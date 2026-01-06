Auge y caída de Cilia Flores: de primera combatiente chavista y colocadora de 40 familiares a presa por 'narco' en Nueva York

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2-i) y su esposa, Cilia Flores (d), llegan al helipuerto de Wall Street este lunes, para ser traslados al tribunal federal en Nueva York. EFE/ Stringer.

Durante años, Cilia Flores aprendió a no hablar cuando todos miraban. El poder, para ella, nunca estuvo en el micrófono. Estuvo en los pasillos, en las listas, en los nombres que se repiten, en los teléfonos que contestan a la primera llamada.

Cuando las fuerzas estadounidenses entraron de madrugada en Caracas y se llevaron a Nicolás Maduro, la escena tuvo algo de final de ciclo. Pero el dato verdaderamente revelador no fue sólo la caída del presidente sino también el nombre que apareció a su lado en la imputación: el de su esposa. No como acompañante, sino como pieza.

Para buena parte de Venezuela —y para quienes han seguido el país desde fuera—, la captura de Flores confirmó una intuición antigua: que el chavismo no se sostuvo únicamente con discursos ni con elecciones, sino con una arquitectura paciente de lealtades.

Que mientras Maduro hablaba, ella ordenaba. Que mientras otros ocupaban cargos, ella ocupaba instituciones. Gobernar sin dar órdenes es una forma de Gobernar. Y Flores la perfeccionó.

El presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores saludan a sus seguidores durante una marcha con motivo del primer aniversario de su victoria en las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio, en Caracas, Venezuela. Reuters.

Dentro del chavismo, Cilia Flores nunca fue una figura popular. Tampoco lo necesitó. No daba discursos memorables ni buscaba aplausos. Su nombre circulaba de otro modo: en voz baja, en advertencias, en frases incompletas. "Eso lo sabe Cilia", decían algunos, como quien constata un hecho irreversible.

Ministros, magistrados y dirigentes intermedios aprendieron pronto que discutir con ella no era una opción, y que contradecirla solía tener consecuencias invisibles pero duraderas: un traslado, una destitución, una llamada que dejaba de llegar. No hacía falta que levantara la voz. Bastaba con que alguien supiera que estaba al tanto.

Su poder se medía menos por lo que decía que por lo que dejaba de ocurrir cuando entraba en escena. En un movimiento acostumbrado al estruendo retórico, Flores impuso el silencio como forma de autoridad.

Abogada de los insurrectos

Nació en Tinaquillo, estado Cojedes —a 200 kilómetros de Caracas—, en 1956. Abogada de formación, militante por vocación, llegó a la política cuando el país se acostumbraba a la palabra "crisis" y empezaba a perderle el miedo a la palabra "ruptura".

Tras el fallido golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, fue a la cárcel de Yare como abogada defensora de los militantes insurrectos.

Allí conoció a Hugo Chávez y, alrededor de él, a un grupo de hombres que creían estar destinados a refundar el país. Entre ellos, un sindicalista del metrobús de Caracas llamado Nicolás Maduro. La política, para Flores, empezó como trabajo jurídico y terminó como vocación de poder.

Tanto que cuando Chávez llegó al gobierno en 1999, Flores ascendió con una rapidez que sólo se explica por dos factores: lealtad y eficacia. Fue diputada, dirigente del movimiento chavista y, a partir de 2006, presidenta de la Asamblea Nacional.

Eran años de Parlamento monocorde, con una oposición ausente o marginal, y de una revolución que confundía —sin rubor— Estado, partido y familia. Flores dirigió ese Parlamento con mano firme y una idea clara, que el poder no se exhibe, se distribuye. El suyo no estaba en el atril, sino en la capacidad de decidir quién entraba y quién salía.

Imagen de archivo del 2009 de Cilia Flores, junto a Hugo Chávez, en una manifestación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Caracas.