El 'harén' de Ramón Flecha en la UB: el catedrático acusado por 14 mujeres que pedía masajes a sus becarias antes de tener sexo

"Enfermo. Paranoico. Acomplejado. Manipulador". El autor de estos adjetivos conoce muy de cerca a José Ramón Flecha García. Asegura que el que fuera catedrático de la Universidad de Barcelona (UB) y que se presentaba como uno de los mayores expertos en violencia de género en España, teje hilos, "redes de favores", con el único fin de "protegerse a sí mismo".

Por eso, apunta, fundó en el año 1991 CREA, una comunidad científica internacional que Flecha "usaba para satisfacer sus propios intereses y que otros" –pero sobre todo otras– "salgan en su defensa cuando este así lo requiera". Porque esta organización, lejos de ser meramente académica, "sigue más costumbres de lo que podría ser una secta".

Adscrita a la UB hasta el año 2015, desde sus inicios, esta persona asegura que en el entorno universitario siempre se habló del grupo como "el harén de Ramón". Los propios estudiantes veían "comportamientos extraños" en el profesor. Sobre todo cuando se trataba de mujeres.

"Se le veía siempre rodeado de chicas, era realmente exagerado", cuenta esta persona que, "por seguridad", pide permanecer en el anonimato. Por eso a nadie le extrañó que, ya en 2004, la UB recibiera quejas y denuncias colectivas contra Flecha. Lo mismo sucedió en 2016.

Confirmado en un comunicado por la propia universidad, atribuyen los hechos denunciados a "irregularidades en el marco de CREA", que finalmente fueron archivados por la Fiscalía.

Sin embargo, esta fuente a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL afirma rotundamente que, ya en 2004, "al menos una de las denuncias estaba relacionada con delitos sexuales, pero la UB decidió omitir esa parte de la historia".

Desde la universidad han confirmado a este medio la existencia de esa denuncia "por acoso sexual", pero afirman que se envió al igual que el resto a Fiscalía.

Ahora, más de 20 años después, 14 mujeres y 2 hombres han decidido denunciar de nuevo, a través de un manifiesto a la UB, la coerción sexual y psicológica, el maltrato y la explotación laboral y personal –lo primero sólo en el caso de las mujeres– a los que Flecha les sometía, siendo estas estudiantes, becarias, investigadoras o doctorandas.

La denuncia, que se hizo pública a principio del mes de julio gracias a una investigación conjunta de RTVE Noticias, Ràdio 4-RNE, elDiario.es e InfoLibre, no hace otra cosa que poner de manifiesto, dice la misma fuente, "la impunidad" de la que ha gozado siempre el catedrático, a pesar de que fue la propia UB quien advirtió tras la carta "indicios muy graves" que trasladó a Fiscalía.

"La universidad lo sabía desde 2004 y no se hizo nada más que tomar unas medidas laxas que no sirvieron para nada. Por ello, aquí no es sólo Ramón el culpable. La UB es corresponsable de todo el daño que ha hecho este hombre durante casi 30 años", sentencia.

El catedrático Ramón Flecha. Aula Intercultural

Esas medidas a las que se refiere no son otras que la puesta en marcha de una comisión de investigación interna que, finalmente, acabó en la "prohibición de ciertas comidas y conductas sociales de la vida privada más allá del CREA", así como en la "dimisión forzosa" de Flecha de su cargo como director en el año 2006.

"Él atribuyó esa dimisión a la muerte de un allegado, pero todos sabemos que fue el rector quien le instó a tomar esa decisión. Se puso a Marta Soler como directora, pero es de dominio público que él siguió liderando en la sombra y, de nuevo, no se hizo nada", afirma.

Con CREA como trampa y "la complicidad de la universidad" como salvaguarda, Flecha encontró el cóctel perfecto que embaucaba a las jóvenes con "promesas de proyección" en su carrera a cambio de "prácticas sexuales que hacían sentir a las chicas especiales".

"Una amiga mía incluso sufrió esto en sus carnes, pero claro, eres joven, en tu etapa como estudiante eres especialmente vulnerable y, aunque sabía que no era un comportamiento normal, quién iba a poner en duda a un profesor, el mismo que se te presenta como salvador, como figura de autoridad", añade.

Pero esta no es la única acusación a la que Flecha está haciendo frente estos días. Gracias a la notoriedad social que ha adquirido el caso, se han destapado "citas fraudulentas" de las que el catedrático hacía uso y que llevaron a que el CSIC le eliminara de su ranking de científicos españoles, a pesar de su intento de borrar miles de estas en apenas minutos.

Además, con CREA en el punto de mira como "red sectaria" más que como organización científica, 24 personas decidieron abandonar su puesto y, hace apenas unos días, el colectivo anunciaba su disolución para "proteger la integridad" de sus integrantes ante las "presiones, acoso y discriminaciones" sufridas por lo que, dicen, es una "campaña de desprestigio" por haber protegido a víctimas de violencia de género del movimiento.

Masajes, sexo y preguntas íntimas

El día 2 de julio de 2025, el nombre de Ramón Flecha volvía a estar sobre la mesa, pero no por sus investigaciones científicas.

