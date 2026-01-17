El nuevo chollo de Aldi: unos recipientes herméticos para ahorrar espacio en tu cocina por tan solo 5,99 euros

Los supermercados Aldi se han ido posicionando con el tiempo como una de las mejores opciones para hacer la compra del día a día y no sólo en lo referente a alimentos. Al igual que su compatriota Lidl, esta cadena dispone de una amplia variedad de productos para el hogar como batidoras, organizadores, ropa, utensilios de cocina, herramientas o vajilla.

La última vez sorprendió con unos chalecos polares por 5,99 euros, una oferta difícil de mejorar, y aún así lo ha conseguido. Esta semana Aldi debuta con unos recipientes herméticos tirados de precio: tan sólo 5,99 euros. Estos organizadores modulares permiten aprovechar cada centímetro de espacio sin comprometer el diseño.

Se trata de un set de recipientes herméticos de polipropileno que destacan por su resistencia y versatilidad con los que podrás ahorrar espacio en tu cocina y harán que tu hogar se vea más ordenado.

Recipientes herméticos. Aldi

Son unos tarros para alimentos secos que tienen tapas herméticas que preservan los aromas y sabores para mantener la comida fresca durante más tiempo y, así, desperdiciar menos. Asimismo, son fáciles de abrir y cerrar y, como el bote es transparente, encontrarás rápidamente lo que buscas esté donde esté.

Asimismo, es de fácil agarre gracias a las esquinas redondeadas en un material ligero que hace que sea muy sencillo verter el contenido de los tarros sin que se derrame. Por si no fuera suficiente, tienen la gran ventaja de que son fiambreras aptas para el lavavajillas, por lo que limpiar no será un inconveniente.

En cuanto a las medidas, se venden en tres tamaños diferentes: el más grande tiene una capacidad de 2,4 litros; el mediano de 1,6 litros; y por último el más pequeño de 800 ml.

La verdad es que las novedades que saca últimamente el supermercado de origen alemán dejan a los consumidores con la boca abierta. En su catálogo se pueden encontrar productos de todo tipo con una inmejorable relación calidad-precio: desde accesorios para la cocina hasta ropa para cada temporada.