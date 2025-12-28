La Moraleja, Granada, un condenado en Gürtel... El rastro de Epstein en 7 viajes a España: "Ven a Ibiza, hay 8 'chicas top'"

12 de febrero de 2003. En el imponente palacio de Carlos V de Granada, un hombre alto de pelo gris y aspecto misterioso posa para la cámara. Sus rasgos delatan que no es español, y su actitud discreta oculta unos ojos en cuyo fondo bulle un infierno.

Es Jeffrey Epstein. Ha dejado atrás sus negocios unos días para realizar una visita a España. Pero hay indicios que señalan que, más allá del interés turístico, este empresario pederasta tenía otros planes.

Granada, Bilbao o las Islas Baleares son lugares que el magnate visitó entre el año 2000 y 2006 en su avión privado, el Lolita Express, como demuestran unos documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Varias de las imágenes desclasificadas de la visita de Jeffrey Epstein a Granada en 2003. Departamento de Justica EEUU

Pero se tiene constancia de que en la década de los años 80 hizo más visitas utilizando un pasaporte austríaco con una identidad falsa, en el que decía llamarse Marius Fortelni.

'Enamorado' de La Moraleja

Una investigación publicada por EL ESPAÑOL confirma uno de estos viajes. Una fuente de total solvencia reveló que Jeffrey Epstein viajó a Madrid "sobre el año 84".

En aquella visita no iba solo, sino que estuvo acompañado por la actriz Ana Obregón, con la que mantuvo durante años una relación de amistad muy cercana, según ella misma ha relatado en diferentes ocasiones.

Aunque la reconocida figura entre la prensa rosa española siempre recalca que no tuvo nada que ver con los escándalos que rodearon al magnate.

Sea como fuere, la citada fuente asegura que durante aquel viaje Epstein pasó "una semana" en la capital, concretamente en la urbanización La Moraleja, donde vivía -y vive- Obregón y, en aquel momento, también toda su familia.

Al parecer, el empresario quedó "enamorado" de la exclusiva zona residencial, e incluso expresó verbalmente su deseo de regresar e "invertir en ladrillo".

La familia Obregón

A partir de aquí, hay indicios que sugieren que existía una vinculación entre el pederasta estadounidense y la familia Obregón mayor de la que la actriz reconoce.

Una reciente investigación del New York Times señala que Epstein, durante una etapa de su vida en la que se dedicó al sector financiero, "se embarcó en lo que parecían ser planes para manipular el precio de las acciones de empresas que cotizaban en bolsa".

En este contexto, "solicitó dinero a inversores externos, incluido el director ejecutivo de Simon & Schuster, y luego desapareció con su dinero", según exponen los periodistas Steve Eder, Matthew Goldstein, Jessica Silver-Greenberg y David Enrich.

Ana Obregón y Jeffrey Epstein en Nueva York en los años 80, en una imagen que aparece en el libro de la actriz: 'Así soy yo''. Editorial Planeta

"Su capacidad para salirse con la suya con impunidad le permitió seguir acumulando suficiente riqueza para impresionar a futuros objetivos financieros más importantes".

Eso le abrió las puertas para -según el diario neoyorquino- trabajar para la familia de Ana Obregón después de que la firma de corretaje Drysdale Securities quebrara en los 80: un incidente que supuso pérdidas millonarias para muchos de sus inversores.

La investigación del NYT afirma que la actriz aprovechó su buena relación con Jeffrey Epstein para que su familia le contratase "con la finalidad de encontrar el dinero perdido".

Sin embargo, tras la publicación de estas informaciones, Obregón ha tirado balones fuera en diferentes entrevistas, y no ha confirmado ni desmentido si hubo una colaboración entre el magnate y su familia; solo ha negado tajantemente que ambos mantuvieran una relación sentimental.

De hecho, que se sepa, la amistad entre el empresario y Ana Obregón es la más estrecha que el empresario mantuvo con cualquier persona de nacionalidad española.

El pasaporte austríaco con una identidad falsa con la que Epstein accedió a España en los años 80. Departamento de Justica EEUU

Pese a esto, el número de teléfono de la actriz, curiosamente, no aparece en la agenda de contactos difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Ambos se conocieron en Nueva York, por mediación de un amigo en común. A partir de ese momento su aprecio mutuo fue creciendo hasta que, en palabras de Obregón: "Jeff se convirtió en mi ángel de la guarda en la ciudad", según escribe ella misma en su libro autobiográfico, Así soy yo.

Españoles en su agenda

Si bien la actriz fue durante años su contacto más cercano en España, no fue el único. De hecho, si Epstein no llegó a ejecutar ninguno de sus planes en España fue por falta de tiempo, no de oportunidades.

Cuando fue encarcelado por primera vez en 2008, su agenda de contactos constaba de 95 páginas, y había múltiples nombres de influyentes figuras españolas de distintos ámbitos.

El arquitecto Carlos Sánchez Gómez, el empresario Jacobo Gordon, condenado por la trama Gürtel; la entonces consejera de Acciona, Maite Arango; el duque de Arión, Joaquín Fernández; el economista y exsecretario general del PPE, Alejandro Agag; y el también empresario José Aznar, hijo del expresidente del Gobierno, José María Aznar.

También aparecen los nombres, menos reconocidos, de Fernando de Soto, Ludmila García, Nacho Gaspar, y Juan y Helen Herrero.

Aunque este listado desclasificado por el Gobierno de Estados Unidos es únicamente una agenda de teléfonos móviles, correos electrónicos y direcciones. Es decir, que las personas que aparecen en ella no tienen por qué estar vinculadas en modo alguno a los crímenes cometidos por el pederasta.

