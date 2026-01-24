Nieves Segovia, la única líder educativa española en Davos: "El sistema está roto. Necesitamos la ayuda de las tecnológicas"

Los tira y afloja de Donald Trump y Europa con Groenlandia. La retirada de Klaus Schwab, fundador del Foro de Davos, tras 55 años al frente de la institución… Son algunas de las novedades que ha traído consigo el Foro Económico Mundial 2026, pero no las únicas.

Este año, y por primera vez en la historia, se han establecido unas sesiones en el Foro de Davos en el que el tema central no ha sido la economía o la política, sino la educación. En Davos empiezan a ser conscientes de que es un asunto a incluir en las agendas porque es una de las piedras angulares sobre las que se edificará el desarrollo.

“La presencia de la educación en Davos es una señal clara de que los grandes retos globales no pueden abordarse sin repensar cómo educamos a las nuevas generaciones”, ha explicado a EL ESPAÑOL Nieves Segovia, presidenta del SEK Education Group –Colegios Internacionales SEK y Universidad Camilo José Cela– y única representante española en este espacio de diálogo educativo.

De ahí que este medio haya querido charlar con la experta sobre las principales conclusiones a las que han llegado tanto ella como las otras 40 personas presentes en las reuniones de educación de Davos 2026.

Y lo que deja claro Segovia es que “había unanimidad sobre la incertidumbre que existe respecto hacia dónde se dirige el sistema educativo como lo hemos conocido hasta ahora”. Dice, tras charlar con expertos de los distintos campos educativos, que “la educación se encuentra en un proceso de disrupción”.

En la primera fila y la tercera por la izquierda, Nieves Segovia, en Davos.

“Cada vez nos encontramos con jóvenes menos conectados con el sistema tradicional, porque tienen otras maneras de acceder a la información. El problema es que convertir esa información en conocimiento y sabiduría es otra cosa…”, reflexiona Segovia.

Ese, no obstante, es sólo uno de los problemas que afronta el sistema educativo a nivel global. Según Nieves Segovia, “el sistema educativo se ha roto y no responde a las exigencias de la sociedad”.

De ahí la urgencia por hablar de educación en Davos; por abordar una cuestión que, a fin de cuentas, se entremezcla con la economía, la política y el trabajo. Y, para ello, la participación de todos los agentes educativos se antoja como fundamental.

“Al final, los agentes no sólo somos los que participamos en la educación formal –colegios y universidades–, sino las administraciones, los medios de comunicación, las asociaciones, fundaciones, tercer sector, sociedad civil, familias… Y, ahora, es fundamental que intervengan las grandes empresas tecnológicas, porque su colaboración es imprescindible en la construcción del futuro de la educación. Necesitamos su ayuda”, añade Segovia.

Los desafíos, según Davos

Partiendo de la premisa de que el mundo asiste a una situación de “incertidumbre y disrupción” a nivel educativo, los 40 reunidos en Davos quisieron hablar sobre los desafíos de la educación con el fin de buscar los antídotos contra los problemas.

En las primeras sesiones se planteó una de las preguntas más relevantes: ¿cuáles son las competencias en las que tenemos que formar a nuestros alumnos? La respuesta, como no podía ser de otra manera, fue clara: el uso correcto y ético de la inteligencia artificial.

“Y fue muy positivo que estuvieran presentes los responsables de las grandes tecnológicas, porque, evidentemente, es necesario hablar con quienes tienen la responsabilidad última de que las inteligencias artificiales sean una herramienta real para educar”, cuenta Segovia.

Las oportunidades con las herramientas de inteligencia artificial, de hecho, son infinitas: “Por ejemplo, son unas herramientas que, con su poder, nos pueden ayudar a conseguir la equidad. A falta de 50 millones de profesores en el mundo, las IA nos pueden ayudar a formar. Millones de alumnos podrían tener acceso a la educación porque las IA son herramientas escalables y, bien utilizadas, nos pueden ayudar en la labor de educar”.

Nieves Segovia, presidenta del SEK Education Group.

También, en Davos 2026 se anunció que más de 25 empresas tecnológicas líderes se comprometieron a apoyar la recualificación de 20 millones de trabajadores para 2030, enfocándose en tecnologías digitales, desarrollo de habilidades y rutas claras hacia empleos futuros.

Esta iniciativa reconoce una realidad ineludible: 59 de cada 100 trabajadores necesitarán recualificación para 2030, pero 11 de ellos no la recibirán. El enfoque no es solo reactivo ante la disrupción tecnológica, sino proactivo en la creación de ecosistemas de aprendizaje continuo que integren educación formal, capacitación empresarial y desarrollo de competencias humanas.

Otro reto destacado en Davos 2026 fue el de la crisis de salud mental juvenil que amenaza el tejido social y el potencial económico de sociedades enteras. La Organización Mundial de la Salud expone que el 50% de las urgencias de salud mental comienzan a los 18 años, lo que subraya que el mundo está presenciando una emergencia generacional.

Sin embargo, la mayoría de casos permanecen sin tratar debido al estigma, falta de acceso a atención y servicios de salud mental insuficientes. Por ello, se ha defendido su refuerzo.

La aportación del SEK Education Group

Aunque han sido muchos agentes educativos los que han intervenido en las reuniones de Davos sobre educación, lo cierto es que España ha tenido sólo la representación de Nieves Segovia, presidenta del SEK Education Group.

Ella, con humildad, esquiva ponerse la medalla y defiende que “lo importante no es ser los únicos, sino tener la posibilidad de participar en este debate, que es un debate global”. Le quita hierro al asunto.

El caso es que la organización llamó a la puerta de Nieves Segovia y su grupo debido a que los organizadores del espacio educativo en Davos, HundrED, encontraron en el Global Education Forum –plataforma internacional impulsada por SEK Education Group– un referente alineado con la necesidad de situar la educación en la agenda global.

Desde la organización se invitó a Nieves Segovia y al SEK Education Group, que va desde la educación infantil hasta la universitaria, porque combinan práctica educativa, investigación, reflexión e innovación. También ha llamado la atención que es un grupo que enseña “con una visión de aprendizaje a lo largo de toda la vida”, es decir, para cada etapa de la vida, el SEK Education Group tiene alguna respuesta.

Y, ahora, estar presentes en Davos 2026 les enorgullece por reforzar “su proyección internacional y su compromiso con una educación conectada con los grandes debates globales, capaz de dialogar con otros sectores y de anticipar los desafíos del futuro desde una mirada humanista y transformadora”.