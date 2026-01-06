Los dos africanos asesinados a puñaladas y de un tiro en 2024 en Librilla timaron 200.000 € por 'wash-wash' a 2 empresarios

Los africanos Jean y Siaka, en los carteles difundidos por SOS Desaparecidos en diciembre de 2024.

Jesús y su tío, Juan, estaban dispuestos a pagar 450.000 euros a Jean y Siaka por una ‘fórmula mágica’ para resurgir como empresarios y salir de sus apreturas económicas, convirtiendo el papel en dinero negro. Pero esos ciudadanos africanos les colaron el timo del “negocio del tintado de billetes” y lo pagaron con su vida: acabaron desmembrados en un depósito de aceite usado de Porkytrans.

Es la hipótesis que la Guardia Civil refleja en el atestado al que ha accedido EL ESPAÑOL, sobre el doble crimen de Jean Mirabeau (Camerún, 1973) y Siaka Coulibaly (Costa de Marfil, 1987), los cuales estuvieron desaparecidos durante seis meses hasta que la Policía Judicial localizó sus cadáveres en Porkytrans: una empresa de transportes de Librilla.

Los investigadores sostienen que Jesús P.M., de 42 años, y su tío, Juan M.P., de 71 años, estuvieron “falseando” sus testimonios, para desvincularse de la desaparición de Jean y Siaka, unos hombres de negocios que se dedicaban al timo del 'wash-wash': prometían grandes beneficios por ayudarles a sacar dinero teñido de negro, para que no lo detectara la aduana en África, y a continuación, en España le aplicaban un reactivo químico que hacía emerger los billetes por arte de magia.

El atestado expone que Jean, de 52 años, y Siaka, de 37 años, con antecedentes por estafa, desaparecieron el sábado 14 de diciembre de 2024, cuando acudieron a Porkytrans pensando que cobrarían los 250.000 euros que restaban por el famoso líquido para convertir papel en dinero, pero terminaron en una fosa, cubiertos de cal viva y sosa cáustica.

“Al verse engañados y timados por Jean y Siaka, en la falsificación de este dinero, por el que supuestamente pudieran haberles hecho entrega de una elevada suma de dinero legal, cuya cantidad ha quedado expuesta anteriormente, al darse cuenta de esta falsedad y haberles entregado ya una elevada cantidad de dinero (200.000 euros), se produjo una fuerte discusión entre ellos, con un posterior enfrentamiento físico”.

#murciaexiste ♬ sonido original - Europa Press @europapress La Guardia Civil ha encontrado los cadáveres de dos personas en el depósito subterráneo de residuos de aceite de una nave de Librilla (Murcia), en donde se buscaba a las dos personas desaparecidas desde el 14 diciembre de 2024. El Instituto Armado, que ha hallado los cuerpos sin vida a última hora de este pasado viernes, ha señalado que podría tratarse de los dos desaparecidos, dos personas de origen africano de 37 y 53 años. #librilla

“En este enfrentamiento, seguramente habría participado también su tío, Juan, que era la persona que se encontraba esa mañana en Porkytrans, y que permitió el acceso de Jean y Siaka, tras ser citados por Jesús, como un acto premeditado y preparado, en el que pudiera estar implicada una tercera persona, socia de Jesús, y desconocida hasta el momento”.

“Tras una discusión entre ellos, supuestamente habrían perdido la vida los desaparecidos, Jesús se habría lesionado, lo que provocó que posteriormente telefoneara a su esposa, Pilar, que luego acudió y permaneció durante un espacio de dos horas, presuntamente, para ayudarlos a limpiar la escena del crimen”. Todo ello, para ocultar los cuerpos de Jean y Siaka dentro del depósito de aceite usado.

“Posteriormente, [Pilar] trasladó a su esposo [Jesús] al hospital, para ser asistido por una lesión en la pierna, quedándose en la empresa Juan hasta que a las 18 horas se fue a su domicilio de La Alcaina, regresando a Porkytrans, a las 22 horas, donde permaneció a la mañana siguiente”.

Esta “hipótesis” reflejada en el atestado de la Policía Judicial es lo único que se sabe de la motivación y la dinámica que presuntamente siguió este truculento doble crimen porque sus protagonistas siguen sin declarar. Aunque eso podría cambiar en 2026 porque Evaristo Llanos, abogado que defiende a Jesús P.M. (1983), y Emilio Ibáñez, abogado de Juan M.S. (1954) ya han solicitado su comparecencia en los juzgados de Totana.

Las instalaciones de Porkytrans en Librilla están en liquidación y en concurso de acreedores. Badía

Los letrados pretenden combatir la acusación particular que ejerce el abogado Valentín Fernández con la versión que ofrezcan tío y sobrino sobre lo sucedido en la base logística de la empresa de camiones, para que posteriormente sea cotejada con una reconstrucción en 3D. Así lo solicitan las defensas de ambos encarcelados:

“A ser posible, que se realice por la Policía Judicial una reconstrucción virtual en formato tridimensional, esto es, la elaboración de un informe pericial mediante la utilización de un software 3D, acompañado de infografías y animación (avatares)”

“Con el fin de representar visualmente el escenario en el cual ocurrieron los hechos y que ofrezca fielmente la escena de lo sucedido, así como los resultados obtenidos al analizar las diversas hipótesis planteadas”.

