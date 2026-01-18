Aldi rebaja un 10% uno de sus productos más virales: evita el estrés y ofrece un efecto calmante por 24,99 euros

Los supermercados Aldi llevan poco más de diez años en tierras españolas y ya se están posicionando como una de las mejores opciones para realizar las compras del día a día. Y no sólo en lo referente a los alimentos, también ofrece una infinidad de artículos de lo más variado. Tostadoras, ropa, sartenes, tuppers, cualquier cosa. Cada semana Aldi publica su famoso folleto con las nuevas novedades de la semana, y esta no ha sido diferente.

El supermercado alemán ha sorprendido a todos sus clientes con la rebaja de un 10% de sus famosas mantas antiestrés y ahora cuestan 24,99 euros.

Estas mantas antiestrés cuentan con un relleno de microperlas de cristal que ofrece un efecto calmante y ayudan a aliviar tensiones. Destacan por tener una densidad y gramaje muy altos, para ofrecer un efecto calmante en todo el cuerpo, es más, pesan 6 kilos.

Manta antiestrés. Aldi

Pero lo mejor es que no sólo ayuda con las tensiones, también puede ayudar con el estrés, el trastorno del sueño y la ansiedad. Asimismo, incluye una bolsa para que puedas guardar la manta con mayor facilidad.

Están disponibles en dos colores diferentes: marrón y gris. Además, su actual, moderno y sencillo diseño, hace que sea la manta adecuada, ya que puede acompañar la decoración de la cama, el sillón o incluso la silla de trabajo, gracias a su gran tamaño de 135 x 200 centímetros.

Este producto lo puedes combinar con todo tipo de tejidos, sábanas, cojines y batas con cualquier diseño. Sus dos posibilidades de elección, tanto el marrón como gris, quedarán perfectos en el salón de tu casa. Así que si no te quieres quedar sin la tuya este invierno, puedes conseguirla en cualquier supermercado Aldi desde el sábado 27 de diciembre por tan sólo 24,99 euros.