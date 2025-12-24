Elisabet, la 'Willy Fog Catalana' que intercambia su casa gratis en Navidad desde hace 14 años: "He dado la vuelta al mundo"

Elisabet es una apasionada de viajar. Vive en un piso a pie de playa en Torredembarra, un pequeño pueblo costero de Tarragona, y desde hace 14 años intercambia su casa con otros amantes de las escapadas para conocer nuevos destinos.

Recién llegada de un "viaje mágico" a las luces navideñas de Viena junto a sus amigas y "viviendo un sueño" en una isla privada de Filipinas atiende a EL ESPAÑOL. "Poder vivir experiencias con los tuyos en Navidad es algo que se agradece".

Esta viajera cuenta que la estancia del fin de semana en Viena fue de tan sólo 60 euros –a lo que se deben sumar los 170 € del vuelo–, puesto que no han tenido que pagar el alojamiento. "Nos pedían 1.500 euros por el fin de semana, no podíamos pagarlo". Ahora disfruta de su familia del viaje de sus sueños: Filipinas.

Elisabet junto a sus amigas en Viena. Cedida

La catalana utiliza la plataforma HomeExchange, una herramienta de intercambios ilimitados de casa que facilita el contacto entre quienes optan por esta alternativa de viajar. Actualmente, su comunidad alberga más de 200.000 miembros en 155 países diferentes de todo el mundo.

La plataforma requiere de una suscripción anual de 175 euros, que ofrece un seguro para posibles contratiempos que puedan surgir. Una vez abonado este importe, toca viajar gratis.

Navidad en una isla privada

Para estas navidades, Elisabet y su familia han elegido una casa ambientada en el estilo japonés oriental en Filipinas. "Es el viaje de mis sueños. Llevo toda mi vida soñando con ir allí", cuenta la catalana con ganas.

El 19 de diciembre cogieron un vuelo por el que ha pagado 900 euros –un precio rebajado en comparación con el que hay ahora en el mercado debido a que compró los billetes en enero del año pasado– y, después, un ferri privado a la isla.

Estarán 10 días en un resort de la Isla Tablas, donde únicamente vive el dueño de la casa y los empleados del hogar. "Estamos solos allí, es una zona privada", dice Elisabet con emoción. "No sé si podré acostumbrarme a que me lo hagan todo", añade entre risas.

Isla privada en la que Elisabet pasará sus navidades. Cedida

Después se alojarán otros 10 días en una casa en medio de la selva de El Nido, un pueblo turístico en la isla de Palawan (también en Filipinas). Y finalizarán las vacaciones con un crucero de 3 días con todo incluido por tan sólo 200 euros por persona.

Elisabet disfrutando de sus navidades en una isla privada de Filipinas. Cedida

El 12 de enero regresarán a España. "Va a ser una Navidad súper diferente y yo la experiencia no me la pierdo", cuenta emocionada. Elisabet se siente muy afortunada conocer este método de viajar: "Creo que es muy bonito que la gente pueda cumplir sus sueños gracias a esto".

Otro punto que destaca la trotamundos es que las casas en las que se aloja "no se pueden alquilar", lo que da un valor añadido a la experiencia. "Son casas muy personales porque son los hogares de la gente, hechas al gusto de sus propietarios", relata.

Sistema de puntos

Las opciones que ofrece la plataforma son, por un lado, las de intercambio de casa per se: o bien de forma simultánea, o bien en momentos diferentes. Por otro, la opción del sistema de puntos GuestPoints, que equivale a la tasación del valor de la casa y funciona como forma de pago.

El apartamento de Elisabet está valorada en 170 puntos, y para la estancia de 10 días en la casa con playa privada de Filipinas ha tenido que abonar 2.200 puntos. "Es lo equivalente a dejar mi casa 15 días", indica.

Esta última opción es la más utilizada por la catalana, que lleva recorriendo el mundo con esta alternativa desde 2010. A veces viaja sola, otras con sus amigas o con sus padres. Pero, sobre todo, esta trotamundos disfruta viajando con su familia.

Elisabet junto a su marido y su hija en El Cairo, Egipto. Cedida

Por otro lado, Elisabet asegura que "el seguro es primordial". Y que, tras más de una década suscrita a la página web, este modo de viajar es cada vez más fiable. "Antes no había seguros, podía ser algo más peligroso. Además, contactabas por mesenger o por carta, no era tan fácil", cuenta la aventurera.

