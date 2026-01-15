Un nuevo informe policial dice que el doctor David pudo haber violado a dos mujeres más: "Pensé que me metió la cánula"

El bisturí del doctor David está bajo sospecha desde el verano de 2025. EL ESPAÑOL ha accedido en exclusiva a un nuevo atestado de la Policía Nacional que revela que hay tres pacientes de este cirujano plástico que supuestamente habrían sido violadas, sobre la mesa de operaciones, del mismo hospital privado de Murcia, mientras que estaban anestesiadas.

Las operaciones estéticas que están bajo sospecha para la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), datan del 17 de julio de 2025; del 3 de diciembre y el 4 de diciembre. Las tres presuntas víctimas tienen en común que el doctor David las colocó en posición ginecológica sobre la mesa de operaciones.

La intervención del 4 de diciembre fue la que desató este terremoto en el sector de la cirugía estética de nuestro país. El caso de esta mujer, representada por el prestigioso abogado Raúl Pardo-Geijo, y cuya agresión sexual fue grabada por una auxiliar de clínica, se saldó con el ingreso en prisión de este facultativo, pero también provocó que una enfermera acudiera a Comisaría para tirar de la manta: puso a la UFAM sobre la pista de otras posibles víctimas.

De momento, la acusación de Pardo-Geijo ya ha logrado una primera victoria en la instrucción porque la titular del juzgado de Molina de Segura ha acordado "desestimar el recurso de reforma, interpuesto por la representación procesal del investigado". De forma que el doctor David G. S. (México, 1979) seguirá en prisión. Tal decisión de la magistrada también se debe a este tercer atestado de la UFAM que identifica a dos nuevas víctimas.

El conocido penalista Raúl Pardo-Geijo.

Una de ellas se operó el pasado 3 de diciembre, solo 24 horas antes quee la primera víctima identificada. Ambas mujeres se sometieron a la misma intervención: un aumento de pecho con infiltración de la grasa procedente de los muslos, a través de una liposucción. De modo que el doctor David se colocó entre sus piernas, al situar a estas pacientes en posición ginecológica.

“He tenido dolor en la vagina durante los días siguientes a la operación, sentía como si tuviera una raja”, según recalca la mujer operada el miércoles 3 de diciembre y cuyo relato obra en este nuevo atestado al que ha accedido este diario. “Incluso pregunté en la clínica donde me realicé el tratamiento estético, si me habían sondado, para saber a qué se debía ese dolor”.

“El mismo día de la operación y el día posterior, recuerdo haber sangrado, extrañándome eso”, tal y como reflexiona esta paciente, aplicando toda la lógica del mundo porque el bisturí solo debía tocarle los senos y la cánula los muslos. De ahí su extrañeza por sufrir dolor en el posoperatorio en sus genitales: una zona ajena a esta doble intervención estética.

Esta mujer contrató los servicios de este médico con clínicas en Madrid y Alicante, avalado por sus 15 años de experiencia en cirugía plástica, estética y corporal, por lo que insiste en su testifical sobre lo extrañada que estaba por esos dolores que padecía en sus genitales tras el aumento de pecho con un lipolifting.

El doctor David ofertando en redes sociales sus servicios de cirugía plástica y estética.

“La sensación que tenía era como si me hubiera puesto un tampax sin la menstruación, con la vagina seca, y me hubiera raspado, provocándome rozaduras en la piel”.

“Incluso llegué a pensar que se habían equivocado en la operación y me habían introducido la cánula en la operación, pero no tenía sentido ese razonamiento porque la cánula se introducía en la mitad del muslo, y no tan cerca de la vagina, como para haberse equivocado”.

Da la casualidad que esta paciente mantiene una relación sentimental con un médico y lógicamente le informó de todo. De forma que la Policía Nacional decidió interrogar a este facultativo para conocer su valoración y la información que recibió de su pareja aquel miércoles 3 de diciembre:

“El día de la operación, yo me encontraba en Inglaterra, así que mi novia me llamó por teléfono a las cinco de la tarde. Ella estaba adormilada y un poco grogui, a causa de la intervención, pero lo primero que me dijo fue que le dolían las caderas y también le dolía mucho la vagina y no entendía el porqué”, tal y como confirma este médico a los investigadores.

“El día después de la operación, mi novia me manifestó que le seguía doliendo mucho la vagina y que le sangraba con un flujo de color rosa. Todo eso la tenía preocupada y hablamos si no sería posible que fuera el catéter. Pero yo no creía que el catéter le provocase ese dolor”.

