El milagro navideño de Gina: la catalana de 5 años aparece en Italia tras secuestrarla su padre argentino acusado de maltrato

Facundo Nahuel D.S. acostumbraba a alcanzar los límites de las reglas del régimen legal que le permitía ver a su hija Gina, de 5 años, cada 15 días.

Pero el 13 de diciembre cruzó todas las líneas rojas cuando decidió no presentarse en el punto de encuentro donde debía devolverla a su madre.

Durante diez días la pequeña estuvo desaparecida en manos de su padre, que intentó eludir el régimen de visitas supervisadas que impuso la Justicia española después del proceso de divorcio que separó a sus padres.

Y para completar de esfumarse de España con la menor, Facundo apagó el móvil y se marchó a Italia.

Nadie supo nada de la niña hasta el día anterior a la Nochebuena. Pero tal y como si fuera un milagro navideño -para la familia materna-, las autoridades italianas lograron detener a este hombre de origen argentino en el municipio napolitano de Vitulazio.

Facundo Nahuel, a quien sus allegados conocen como 'Facu', hizo todo lo posible por zafarse de la investigación encabezada por los Mossos d'Esquadra, después de la denuncia por desaparición presentada por la madre de Gina en comisaría.

Vendió sus propiedades en España para, presumiblemente, reunir fondos para el viaje -tal y como adelantó Crónica Global de EL ESPAÑOL-, cortó cualquier vía de contacto con la familia de su exmujer y puso pies en polvorosa de Barcelona.

En esa misma investigación, la familia de la madre de Gina informó de que ambos progenitores tenían pendiente un juicio civil y otro penal por maltratos y quebrantamiento de medidas cautelares.

Al cierre de este reportaje, tal y como informó la Asociación SOS Desaparecidos, 'Facu' permanece "detenido y a disposición judicial".

"Además del delito de sustracción de menores, la policía investiga si terceras personas de la provincia de Caserta colaboraron en la ocultación de la niña o en la logística de la fuga de la pequeña Gina".

Sea como fuere, lo más importante es que la niña, que se encuentra en un centro de menores a la espera de reunirse con su familia materna en El Prat de Llobregat, ha sido localizada "sana y salva".

Contactos en Nápoles

Facundo Nahuel nació hace 36 años en Lomas de Zamora, una ciudad argentina ubicada en la provincia de Buenos Aires.

Según publicó él mismo en su perfil de Facebook, llegó a la Ciudad Condal española en junio de 2019, y unos meses más tarde nació la pequeña Gina.

Los dos años previos a que dejara su país natal, Facundo se desempeñaba como "operador de reach stacker", es decir, apilador de contenedores.

Aunque en España, los allegados al entorno de la madre no le conocían ningún empleo.

Antes de abandonar las redes sociales, publicó diversas fotografías de la pequeña Gina, además de imágenes de él mismo viajando, en ciudades como París.

Ahora, el foco de la investigación se sitúa en determinar las causas que llevaron a este hombre a sustraer a la menor.

Además, se está trabajando en determinar por qué eligió Italia como destino. Al parecer, el detenido tiene vínculos familiares en Nápoles.

Localitzada sana i estàlvia a Vitulazio (Itàlia) la Gina.



Ha estat clau l'estreta col·laboració amb les autoritats italianes a través de SIRENE, així com la participació d'una agència de detectius privats. pic.twitter.com/gyvwFEd5ZJ — Mossos (@mossos) December 25, 2025

La colaboración con las autoridades italianas se ha llevado a cabo gracias a que los Mossos recurrieron a SIRENE, un sistema que utilizan los países de la Unión Europea para compartir información policial y judicial de forma rápida y segura.

Impacto en redes

La noticia de la desaparición de Gina corrió como la pólvora entre las redes sociales. Múltiples amigos y conocidos de su familia materna las llenaron de mensajes animando a los internautas a compartir cualquier información valiosa para la investigación.

Asociaciones como SOS Desaparecidos y Feministes de Catalunya emitieron comunicados haciendo lo propio: "Desaparecida en El Prat de Llobregat. La menor habría sido presuntamente secuestrada por su padre"...

Gracias a ello, el medio local Noticias Castelldefels publicó el testimonio de una vecina del barrio que aseguró haber visto a padre e hija el día 15, dos días después de que la madre denunciara la desaparición, "en las escaleras de un parque del barrio de Can Bou. La testigo ya se ha puesto en contacto con los Mossos d'Esquadra".

La comunidad se movilizó incluso en Nodo 313, un foro comunitario centrado en asuntos informáticos, donde los usuarios compartieron información sobre el caso con la finalidad de acceder por vía digital a todos los datos disponibles en redes sobre padre e hija.

Niños desaparecidos

Este caso ha tenido un final feliz, pero este tipo de sucesos no son poco habituales. SOS Desaparecidos dispone de un listado donde se pueden ver las personas que están siendo buscadas en este momento, además de poner a disposición diferentes vías de contacto.

En 2024, la Fundación Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR) atendió más de 1.000 casos de menores desaparecidos y en riesgo de desaparición.

Seis de cada diez de esos menores son niñas, la mayoría adolescentes.