Navidad, campo de minas para 7,3 M de abstemios como Álvaro que dejó el alcohol hace un año: "Me voy para evitar las fiestas"

Álvaro Mazariegos (Valladolid, 1989) está ante su prueba final. Tras un año de “reeducación y superación personal” después de dejar el alcohol, el vallisoletano tiene ante sí el último reto: superar el campo de minas de las Navidades españolas sin probar ni una gota de cerveza, vino o cualquier otra bebida alcohólica.

“Pasar un año sin beber es una prueba de superación tan bestial porque, tras 12 meses, ya te has podido enfrentar a todo tipo de situaciones: cumpleaños, bodas, despedidas… y ahora, Navidad. Cuando una persona cumple su aniversario sin alcohol se siente invencible; que puede con cualquier cosa; le da empoderamiento. Yo me siento así”, se enorgullece Mazariegos.

El director de Audiencias y SEO de EL ESPAÑOL, no obstante, puntualiza que era un “bebedor ocasional, de fines de semana”, pero llegó un momento en el que dijo basta: “En 2020, tras el fallecimiento de mi padre, pensé que quería un cambio de vida, pero no fue hasta enero de 2025 cuando me di cuenta de que tenía un problema, así que decidí pedir ayuda”.

Mazariegos no bebía a diario, pero los fines de semana utilizaba el alcohol como “válvula de desconexión”. “Después del trabajo, los viernes o sábados me tomaba algunas copas como falso mecanismo para relajar la mente. Mi cabeza no paraba de pensar durante todo el día y era una manera falsa de desconectar. Sobre todo lo hice cuando vivía en Barcelona”, continúa.

Pero Mazariegos se cansó de esa mala costumbre. Una costumbre que arrastraba, confiesa, “desde hace unos 20 años”. “La primera vez que bebí alcohol tenía 15 años y, desde entonces –hasta los 35–, los fines de semana me tomaba una caña, dos… El problema es que en España el alcohol es una droga legal y está socialmente bien vista y todo el mundo piensa: '¿qué más da, si sólo es una cervecita?'”.

Álvaro Mazariegos, durante la conversación. Rodrigo Mínguez EL ESPAÑOL

“Pues da”, a juicio de Mazariegos, por ello el pasado 12 de enero de 2025 decidió sumarse al club de los abstemios. Un saludable club formado en la actualidad por aproximadamente 7,3 millones de españoles de entre 15 y 64 años, según los datos de la Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES) 2024 del Ministerio de Sanidad.

De acuerdo con estos datos, en la actualidad el 23,5 % de la población española adulta son abstemios. Sanidad entiende que un abstemio es una persona que no ha consumido alcohol en los últimos 12 meses, algo que Álvaro Mazariegos está a días de conseguir, pero que, para ello, ha de superar las Navidades.

“Este año las celebraré de manera distinta. Me voy a Turquía para evitar las fiestas; para no estar en las celebraciones. Viajaré con Laia, mi mujer, que es la persona que más me ha apoyado en este proceso. Será una Navidad especial y también me servirá para reconectar con ella”, dice Mazariegos.

2025, el año del cambio

Álvaro Mazariegos, para más inri, no sólo dejó el alcohol hace un año, sino que decidió hacer un all in a la vida y también abandonó el tabaco. En este caso, y a diferencia del alcohol, lo ha dejado de manera progresiva: “Primero, usaba el vapeador con nicotina; luego, sin nicotina; y, desde verano, nada”.

En este 2025, en consecuencia, el vallisoletano ha mejorado considerablemente su salud “tanto física como mental”. “Ahora estoy muy rápido de mente. Siempre he trabajado bien y nunca me ha importado echar muchas horas, pero antes de dejar el alcohol y tabaco a lo mejor daba el 70 %, creyendo que era el 100. Y no, ahora doy el 100 %, el verdadero 100 %”, dice con orgullo.

“Además, a nivel económico he ahorrado 6.000 euros en alcohol y tabaco a lo largo de 2025. Parece que no, pero beberte dos cañas un viernes y luego pagarte el Uber por no poder conducir es dinero. Y, gota a gota, al final nos dejamos mucho dinero en España en alcohol”.

Álvaro Mazariegos, director de Audiencia y SEO. Rodrigo Mínguez EL ESPAÑOL

Estas son las consecuencias de un cambio de vida estructural, pero Mazariegos reconoce que no es un camino fácil porque “en España es difícil reconocer que tenemos un problema con el alcohol a nivel general”.

“Beber no es para tanto, te dicen por todos lados, pero yo me cansé y lo primero que hice fue admitir que bebía de manera recurrente y quería dejar de hacerlo. Así que el 11 de enero, en una comida con mi madre, dije que no quería beber más y el 12 ya decidí pedir ayuda”, explica.

Un proceso con ayuda

Fue en ese momento cuando Álvaro Mazariegos conoció Charlas Adictivas, “unos encuentros con expertos, adictos en recuperación y personas afectadas en los que se tratan temas relacionados con la adicción”, se autodescriben. A través de ellos, Mazariegos comenzó una terapia de “reeducación” para cambiar la relación que tenía con el alcohol.

Desde entonces acude tres horas semanales a estas terapias integrales en las que participan psicólogos, psiquiatras y todo tipo de expertos. “Al principio, por ejemplo, me ponía las sesiones los viernes porque, aunque tenía fuerza de voluntad para no beber, había que reforzarla con ayuda. Lo hacía antes del fin de semana para tener todo fresco y evitar a toda costa beber algo con alcohol”, explica Mazariegos.

La Navidad, un reto para los abstemios como Álvaro Mazariegos. Rodrigo Mínguez EL ESPAÑOL

Y los meses fueron pasando y las pruebas de fuego en las que cualquier persona puede beber se fueron sucediendo. Una de las más extremas ocurrió en Rumanía. Álvaro Mazariegos viajó allí junto a ocho amigos para celebrar la despedida de soltero de uno de ellos y, pese a estar expuesto al alcohol, el vallisoletano no lo probó.

“Son amigos de toda la vida y yo les conté que estaba en un proceso de reeducación. Algunos lo entendieron; otros decían que era una despedida, que podía ser la excepción. Pero lo que hacía era estar con ellos durante el día y por la noche, cuando se iban de fiesta, me iba a las 10 al hotel a descansar. Incluso entrenaba por las mañanas”, cuenta Álvaro.

Durante este año, el director de Audiencias y SEO de EL ESPAÑOL ha tenido multitud de eventos, como el cóctel de celebración por el X Aniversario del diario. Ni siquiera ahí bebió nada, ni champán para brindar.

“Estoy contento con ello, me siento espectacular y lo que hago cuando salgo es pedirme una tónica en vaso de balón. Por un lado, hace un efecto placebo y, por otro, la gente no me pregunta todo el rato. La verdad, ahora disfruto más de los eventos. La única diferencia es que ahora se me acaba la pila antes, pero no es un problema, me voy a casa a descansar y mucho mejor”, sonríe el directivo.

Ahora, a pocos días de alcanzar los 12 meses sin alcohol, Mazariegos se enfrenta a la prueba final: superar la Navidad. “No habrá problema en hacerlo. Lo único, no estaré con mi madre y mis hermanos en Valladolid, pero ellos deben entender todo esto. Se lo he explicado con el máximo cariño. Mi recuperación está por encima de todo”, dice Álvaro Mazariegos, el nuevo abstemio al que las fiestas suponen un reto. Un reto que superará.