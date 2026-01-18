La última ganga de Ikea: arrasa este invierno con una novedosa vajilla del color moda esta temporada desde 2,99 euros

Si eres de esas personas que suelen poner su casa para hacer las comidas y encuentros familiares no puedes dejar pasar la nueva vajilla de Ikea. La marca sueca es conocida por ofrecer una amplia variedad de platos, cuencos y vasos que se adaptan a cualquier estilo de vida, desde opciones minimalistas hasta propuestas más llamativas y coloridas.

Además, los productos de la cadena sueca no solo destacan por su diseño cuidado, sino también por su durabilidad y facilidad de uso, pensados para resistir el ajetreo diario. Y en esta ocasión sorprende a todos los consumidores con la vajilla PELARKAKTUS por un precio de 2,99 o 3,99 euros, dependiendo del artículo.

No cabe duda de que este set se convertirá en uno de los más populares de la marca gracias a su sencillo diseño, puede ser la vajilla ideal para el día a día, pero también para ocasiones especiales.

Vajilla, PELARKAKTUS. Ikea

El set está compuesto por 4 piezas diferentes: un plato grande y un plato hondo, ambos se venden por un precio de 3,99 euros; y un cuenco y un plato de postre, por 2,99 euros. Todos son de color verde, que según explican en la página web está inspirado en el bosque y la naturaleza. El tono verde oscuro con un acabado brillante y el borde más oscuro llenan tus comidas de color, tanto a diario como en ocasiones especiales.

En cuanto a sus medidas, los platos grandes tienen un diámetro de 26 centímetros, los hondos de 23 centímetros, los cuencos cuentan con 16 centímetros de diámetro y los platos de postre de 20 centímetros. Y lo mejor de todo es que este ajuar doméstico es apto tanto para lavavajillas como para microondas, esto hace que su mantenimiento sea fácil y práctico.

Si llevas un tiempo pensando en renovar tu vajilla este es el momento perfecto con el comienzo de las rebajas y lo mejor de todo es que puedes hacerlo desde tan solo 2,99 euros.