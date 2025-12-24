'Papelito', la impregnación de ketamina y fentanilo que causa estragos en la cárcel: se camufla en folios y ha matado a 6 presos

Sindicatos de funcionarios de prisiones están alertando de la implantación de una nueva droga en las cárceles españolas. En el sur se llama 'papelito'. En el Levante, 'pescado'. Su consumo se ha incrementado en el último año de manera exponencial, desterrando otras opciones como el 'rebujito', la heroína o la cocaína.

El 'papelito' consiste en un folio impregnado en drogas sintéticas entre las que se encuentran el fentanilo y la ketamina. Su fortaleza, y su éxito, radica en que no puede ser detectado: ni por la Guardia Civil en los controles de acceso ni, una vez dentro, por los funcionarios.

Ya en el interior del centro penitenciario, el interno que ha recibido o introducido la droga al regresar de un permiso penitenciario trocea ese folio en tiritas estrechas que no llegan a los dos centímetros de longitud.

Una tira es una dosis. Se mete en el cigarrillo habitual y se vende, con o sin el cigarrillo, a los internos. Su precio oscila entre los 5 y los 8 euros.

Este año se ha llevado por delante, según las fuentes consultadas, a 6 internos en las prisiones de Morón de la Frontera (Sevilla); Botafuegos, en Algeciras y Puerto III (Cádiz) y Valencia. Todo ello a falta de datos oficiales, que no se difunden públicamente a no ser que se soliciten expresamente a través del Portal de Transparencia.

"Sabemos que es por eso porque se detecta perfectamente cuando hay 'papelito' en los módulos, aunque oficialmente no lo podamos saber porque no nos facilitan las autopsias", detalla un funcionario de prisiones.

Jorge Vilas, responsable nacional de CSIF Prisiones, abunda a este periódico que "se sabe que entra porque empiezan a caer internos como moscas". Unos, a la enfermería, otros, al hospital... "Luego se asustan, se pasan a una temporada quietos y luego vuelven a caer".

Joaquín Leiva, del sindicato Acaip, explica que el problema radica en que el 'papelito' es "prácticamente indetectable cuando un folio va impregnado".

Para lograrlo, "sería necesario dotar de detectores de isótopos y aplicarlo a toda la correspondencia que entra en prisión, o al menos, de manera aleatoria, para que al menos existiera una especie de presión sobre el que envía la droga, por si es detectada".

Una de las celdas de la prisión de Botafuegos, en Algeciras (Cádiz), en una imagen de archivo. Marcos Moreno

Vilas subraya que es "imposible de controlar porque entra dentro de una carta, por ejemplo, y encima es que ese papel impregnado puede ser hasta la carta misma. Así, el funcionario abre la carta, sin leerla, comprueba que no hay nada y la pasa. Y la pasa porque no tiene manera de comprobar si lleva droga o no, porque los reactivos que tenemos no la detectan".

En las entradas a los recintos penitenciarios hay una unidad canina de la Guardia Civil. Acostumbrados a detectar las drogas tradicionales, como el rebujito, la heroína, la cocaína o el hachís. Esto no lo identifican.

"Algunos 'papelitos' son tan potentes que a los perros de las unidades caninas, como aspiran fuerte, los ha dejado en shock", explica el responsable nacional de CSIF Prisiones. E incluso apunta a que "a un perro de la Guardia Civil le dio un paro cardíaco en una ocasión".

Papeles de abogados, cartas de familiares, un interno en un libro cuando vuelve de permiso... Es potente y es barato. Pero sobre todo, "es una bomba, hasta el punto de que los mismos internos le tienen muchísimo respeto".

Por su parte, Joaquín Leiva, del sindicato Acaip, advierte que "no podemos ir por detrás de la realidad y debemos adaptarnos para la prevención de entrada de estas sustancias, que son muy peligrosas, tanto por el efecto que produce en el interno, como por los problemas de seguridad que genera".

Preocupación

Una intoxicación de estas características "anula totalmente al preso, lo evade. Lo hace imprevisible. Si unimos esto a la falta de médicos en los centros que puedan administrar la medicación apropiada para reducir los efectos... pues esta nueva droga es una de nuestras principales preocupaciones de cara al futuro".

"Y como no se puede detectar, pues no se puede imputar de nada a quien lo mete", apostilla Vilas.

El representante nacional del Csif en Instituciones Penitenciarias enfatiza que ya han trasladado esta problemática a Instituciones Penitenciarias. "Hemos enviado escritos alertando por dos motivos. Uno, porque no se puede detectar y dos, porque es tremendamente adictivo".

Es, resume, "un bombazo, hasta el punto de que los mismos presos se autorregulan porque saben que pueden darle una reacción adversa que puede llevarles a la muerte".

Ángel Luis Perea, representante del CSIF en Puerto III, uno de los recintos por los que el 'papelito' campa a sus anchas, advierte que "como además no se sabe qué tipo de sustancia es, cuando hay un interno que está prácticamente con una sobredosis, no responde a la medicación que le ponen para recuperarlo".

En cuanto a la composición, es desconocida al completo. "A veces se cogen el colocón varios de una tacada porque entra un pliego. Lo cierto es que algunos les afecta más y a otros menos, porque depende de la cantidad y de la manera de fumar".

Una ruleta

Así, Perea explica que si el humo se aspira "como se dice vulgarmente, se tira a pecho, la acción de la droga es muchísimo más potente. Si no se traga, pues los efectos son menores".

Al final, es una ruleta rusa "porque el mismo que tiene el papel y lo mete en prisión no sabe ni de qué tipo ni cuánta droga lleva lo que lleva".

Saben con seguridad que "hay fentanilo, parece ser que ketamina también… Nos han dicho que también puede llevar K2 y K3, que son otras drogas sintéticas. También ácido, pero nada de LSD: incorporan, por ejemplo, decapante, abrillantador de llantas del coche..."

Exteriores de la prisión de Puerto III, en el Puerto de Santa María.

Así, incide en que la manera de impregnar los folios es también determinante. "En la Costa del Sol el papel se sumerge en una mezcla y luego lo secan, con lo cual los picos y los extremos del folio van mucho más cargados de droga que lo que queda en el centro. En otros sitios la droga impregna el folio pulverizada con un aerosol"

La entrada del 'papelito' en las prisiones es un caldo de cultivo "para el trapicheo y los conflictos entre los mismos internos. Para nosotros también, pues es una circunstancia de peligrosidad laboral". Pone como ejemplo "que un funcionario toque un papel que está impregnado y después se rasque el ojo".

Perea subraya que los narcotraficantes, en connivencia con los internos, "son muy listos, porque han llegado a la conclusión de preguntarse qué tipo de droga pueden meter en la cárcel que sea indetectable: pues en papel. Y efectivamente entró por el sur y está llegando ya a todas las prisiones de España. Han visto que funciona y se copia".