"Ocho chicas" en Ibiza

Pero donde todas las investigaciones siguen poniendo interrogantes es en la vinculación de Epstein con varios contactos en Ibiza.

Los documentos desclasificados por la Justicia estadounidense demuestran que el pederasta pasó en la isla dos días en el año 2006, dos años antes de ser condenado por primera vez.

Pero esta visita no habría levantado tantas sospechas de no ser por los correos electrónicos que difundió el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Una de las imágenes de Jeffrey Epstein difundidas por el Departamento de Justica de Estados Unidos.

Entre ellos resaltan unos mensajes intercambiados entre el pedófilo y Daniel S., una persona de la que no ha trascendido su identidad al ámbito público, pero cuyas comunicaciones fueron auditadas por el equipo legal de las víctimas de Epstein en 2016.

De hecho, sus correos forman parte de la evidencia oficial desclasificada por el gobierno estadounidense.

En otras palabras, Daniel S. está en el punto de mira de los investigadores. El 24 de julio de 2010, escribió al magnate para invitarlo a visitar Ibiza a conocer a un tal 'Tigrane'.

"Estoy aquí con Tigrane, le gustaría quedar contigo. Él está aquí conmigo, en Ibiza, con ocho 'chicas top'. Dice que le gustaría construir algo contigo. ¿Puedes venir? Tenemos una casa enorme".

Según estos correos, Daniel S. se encontraba acompañado por "Jean-Luc", a quien una investigación del diario británico The Guardian asocia con Jean-Luc Brunel.

Este hombre fue un cazatalentos de modelos al que la Fiscalía francesa acusó de violación en la investigación del caso Epstein.

Como consecuencia, fue investigado por, presuntamente, haber suministrado una parte de las mujeres prostituidas por el pederasta estadounidense.

Pero nunca llegó a ser juzgado. De una manera sospechosamente similar al pedófilo norteamericano, Brunel se quitó la vida en su celda después de ser arrestado, antes de que pudiera comenzar el juicio.

"¿Cómo podemos organizar esta reunión?", continúa el correo de David S. a Jeffrey Epstein. "Jean-Luc podría hacer algo grande también. Tiene a las modelos más increíbles a su disposición. Le dije que no hiciera ningún trato con nadie antes de reunirse contigo. Dejó de trabajar con IMG y Trump. Por favor, llámame y dime cuáles son tus planes".

Epstein respondió en un primer momento que pasaría esa noche "en París". Sin embargo, todavía no se sabe si finalmente el pedófilo se reunió con Daniel y con Jean-Luc en la isla.

Bilbao, Morón, Baleares...

Lo que sí puede constatarse son las diferentes visitas del magnate a la Península en su avión privado, el Lolita Express, gracias a su registro de vuelos, el cual hizo público el Departamento de Justicia.

En este documento se puede acceder a todos los movimientos que realizó la aeronave: el número y fecha de cada vuelo, el código OACI de los aeropuertos donde despega y aterriza en cada caso, y las iniciales de los pasajeros.

Así, se puede confirmar que Jeffrey Epstein pasó por España en seis ocasiones.

La primera que consta, el 11 de julio del 2000 aterrizó en el aeropuerto de Bilbao procedente de Fez, y partió hacia Londres el mismo día.

Una de las hojas de vuelos del 'Lolita Express', donde se muestra su aterrizaje y partida del aeropuerto de Bilbao. Departamento de Justica EEUU

Meses después, el 3 de marzo del 2001, aterrizó en el aeropuerto de Granada procedente de París, y salió ese mismo día hacia Tánger.

El 12 de febrero del 2003 realizó un segundo vuelo hacia la ciudad nazarí desde las Islas Vírgenes, y al día siguiente se marchó a París.

Ese mismo año, el 20 de mayo aterrizó, curiosamente, en el aeropuerto de Morón de la Frontera (Sevilla), un movimiento poco frecuente debido a que se trata de unas instalaciones compartidas entre el Ejército del Aire español y la Fuerza Aérea estadounidense. Desde ahí, voló al día siguiente hacia Nueva York.

El 3 de agosto del 2004 hizo escala en Palma de Mallorca para volar hacia las Azores y desde ahí, llegar a las Islas Vírgenes.

Su último vuelo lo efectuó el 17 de agosto de 2006, cuando aterrizó en Ibiza, y desde ahí se marchó dos días después a Londres.

Destino: La Alhambra

Su visita a La Alhambra es una de las más conocidas gracias a las 95 fotografías que el Departamento de Justicia estadounidense hizo públicas al desclasificar el contenido de múltiples DVDs con imágenes de sus viajes.

Jeffrey Epstein también se tomó todo el día del 12 de febrero de 2003 para conocer la ciudad de Granada a fondo.

Jeffrey Epstein, en 2023, posa en el Palacio de Carlos V, en Granada. Departamento de Justica EEUU

Visitó La Alhambra, el Palacio de Carlos V, y comió en el restaurante La Ruta del Veleta.

Aprovechó el viaje para fotografiarse en múltiples monumentos de la ciudad, como un turista más.

Ninguno de los turistas con los que se cruzó en la calle, ni uno de los paseantes de las calles de Boabdil, ni tampoco nadie entre los comensales junto a los que se sentó en el restaurante podía imaginarse que estaba al lado de un monstruo que destruyó un sinfín de vidas.

Dieciséis años más tarde, apareció ahorcado en su celda, llevándose a la tumba secretos que nadie podrá descubrir.