Ese día, RTVE Noticias, Ràdio 4-RNE, elDiario.es e InfoLibre publicaron simultáneamente una investigación periodística basada en una carta que catorce mujeres –exalumnas, doctorandas, becarias e investigadoras a las que luego se sumaron dos hombres– habían enviado el 18 de junio al rector de la Universidad de Barcelona, Joan Guàrdia.​

En el escrito, once de las catorce mujeres describían "conductas de índole sexual, vejatorias e intimidatorias" y relataban haber mantenido relaciones sexuales con Flecha "en un contexto de clara desigualdad jerárquica" y "bajo un patrón reiterado de conducta que encaja con una lógica de coerción sexual, abuso de poder, acoso sexual, violencia psicológica y explotación laboral".

Los testimonios recogidos en la investigación periodística abarcaban hechos desde los años 90 hasta el presente, describiendo más de tres décadas de presuntos abusos.

Las denunciantes señalaban que Flecha aprovechaba su superioridad jerárquica para tener relaciones sexuales con becarias y subordinadas durante los años en que fue director del grupo CREA, utilizando un patrón recurrente.

Se fijaba en mujeres jóvenes y las adulaba presentando un proyecto alternativo de educación en el que podían participar. Empezó a invitarlas a quedar fuera de la universidad y del horario lectivo (incluso presentándose en sus puestos de trabajo), realizar continuas ofertas para integrarse en CREA, formular preguntas íntimas sobre sus relaciones sexuales y sentimentales, y finalmente establecer contacto físico, como peticiones de masajes, que desembocaba en relaciones sexuales.

Según los testimonios publicados, Flecha les indicaba que esos encuentros se producían simultáneamente con varias de ellas. La investigación incluyó entrevistas a siete mujeres que aseguraron haber tenido relaciones íntimas con Flecha, además de recopilar otros quince testimonios que aseguraban que "quien decía que no quedaba apartada, como una apestada".

Así lo confirma también la fuente a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que asegura que "el machaque es tal que te acaba destruyendo por completo".

"De un día para otro todo cambia sin que tú hayas hecho nada. De repente te tratan mal, te marginan y tú no entiendes nada, pero es parte de la herramienta de control que Ramón quiere ejercer sobre ti. Te acaba manipulando", relata.

Red de favores más allá de la UB

La persona con la que se ha puesto en contacto este medio no para de preguntarse "¿por qué no se hizo nada antes?". Pero, automáticamente, siempre se le viene la misma respuesta a la cabeza. Aunque no le describe como un hombre "tan poderoso", sí que cuenta con una gran "red de influencias" que juega siempre a su favor.

"Es de esas personas que crea relaciones de amistad en las que siempre le tienes que acabar devolviendo un favor". Por eso, dice, algunas y algunos trabajadores de la esfera académica han salido en su defensa tras conocerse la denuncia de estos hechos, "a pesar de que ellos saben que es verdad".

"Con una red como CREA, Ramón ha impulsado las carreras de mucha gente gracias a artículos y proyectos imposibles, pero nadie revisa nada porque esta organización abarca tantos trabajos e ingresa tanto dinero a la universidad que, ¿quién va a cortar el grifo?", cuestiona.

Pero en esto, no sería sólo la UB quien hizo oídos sordos. "Hay muchas más universidades implicadas en esta trama. La Universidad Autónoma de Barcelona, sin duda, en su día la Universidad Rovira i Virgili, la Universidad de Girona, y algunas en el País Vasco y Zaragoza", afirma.

La cosa funcionaría así: Flecha recluta a demasiada gente, "hubo un tiempo en el que eran 70 personas", por lo que "no podían sustentar a tanta gente". La solución fue, entonces, "inflar el currículum de toda esta gente para colocarles en otras instituciones" que ofrecían plazas "que, por supuesto, ganaban, porque no hay quien pudiera competir con esos CV".

Aparentemente, funcionaba, aunque para esta persona sea "inexplicable" que nadie se haya fijado en esas carreras "infladas". "Miras los currículum y las edades de las personas y ves que es totalmente imposible que tan jóvenes hayan hecho todo lo que dicen que han hecho, porque los proyectos y artículos pasan por un proceso largo de aprobación", explica.

Pero lo mismo que hacía Flecha con sus 'elegidas', lo hacía también con él mismo. En sus perfiles de redes sociales se presenta como "el autor más citado entre los autores que eligen la categoría 'Violencia de Género' en Google Scholar". Sin embargo, eso también ha resultado ser falso.

Fue un análisis del Laboratorio de Cibermetría del CSIC quien reveló que el perfil de Flecha se atribuía 25.490 citas cuando las búsquedas mostraban 14.900, y que prácticamente ninguno de los 20 primeros trabajos más citados tenía que ver con violencia de género, siendo este un "tema secundario" en su producción académica.

Ahora, toda esta "red de mentiras" ha salido a la luz gracias a las denuncias que se han recogido en este 2025. Aunque no se sabe aún cómo discurrirá la investigación, una de las abogadas de las víctimas, Violeta Assiego, asegura que hay que ir "con cautela" y que están "priorizando por encima de todo la protección de las víctimas".

Por lo pronto, la denuncia está en manos de la Fiscalía, que tendrá que "confirmar si los indicios de delito pueden dar lugar a que se inicie un proceso judicial". De momento, Ramón Flecha es el único señalado, aunque Assiego cree que hay que dejar "terminar todas las diligencias informativas para ver qué responsabilidades puede haber tenido la UB" en esto.

Todavía, dice, quedan cinco declaraciones por realizarse, que se llevarán a cabo a principios del año 2026. Las denuncias han alcanzado ya las 16, pero la abogada no descarta que pueda haber "más personas que hayan sufrido algún tipo de daño y que quieran también interponer sus denuncias".