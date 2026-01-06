Investigan la muerte de una pareja en un posible caso de violencia machista en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional investiga las circunstancias de la muerte de un hombre y una mujer de origen filipino cuyos cadáveres han aparecido este martes con signos de violencia en un domicilio de Las Palmas de Gran Canaria, según han confirmado a EFE fuentes de los cuerpos de seguridad.

Aunque por el momento se desconocen más detalles sobre lo ocurrido, las fuentes han confirmado que en el sistema de protección de víctimas de violencia machista Viogen consta una denuncia de la mujer contra el hombre, denuncia que en su momento fue archivada.

Las fuentes han precisado que los fallecidos son una mujer de 43 años y un hombre de 35, cuyos cuerpos han sido hallados en una vivienda de la calle Bernardo de la Torre de la capital isleña.

La Policía Nacional solo ha confirmado el hallazgo de los cadáveres, si bien no ha ofrecido más datos debido a que el juez responsable del caso ha decretado el secreto sumarial de las diligencias abiertas para esclarecer el suceso.