipos.

- ¿Qué nueva unidad de Policía Local se debería crear en todas las localidades españolas atendiendo a su rango de población?

- Una unidad especializada en prevención y mediación en conflictos vecinales. Es donde hoy se concentran muchos de los servicios y donde más se necesita una policía preparada y cercana.