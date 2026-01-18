Tragedia en Valladolises (Murcia): una niña de 9 años muere atragantada cuando su familia la evacuaba al hospital

La entrada a la pedanía murciana de Valladolises donde ha muerto la menor.

Tragedia en la pedanía murciana de Valladolises. El Centro de Coordinación de Emergencias ha confirmado la muerte de una niña, de 9 años, por atragantamiento.

El aviso entró al 112 a las 20.40 horas de la tarde del sábado. "Los familiares se dirigían con la menor al Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia", tal y como explica un portavoz del Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia.

"Se recibió una llamada de auxilio, alertando de una situación de extrema gravedad. Informaban de que una niña, de 9 años, presentaba un cuadro de asfixia por atragantamiento y no podía respirar".

De hecho, los familiares iban circulando a toda velocidad para tratar de cubrir en el menor tiempo posible los 18 kilómetros que separan La Arrixaca de Valladolises: una pedanía murciana con menos de 800 vecinos y que limita con el Campo de Cartagena.

"Ante la desesperada situación, los familiares ya habían iniciado el traslado por medios propios con destino al Hospital Virgen de la Arrixaca. Sin embargo, durante el trayecto, se vieron obligados a detener el vehículo en la autovía A-30, en las inmediaciones del acceso al Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, al ver que la menor perdía el conocimiento", según detallan las citadas fuentes.

"A la zona se envió una ambulancia medicalizada y se le dio instrucciones a los familiares para atender a la menor". Por desgracia, no se pudo hacer nada con la pequeña, a pesar de los numerosos intentos de los sanitarios que iniciaron rápidamente las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) con la pequeña, en cuanto llegaron a la A-30.

Hasta el lugar de los hechos, en la citada autovía, también se desplazó una patrulla de la Guardia Civil que se ocupó del levantamiento del cadáver de la niña, junto con la comisión judicial. "Se desconocen las causas del atrangantamiento".

Los vecinos de esta pedanía del campo murciano están desolados por la muerte de una niña, con solo 9 añitos. El último estudio del INE, sobre decesos recogidos por el Observatorio de Prevención de Riesgos y Accidentes en el 2022, revelaba que en España se produjeron 3.546 muertes por atragantamiento: seis veces más que en el año 2000.

Un consultorio médico

Valladolieses es una pedanía muy pequeña, no dispone de servicio de urgencias, solo de un consultorio médico que no abre los fines de semana. EL ESPAÑOL ha telefoneado este domingo, pero el número salta al contestador del servicio automático para reservar cita con el médico de cabecera.

Parece que todas las circunstancias jugaron en contra de la niña, ya que tras atragantarse, los familiares se vieron obligados a evacuarla en su propio vehículo para no perder el tiempo poque la pequeña no podía respirar.