Maribel Mesón, jubilada, sobre los influencers: "Están fuera de España cotizando en otro sitio sin pagar impuestos"

La sostenibilidad del actual sistema de pensiones se ha convertido en una de las preocupaciones de los jóvenes españoles, y recientemente se ha producido un debate sobre la opinión de algunos influencers en contra de las pensiones en el programa La Sexta Xplica.

Ante esta crítica al sistema de estos jóvenes, la jubilada Maribel Mesón les ha enviado un claro mensaje: "Los trabajadores que hemos trabajado 42 años somos pensionistas porque nos lo hemos pagado, no es porque ahora lleguen y nos den una paguita", comienza a explicar con indignación.

Asegura que estas pensiones se las han ganado tras haber cotizado más de 40 años a la Seguridad Social, asegurando así que todo el mundo tiene derecho a una pensión, especialmente aquellos que han contribuido durante más tiempo.

Asimismo, manda un mensaje a todos los que quieren provocar un enfrentamiento entre generaciones: "No lo van a conseguir porque todos estamos aquí para defender las pensiones. Las nuestras, las de nuestros hijos, nuestros nietos", y para ello "las pensiones tienen que ser blindadas en la Constitución como un derecho fundamental para que ningún Gobierno que venga las pueda quitar ni privatizar".

Por último, no dejó de hacer alusión a los creadores de contenido que critican el sistema: "Y esos señores que están ahí seguro que están fuera de España cotizando en otro sitio sin pagar impuestos". Frase que completa el presentador: "Algunos están en Andorra concretamente", haciendo referencia a una gran parte de influencers que han cambiado su residencia con el claro objetivo de ahorrarse algunos impuestos.

En los comentarios de este extracto de La Sexta Xplica publicado en TikTok tampoco tardó en abrirse un debate: algunos están de acuerdo con Maribel, sin embargo, muchos otros siguen opinando que el sistema actual de pensiones es insostenible y otra gran parte de los comentarios culpa a la mala gestión que se ha hecho durante años del dinero público.