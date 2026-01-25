Óscar, el entrenador de fútbol y policía militar detenido por tenencia de pornografía infantil: "No hay denuncias de padres"

En la barriada de Santa Engracia o más conocida como las 800, situada en la provincia extremeña de Badajoz, "no puede ni acceder una ambulancia". La orografía del lugar dificulta el acceso a los servicios de Emergencias. Pero los agentes de la Guardia Civil sí que irrumpieron y detuvieron a uno de sus vecinos. De los más conocidos.

El entrenador de fútbol Óscar G. M. , de 41 años, fue arrestado hace tres días por la presunta comisión de varios delitos: tenencia y distribución de pornografía infantil, revelación de secretos y usurpación de estado civil, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL de fuentes cercanas a la investigación.

Compagina sus labores de entrenador en la categoría de alevines del Club Deportivo Gévora, equipo pacense, con las de policía militar de la base aérea de Talavera la Real.

Y por ello, se cree que será enviado al centro penitenciario Madrid II, más conocido como Alcalá Meco, dado que en dicho penal hay un módulo especial para militares. Aunque tampoco se descarta la idea de que le envíen a la cárcel de Estremera, también en Madrid.

"Zona marginal"

Según adelantó el diario Hoy, los agentes del Instituto Armado acudieron en torno a las 9:30 horas a la calle Guadalquivir, situada en la citada barriada, el pasado miércoles, donde reside Óscar G. M.. Fueron para realizar una operación en la que no solo se detuvo al exentrenador, sino también a otras personas, pero no detallaron por qué motivos.

El pasado mes de julio, la Guardia Civil ya se personó en esta zona, donde realizaron múltiples registros en una macrooperación junto con la Guardia Nacional Republicana de Portugal. Fuentes del caso aseguran a este periódico que las 800 "es una zona marginal". "No tiene nada que ver la zona con los hechos delictivos. Tiene una familia estructurada", apostillan.

Consiguieron desmantelar la mayor red de fabricación de narcolanchas de la Península ibérica. Desde el país luso operaban para abastecer las narcoembarcaciones entre el Magreb y el sur de Europa.

Seleccionador extremeño

Óscar G. M. ha desarrollado una larga trayectoria en el mundo del fútbol. Según ha podido saber este diario, trabajó en 2019 como entrenador auxiliar en el equipo senior del C. D. Badajoz B. Más tarde, desempeñó el mismo puesto y categoría ya del C. D. Gévora.

Hasta el momento de su detención, entrenó a un equipo de alevines del mismo club. Es, atendiendo a la información publicada por el propio detenido en sus redes sociales, entrenador de fútbol nivel III Uefa pro. Además, fue seleccionador sub14 de la Federación Extremeña de Fútbol y director de la cantera del C. D. Gévora. Le apodaban El Sabio.

Sin embargo, fuentes consultadas por este digital acreditan que su detención no tiene nada que ver con sus labores como entrenador de menores. La investigación se abrió porque se considera que Óscar G. M. "está vinculado con alguna red de pedofilia". "Se ha encontrado algo en un dispositivo muy antiguo y se le relaciona con una investigación más antigua de 2019", agregan.

"No hay indicios de que mi cliente sea un pederasta. No ha hecho daño físico o emocional a nadie. No es ningún depredador ni ningún acosador", asegura el abogado del exentrenador, Fernando Cumbres, a EL ESPAÑOL en una reciente conversación telefónica.

A pesar de que el arresto se produjera en Badajoz, quien asume la investigación es la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, a través de su equipo de delitos telemáticos. De hecho, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Cáceres es quien ha asumido las diligencias del caso. La investigación se encuentra bajo secreto parcial de sumario.

Cese inmediato

Por su parte, desde el C. D. Gévora, donde trabajaba Óscar G. M., han hecho público un comunicado donde subrayan que han tenido conocimiento de su detención a través de las informaciones publicadas.

"Desde el momento en que se tuvo conocimiento de esta situación, el Club Deportivo Gévora ha procedido a la suspensión inmediata y total de cualquier relación y actividad de dicha persona con la entidad.

Siguiendo en esta línea, el club manifiesta su "rechazo absoluto a cualquier conducta que atente contra la integridad, dignidad o la seguridad de los menores".

Se practicaron registros tanto en la vivienda del acusado, como en las instalaciones del club deportivo y en su puesto de la base aérea de Talavera la Real.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, informó este viernes de que Óscar G. M. había sido detenido por los delitos de acoso sexual a menores e intercambio de pornografía infantil. El defensor del entrenador, Cumbres, niega a EL ESPAÑOL que se le investigue por el primer delito. Además, califica el asunto de la investigación de "muy delicado".