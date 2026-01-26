Un bombero de Murcia intenta quemarse a lo bonzo al ser instado a reincorporarse al servicio tras 15 meses de baja

Llevaba quince meses de baja, pero la inspección médica le había instado a reincorporarse al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia. La reacción del bombero en cuestión ante su alta ha sido tratar de quemarse a lo bonzo a unos metros del Consistorio.

La mediación de una agente de la Policía Local de Murcia que ejercía labores de seguridad en el Edificio Moneo, ha sido clave para evitar que el bombero acabase quemado, aunque es cierto que llevaba puesto su traje ignífugo y el casco.

"La agente ha visto a un bombero con una garrafa con gasolina, amenazando con prenderse fuego, y ha salido del edificio con un extintor y se ha puesto a dialogar con él para que no lo hiciera", tal y como explican fuentes municipales.

La negociación ha permitido ganar tiempo para movilizar a la Policía Local y a miembros del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.

"Parece que este bombero atravesaba por un situación personal difícil", según precisan estas fuentes municipales.

Un bombero del SEIS, este lunes, tratando de quemarse a lo bonzo en la Plaza Cardenal Belluga de Murcia.

Esta dramática situación se ha producido este lunes, unos minutos antes de las nueve de la mañana, cuando este bombero aparecía por la céntrica Plaza del Cardenal Belluga, situada a unos metros del Ayuntamiento, y con un megáfono y una garrafa empezaba a amenazar con rociarse con gasolina para prenderse fuego.



"Escucha, no lo hagas, que ya vienen tus compañeros. Por favor, vamos a hablar", tal y como le espetaban dos policías locales. Al bombero se le escucha responderles esto en un vídeo: "¡Estoy entre la espada y la pared!"

Este bombero esgrimía un hacha para disuadir a los seis policías locales movilizados, para evitar que intentasen acercarse a reducirlo. Todo ello, mientras no dejaba de quejarse por su situación y la del colectivo, profiriendo gritos contra el Ayuntamiento y el SEIS. De hecho, uno de los agentes le decía que hablase con el jefe de servicio del SEIS.

La negociación se ha roto porque ha empezado a echarse combustible por el casco y el traje ignífugo, tras tirar el megáfono. Esta situación ha provocado que algunos testigos gritasen horrorizados: "¡No hombre, no, por Dios, no lo hagas!" "¡Cogerlo!"

Finalmente, el bombero se ha prendido fuego. Por suerte, la Policía Local y efectivos de los servicios municipales ya habían ganado el tiempo suficiente para rodearlo, pertrechados de extintores y han apagado las llamas con rapidez. El incidente se ha virilizado en perfiles de Instagram como @regiononlinemurcia.

A continuación, personal sanitario del 061 ha asistido al bombero y lo ha trasladado a un hospital. El Ayuntamiento está evaluando la situación personal de este miembro del SEIS y ha pospuesto su reincorporación al servicio que "había decretado la inspección médica, tras sumar 15 meses de baja". De momento, quedará "ingresado" en el área de psiquiatría y se le han suspendido de todas sus funciones.