368 intercambios de casa

Estos tres aventureros son una de las familias que más intercambios de casas por el mundo han realizado en los últimos años. La trotamundos asegura que llevan un total de "368 intercambios por todo el mundo". Así como que encabezan la lista de intercambios con el primer puesto de España, y cuarto de todo el mundo.

PREGUNTA.– Estando el tema de la okupación tan en auge en la actualidad, ¿no le asusta confiar su casa a unos desconocidos?

RESPUESTA.– No. Yo nunca he tenido ningún problema con la gente que ha venido a mi apartamento. La gente intercambia su propia casa, todo el mundo es muy cuidadoso. Tratas incluso mejor la casa de los demás que la tuya propia.

Además, en la plataforma se pueden poner comentarios, y la gente no perdona un comentario negativo. Yo nunca intercambiaría mi casa con alguien que tiene malas críticas. También con el seguro de la plataforma todo es mucho más fiable, está toda la documentación tanto personal como de la casa.

Una vez me rompieron un vaso sin querer. La verdad que era un vaso al que tenía mucho cariño, pero son cosas que pueden pasar. La chica intentó reponérmelo. Se genera muy buen ambiente con la gente con la que intercambias tu casa.

Elisabet junto a sus padres y su hija en Escocia. Cedida

En su blog y redes sociales comparten todos sus viajes y experiencias, mostrándose siempre con una sonrisa en las fotos de cada nuevo destino que añaden a su lista de países recorridos.

Elisabet es maestra, por lo que tiene la oportunidad de viajar mucho durante el verano, y su marido teletrabaja en 'marketing online', lo cual también le permite exprimir su faceta viajera.

Además, la plataforma le permite ahorrarse el dinero del alojamiento. "Ya no es el dinero que ahorre, es que no lo podría pagar", asegura. Y sostiene que este ahorro es "mucho más del 50 %".

Los viajes de Elisabet

Al igual que Willy Fog, Elisabet dice con orgullo: "He dado la vuelta al mundo". En conversación con este diario, la trotamundos catalana cuenta que en enero estuvo en Dubái durante 20 días. También junto a su marido ha estado en un hotel de lujo en Mikonos durante 8 días gracias a un usuario que quería viajar a Bali, y con el que aplicaron el sistema de canjeo de puntos GuestPoints.

Uno de los viajes que más ha disfrutado esta viajera durante este año ha sido su estancia veraniega en Escocia. Elisabet organizó este intercambio de casa para 15 días como regalo para sus padres. Además, cuenta que su padre es cocinero y se encargaba de todas las comidas, por lo que ha sido una escapada muy económica. "Apenas hemos gastado en todo el viaje, unos 350 € como mucho", asegura.

Durante los meses de calor también ha estado "una semana en una casa de lujo en Benidorm" junto a su marido. Disfrutando de unas vacaciones que afirma han sido "impresionantes".

Pero, sin duda, el viaje que más ha disfrutado Elisabet es el de casarse en Las Vegas: "Ha sido la experiencia más bonita". "Hicimos un intercambio con un chico que tenía un hotel, y nos ayudó a preparar la boda a lo Elvis y Marilyn. Me pusieron hasta una limusina", recuerda nostálgica.

Elisabet y su familia en su boda en Las Vegas en 2015. Cedida

Elisabet tiene programados muchos viajes para lo que queda en año. Ahora se encuentra en Gran Canaria, y al volver viajará a Ibiza con sus amigas. También tiene organizada una escapada a una casa de montaña, así como un viaje a la Selva Negra (Alemania).

La 'Willy Fog Catalana' tiene claro que quiere seguir conociendo mundo, e incluso tiene preparados viajes para el próximo año. Por el momento, sabe que viajará a una "casa estupenda" en las Islas Griegas, y a un "resort increíble" en Senegal para hacer un safari.

Después de 32 viajes realizados este año, y muy ilusionada, enumera a toda prisa sus destinos para el próximo año: "En febrero voy a esquiar a Andorra, luego Amsterdam, después África. Y, en verano, a Perú, luego Ibiza, después Mallorca. También Turquía, para ver el amanecer desde un globo".

La catalana y su marido cumplen 20 años de casados, por lo que se han propuesto "cumplir todos los sueños como viajeros". Sin duda, Elisabet seguirá sumando experiencias gracias a intercambiar su casa.