Este tipo de recreación tridimensional solo se había usado hasta ahora en el asesinato de Giuseppe Nirta, relacionado con la mafia calabresa y tiroteado en su casa de Águilas en 2018. Este software 3D podría aclarar los roles que cada uno de los cuatro investigados desempeñaron en la sangrienta reunión del 14-D en Porkytrans.

De momento, los empresarios murcianos, Jesús y su tío, Juan, permanecen en prisión como supuestos autores del doble crimen, mientras que Pilar, la esposa de Jesús, se encuentra en libertad con cargos por un delito de encubrimiento, y Luis, cuñado de Juan, también está en la calle, investigado por delitos de encubrimiento y ocultación de cadáver.

La distribución de Porkytrans que hace la Guardia Civil en su atestado.

El análisis de los teléfonos sitúa el inicio de la trama en el elegante Hotel Nelva de Murcia. Allí se celebró una “reunión” el 6 de diciembre, a la que asistió el empresario murciano Jesús y los africanos Jean y Siaka, en su papel de falsos hombres de negocios. Tres días después, el 9 de diciembre, se celebró otro encuentro en Porkytrans. Por aquel entonces, Jesús y su tío, Juan, pasaban un mal momento económico porque la empresa de transportes estaba en concurso de acreedores.

De hecho, mantenían varios pleitos con el consejero delegado de Porkytrans, Andrés Narváez, y el septuagenario Juan, socio minoritario de la mercantil, llegó a atrincherarse en la base logística para no perder 30 remolques frigoríficos, valorados cada uno en 60.000 euros, y seis cabezas tractoras, entre otros materiales de gran coste económico.

Incluso existe un vídeo desvelado por este diario que evidencia que la tensa situación económica del empresario Juan le llevó a amenazar al consejero delegado de Porkytrans, Andrés Narváez.

Agresión Andrés

Tales apreturas económicas unidas a varios testimonios contribuyen a reforzar la teoría de la Guardia Civil de que estos empresarios murcianos sufrieron el timo del ‘wash-wash’. Prueba de ello es el relato que ofrece un primo del camerunés Jean donde confirma la estafa a la Policía Judicial:

“Mi primo [Jean] me contó que el negocio que estaban haciendo con estos hombres se trataba de una estafa, los habían engañado haciéndoles creer que iban a hacer más dinero del que ellos le daban con un truco de lavar o tintar dinero”.

“El día 13 de diciembre, recibí una llamada de mi primo Jean Mirabeau Ngoho, para decirme que tenía otra cita con estos dos hombres el 14 de diciembre, en el mismo sitio de la ubicación que me envió la vez anterior [Porkytrans], pidiéndome que fuera hasta allí para echar un vistazo antes de que fueran, por miedo a que pudiera ser una trampa”.

“Ellos habían quedado con los dos españoles en el Hotel Nelva, para desplazarse posteriormente a la nave de Porkytrans. Tras acercarme a la nave, observé en su interior a un hombre mayor vistiendo de negro, y a por mi primo y su amigo se acercó uno de los españoles”.

La Guardia Civil confirmó la veracidad del testimonio del primo de Jean porque estuvo esperándole dentro de su coche a que terminara aquella reunión y las cámaras de seguridad de una gasolinera le filmaron haciendo guardia aquel sábado 14 de diciembre. “Posteriormente, le vuelvo a realizar numerosas llamadas a diferentes horas sin que me conteste”.

Unos guardias civiles, el pasado mes de mayo, buscando los cadáveres de los africanos desaparecidos en el subsuelo de las instalaciones de Porkytrans. EFE

El miedo de Jean a que la reunión de Porkytrans fuese una trampa estaba más que fundado porque sus socios españoles se estaban impacientando, tras invertir 200.000 euros en la fórmula del 'wash-wash'.

Así lo demuestra el contenido de estos mensajes intercambiados del 11 al 14 de diciembre, entre el camerunés Jean, haciéndose pasar por un empresario llamado Francois, y Jesús, sobrino de Juan, socio minoritario de la empresa de transporte por carretera.

- Francois: Hola Jesús, ¿puedes hablar?

- Jesús: Me habéis engañado y me ha costado perder tiempo y dinero. Ahora, quién me va a pagar mi tiempo, mi dinero y los gastos.

- Francois: No entiendo.

- Jesús: Me estáis pidiendo más dinero y llevamos ya 5 días con esto. Yo no voy a poner dinero, o le dais una solución, o yo se la daré porque no puedo seguir así más tiempo.

