La última ganga de Ikea: arrasa este invierno con una novedosa vajilla del color moda esta temporada desde 2,99 euros
El gigante sueco no para de sorprender con nuevos sets de vajilla al mejor precio, perfecta para el día a día.
Si eres de esas personas que suelen poner su casa para hacer las comidas y encuentros familiares no puedes dejar pasar la nueva vajilla de Ikea. La marca sueca es conocida por ofrecer una amplia variedad de platos, cuencos y vasos que se adaptan a cualquier estilo de vida, desde opciones minimalistas hasta propuestas más llamativas y coloridas.
Además, los productos de la cadena sueca no solo destacan por su diseño cuidado, sino también por su durabilidad y facilidad de uso, pensados para resistir el ajetreo diario. Y en esta ocasión sorprende a todos los consumidores con la vajilla PELARKAKTUS por un precio de 2,99 o 3,99 euros, dependiendo del artículo.
No cabe duda de que este set se convertirá en uno de los más populares de la marca gracias a su sencillo diseño, puede ser la vajilla ideal para el día a día, pero también para ocasiones especiales.
El set está compuesto por 4 piezas diferentes: un plato grande y un plato hondo, ambos se venden por un precio de 3,99 euros; y un cuenco y un plato de postre, por 2,99 euros. Todos son de color verde, que según explican en la página web está inspirado en el bosque y la naturaleza. El tono verde oscuro con un acabado brillante y el borde más oscuro llenan tus comidas de color, tanto a diario como en ocasiones especiales.
En cuanto a sus medidas, los platos grandes tienen un diámetro de 26 centímetros, los hondos de 23 centímetros, los cuencos cuentan con 16 centímetros de diámetro y los platos de postre de 20 centímetros. Y lo mejor de todo es que este ajuar doméstico es apto tanto para lavavajillas como para microondas, esto hace que su mantenimiento sea fácil y práctico.
Si llevas un tiempo pensando en renovar tu vajilla este es el momento perfecto con el comienzo de las rebajas y lo mejor de todo es que puedes hacerlo desde tan solo 2,99 euros.