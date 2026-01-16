Pánico en San Fernando por los hermanos venezolanos Fran y Rebeca, presuntos pedófilos en libertad: "Tienen fotos de niños"

J. tiene tan solo 18 meses de vida y fue fotografiado "semidesnudo" en la calle por dos presuntos pedófilos. Estaba con su padre, él se fue un momento a un bazar y el niño fue detrás de él, con su pijamita, momento que aprovechó uno de los dos depredadores sexuales de esta historia para captar su imagen.

Rebeca y Francisco José García Álvarez (29 y 34 años), dos hermanos venezolanos afincados en San Fernando de Henares (Madrid), acusados por la fiscalía de su país de delitos como tenencia de pornografía infantil y acoso, pululan por los alrededores de los colegios del municipio. Y los padres, en guardia.

María, la madre del bebé, cuenta a EL ESPAÑOL el calvario que vivió: "Vi la foto de mi hijo en redes publicada. Me la pasó una amiga. Fue horrible". Asegura que han denunciado los hechos ante la Policía Nacional y ante Protección de Datos, hace escasas dos semanas.

El Centro de Atención Primaria Mario Benedetti, para personas con diversidad funcional, y el Instituto Jaime Ferrán Clúa son dos de los escenarios favoritos de estos dos supuestos pedófilos que llevan más de dos años aterrorizando al pueblo, según confirman fuentes del caso a EL ESPAÑOL. Allí, hacen fotos a los niños.

Tanto es el temor, que los vecinos han comenzado a colocar carteles por todo el pueblo con sus rostros e informaciones sensibles: "Ministerio Público de Venezuela tramita extradición de Rebeca García y Francisco García, hoy prófugos en España. Sabemos quién sois y qué hacéis pdfls "fuera" (sic)".

"Estos dos acosadores, pederastas y pedofilos están viviendo en nuestro pueblo. Al final del Somorrostro -una avenida del pueblo-. Ya se ha comprobado que tienen fotos de muchos niños. Extremad precaución y denunciad (sic)", agregan los pósteres.

EL ESPAÑOL ha podido acreditar que en las diversas cuentas en redes sociales de Francisco José se hallan imágenes de menores de edad fotografiados en las inmediaciones de centros escolares o en el interior de autobuses.

Asimismo, este periódico ha podido saber que él, Francisco José, "consume sustancias estupefacientes desde los 14 años, junto a su hermana". Siguiendo en esta línea, él estuvo en un centro psiquiátrico en Venezuela, debido a un trastorno bipolar con episodios maníacos. Por su parte, Rebeca sufre esquizofrenia paranoide.

El propio Ayuntamiento de San Fernando de Henares, gobernado por el PSOE, ha publicado un escrito, donde sostiene que la presencia de estos dos individuos se ha puesto en conocimiento de las autoridades "para que se investiguen".

"Se debe dejar trabajar a quienes pueden investigar estas denuncias publicadas en redes sociales", apostilla el comunicado. En este sentido, los grupos municipales también se han pronunciado:

"Desde @VOX_SFH necesitamos saber por parte del señor Alcalde y el equipo de gobierno, la situación de estos dos presuntos pederastas, que se dedican presuntamente a realizar fotografías a menores y mayores del municipio para posteriormente subirlas a las redes sociales", publica el partido municipal en su cuenta de X.

Por su parte, el PSOE ha republicado el comunicado del Consistorio. El PP, por otro lado, exige que "se garantice la seguridad de nuestros vecinos". Y lanza un dardo por la escasez policial de la localidad: "Claro, para eso es necesario que se planifique y dote de efectivos policiales suficientes".

De Caracas a Alcobendas

Los prófugos de la Justicia venezolana vinieron a España hace varios años. Se situaron en Alcobendas, un municipio madrileño a 23 kilómetros del centro. Ahí, fueron apresados por los agentes de la Policía Nacional. Los miembros de la Sección de Localización de Fugitivos tenían conocimiento de su presencia en España tres días antes de su detención, el 11 de mayo de 2024, pero al no existir una orden de detención en dicho momento no les pudieron colocar los grilletes.

La Interpol emitió la orden de detención el 9 de mayo, pero hasta el 14, cuando finalmente se les detuvo en el municipio del norte de Madrid, no se activó, según publicó el diario El País.

EL ESPAÑOL ha consultado la solicitud de extradición de la hermana por parte de las autoridades de Venezuela a España, fechada a 29 de mayo de 2024. En dicha resolución, se acusa formalmente a Rebeca García Álvarez de la comisión de delitos como "promoción o incitación al odio, exhibición pornográfica de niños o adolescentes y asociación ilícita".

Uno de los vecinos confirma a este periódico que, como mínimo, llevan dos años en San Fernando. "Llevaban bastante acercándose a todos los colegios del pueblo", sostiene el lugareño a este periódico.

Antes se habían dejado ver por el barrio de Valdebebas, también en Madrid, hasta que finalmente se mudaron a San Fernando.

Rebeca, acosadora en serie

Rebeca es una vieja conocida de las autoridades. Y no solo de los uniformados. Se hizo viral una imagen suya hace meses, donde aparece subida en el capó de un coche acosando a una mujer. La víctima logró inmortalizar el momento.

En su momento, hace siete años, decenas de mujeres compartieron su rostro en redes sociales, donde denunciaron la violencia e intimidación que sufrieron por parte de esta mujer.

Anny de Trindade, una usuaria de redes sociales, publicó en su perfil de X: "Jamás pensé que tendría que hacer este hilo. Estoy harta del acoso sexual de Rebeca, harta y estoy harta de que la ley la proteja solo por ser mujer, Rebeca es una mujer que ha dedicado su vida a acosar a mujeres".

La mujer denuncia que García la ha llamado en innumerables ocasiones y con distintos teléfonos, que le ha perseguido por redes sociales e incluso le ha llegado a enviar regalos con notas a su trabajo.

Otra víctima denuncia que ha sufrido acoso mediante mensajes de correos electrónicos y mensajes de texto a su móvil. También enviaba dibujos a su lugar de trabajo y a su domicilio, acompañados de amenazas de muerte. "Y las autoridades, ausentes", señala.

"AV", atendiendo a su nick en redes, cuenta que conoció a Rebeca por Tinder, la aplicación de citas. La víctima desconocía que Sánchez padecía un trastorno mental. "Yo no me sentía nada cómoda con ella", considera esta damnificada.

María, la madre del bebé de 18 meses fotografiado, sólo quiere que se haga Justicia. "Quiero que les manden a los dos a su país. Puedo entender un poco que tengan problemas mentales y demás, pero si no que les metan en un centro y ya. Queremos proteger a nuestros hijos de estos dos cocainómanos", sentencia.