- Francois: Llámame.

- Jesús: Apretar al del laboratorio, a ver qué puede hacer.

- Jesús: Estoy hablando con mi nuevo socio y para no gastar los 112.000 euros en el nuevo líquido, si conseguimos lo que nos falta hasta los 450.000 euros, si vale este líquido, ¿entonces podríais aumentar el porcentaje?

- Jesús: Hijos de puta, me robáis el dinero, me robáis el coche y me rompéis una pierna, así os muráis hoy mejor que mañana. Me cago en ‘to’ vuestros muertos.

Uno de los empresarios detenidos, este miércoles, en su puesta a disposición de los juzgados de Totana.

Todos esos mensajes ponen de manifiesto que Jesús se olía ya que no había ningún líquido mágico para convertir el papel en dinero y que si seguía pagando perdería 450.000 euros. De forma que citó a los timadores africanos para aclarar las cuentas a solas, en la base logística de los camiones que carecía de actividad. De hecho, los teléfonos de Jean y Siaka "son apagados casi de forma simultánea", en Porkytrans”, sobre las 18 horas del 14 de diciembre de 2024.

Tanto Jesús como su tío Juan lo negaron, incurriendo en mentiras que fueron destapadas por la Guardia Civil, a lo largo de los seis meses que estuvieron buscando a los africanos desaparecidos. Valga como botón de muestra que Jesús afirmó que el 14 de diciembre sufrió un accidente doméstico, fracturándose una pierna en casa, y su esposa, Pilar, lo llevó al Hospital Virgen de la Arrixaca.

Pero la Policía Judicial demuestra en su atestado que la posición de su móvil le sitúa en la empresa de camiones cuando se lesionó -posiblemente- durante una pelea con Jean y Siaka.

El septuagenario Juan aseguró que aquel 14 de diciembre se fue a María (Almería) a comprar unos jamones, sin embargo, su teléfono lo ubica en Porkytrans a las 13.33 horas, cuando Jesús acudió con los africanos a la base logística de Librilla y le telefoneó para que abriera la puerta. Además, el primo de Jean que se quedó de vigía en una gasolinera y afirma haber visto "una persona mayor" en la empresa. De forma que la Policía Judicial establece la siguiente conclusión lapidaria:

“Jesús P. M. mantuvo varias citas y contactos con los dos desaparecidos, desde el 10 de diciembre hasta el 14 de diciembre de 2024, quedando constatado que Jesús y su socio estaban participando en la trama de lavado-tinte de dinero con Jean y Siaka y que, supuestamente, ya les había hecho entrega en un primer momento de 200.000 euros”.

“Y en la última cita del día 14, les harían entrega de 250.000 euros con la finalidad de duplicar su valor, con una entrega total de 450.000 euros”.

“Es altamente probable que el socio del que habla Jesús pudiera tratarse de su hermano, Juan Melochor, que fue la persona que le acompañó en la cita del día 9 de diciembre en el hotel Nelva de Murcia y que fuera éste quien el día 14 recogiera a Jean y Siaka, en el Audi A-8 con matrícula ‘X’, en el hotel, para su traslado a Porkytrans”.

“En cuya trama también pudiera haber participado Juan M. S., tío de ambos, y que fue la persona que les permitió el acceso a las instalaciones de Porkytrans el día de su desaparición”. Ahora habrá que ver qué cuentan sobrino y tío ante la juez, para llevar a cabo la reconstrucción 3D, ya que la Policía Judicial subraya que en la familia hay un "pacto de silencio".

Jean Mirabeau, camerunés de 52 años, y Siaka Coulibaly, Costa de Marfil, de 38 años, junto a uno de los puntos de alcantarillado de Porkytrans en Librilla donde han buscado sus cadáveres.

Parece que aún hay flecos por cerrar en la investigación porque la magistrada de la Plaza número 4 del Tribunal de Instancia de Totana acaba de emitir un auto, prorrogando otros seis meses la instrucción judicial, debido a “la complejidad de la instrucción” y la existencia de “diligencias imprescindibles pendientes de practicar”, tales como la declaración de un testigo.

Valentín Fernández, del despacho Legamur y encargado de la acusación particular que ejerce la expareja de Jean, como madre de su hijo, avanza que su postura será inflexible durante la instrucción: "Solo queremos saber la verdad de lo sucedido, conseguir que todos los implicados paguen con condenas ejemplares y que asuman la responsabilidad civil correspondiente porque hay un niño que ha perdido a su padre".

Y además de la forma más cruel, ya que el informe de la autopsia revela que Jean murió por un "shock hipovolémico, secundario a heridas por arma blanca", y su cadáver estaba "lleno de aceite de camión" en el interior de un foso de Porkytrans. El de su amigo Siaka estaba "flotando en el aceite de camiones" tras recibir un plomazo.

"Los cadáveres presentaban los miembros superiores amputados y uno de ellos, el miembro inferior izquierdo".