La UFAM remarca en uno de sus atestados que en el vídeo se aprecia al doctor David con los pantalones bajados.

Este médico remarca que durante 72 horas se mantuvo constante el dolor genital de su pareja: “El 6 de diciembre regresé a España y a mi novia le seguía doliendo la vagina”. “Quiero hacer constar que me parece notorio que lo primero que me dijo mi novia, tras operarse, es que le dolía la vagina. Ahora ya sabemos el motivo de ese dolor, pero en ese momento nos pareció muy extraño porque ninguno nos podíamos llegar a imaginar cuál era la razón […]”.

Para terminar de rizar el rizo, hasta la madre de esta mujer también es interrogada por la Policía Nacional y ofrece la misma versión sobre el posoperatorio de su hija, a la que ayudó quedándose al cuidado de sus nietos: “Cuando mi hija se despertó y me pudo llamar, lo primero que me dijo fue: ‘Me duelen mucho mis partes, me duele mucho, tengo un dolor que no veas’”.

“Yo no entendía el dolor que tenía en sus genitales, no tenía sentido, estaba sintiendo ahí más dolor que en el pecho que se lo había operado”. “Cuando mi pareja fue a recoger a mi hija, tras haber sido dada de alta en el hospital, me percaté de que ella no podía ni andar del dolor que tenía en sus partes”, según ejemplifica esta mujer de manera gráfica.

La Policía Nacional siguió tirando del hilo que les facilitó esta enfermera que había asistido al doctor David en varias operaciones, y que acudió a Comisaría tras enterarse de su ingreso en prisión, tras ser grabado mientras violaba supuestamente a una paciente. De forma que los investigadores se entrevistaron con una mujer que fue intervenida el 17 de julio.

La operación consistía en un lifting en los muslos y una abdominoplastia, no había un aumento de pecho, pero tenía en común con las otras dos mujeres que también fue intervenida en posición ginecológica, con el doctor David entre sus piernas. Y esta mujer también afirma que sintió dolor en la vagina durante el posoperatorio y la zona genital no formaba parte de la intervención.

“Alrededor de la medianoche o la una de la madrugada, empecé a sentir fuertes dolores en la espalda, lo que me extrañó pensando que sería de la epidural. Durante esa tarde, junto a mi hermano, nos percatamos de que la pierna izquierda la tenía muy caliente y no podía moverla”.

“Mi hermana, preocupada, se lo comentó a las enfermeras y el mismo doctor David subió para ver qué sucedía […]. Me dijo que iba a quedar muy contenta con cómo quedaría la intervención. Tuve muy inflamada la zona genital. Hasta mi hermana se sorprendió de lo inflamada que tenía esa zona y no daba crédito”.

La imagen que analiza la UFAM apuntando a que el doctor David colocó algunas máquinas para que no se viera su cuerpo.

Esta mujer aportó un dato que le llamaba la atención y que recordaba de la primera consulta médica que mantuvo con este médico, de 46 años. “El doctor David me preguntó si tenía alguna ETS [Enfermedad de Transmisión Sexual], y si pasada todas mis revisiones. En ese momento no me pareció raro, aunque en otras intervenciones del estilo nunca me habían preguntado eso”.

“Le pregunté a una amiga si en sus intervenciones estéticas le había preguntado el médico si tenía alguna ETS, y me contestó que ‘no’. Analizándolo en frío, sí que me parece extraño”. Esta paciente admite que no da crédito a la detención y posterior ingreso en prisión del facultativo en diciembre: “Vi la cara del cirujano en Facebook y me quedé en shock”.

Esta mujer acudió acompañada de una hermana y su sobrina al hospital privado de Murcia donde este médico había alquilado un quirófano, aquel 17 de julio de 2025. La UFAM sigue la misma línea de trabajo que con las otras supuestas víctimas y se entrevista con la hermana de la paciente que ofrece unas apreciaciones muy gráficas sobre el posoperatorio que siguió en primera persona.

Todo ello, debido a que las enfermeras le dijeron que "era importante" que la paciente "tenía que orinar", de forma que su hermana se encargó de darle la cuña y no daba crédito a lo que vio:

“Los genitales de mi hermana estaban extremadamente hinchados y con un color morado, como una ciruela, sorprendiéndonos ambas, si bien, no le dijimos nada en un primer momento para no asustarla".

“No encuentro normal que el día de la operación y posteriores, mi hermana tuviera los genitales hinchados y de color morado”.