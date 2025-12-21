Las cartas en prisión de un cura violador al asesino Tony King y al filicida José Bretón: "Veo amor cuando piensas en tus hijos"

"Querido José, agradezco la valoración que me haces de que 'el mejor tiempo invertido es aquel que dedicas a conversar contigo', mil gracias".

El sacerdote de Vélez (Málaga) apresado en la cárcel madrileña de Aranjuez por la presunta agresión sexual a cuatro mujeres, Francisco Javier Cuenca Villalba, se dirigía así a José Bretón mediante una carta enviada a su presidio, Herrera de la Mancha (Ciudad Real). Bretón no necesita presentación.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a una serie de misivas que remitió hace un mes el cura malagueño al cordobés que acabó con la vida de sus hijos, Ruth y José, en octubre de 2011. Asimismo, también le envía cartas a Tony Alexander King, el varón británico condenado por el asesinato de Rocío Wanninkhof en 1999 y el de Sonia Carabantes en 2003.

José Bretón durante el juicio por el asesinato de sus hijos, Ruth y José. Efe

Los tres coincidieron en la prisión manchega, un centro penitenciario donde se congrega la crème de la crème. Allí se hallan criminales de la talla del asesino de Marta del Castillo, Miguel Carcaño; el autor del doble crimen de Cuenca, Sergio Morate; y, en su momento, multitud de etarras.

Cuenca Villalba, un tipo que pasa inadvertido entre barrotes, se queja de que no tiene "muchos amigos" en el penal madrileño, pero el aprecio de Bretón le consuela: "Sentir tu valiosa amistad me reconforta muchísimo". En este sentido, el sacerdote le anima a que continúe con sus estudios y a no dejarlos. Bretón comenzó a estudiar Derecho por la UNED.

"Me alegra saber que estás ocupado y entretenido con tus tareas, peroooo... no me abandones los estudios, así que exígete y ponte con ello", prosigue el padre Fran.

A continuación, y debido a una misiva anterior donde Bretón le realizaba una serie de cuestiones preocupándose por él y su estancia en prisión, el religioso le explica cómo funcionan las convocatorias: "Asignaturas primer cuatrimestre: febrero; asignaturas segundo cuatrimestre: junio...".

Primera carta enviada de Francisco Javier Cuenca Villalba a José Bretón.

Ojos con "humanidad"

"Respecto al método de estudio, no trates de memorizarlo todo, sino de leerlo y que te suenen las cosas", le aconseja el sacerdote de Vélez. Además, subraya que, a pesar de no compartir ideas políticas, eso les "enriquece" y refuerza sus lazos: "Y es que ser amigos es eso, intercambiar ideas, dudas, pensamientos, opiniones...".

Avanzando con la misiva, el sacerdote adopta un tono más sentimental: "Te invito a que pierdas ese miedo al futuro, porque cuando llegue el momento de tu libertad, seguro que tendrás la oportunidad de poder afrontar la vida fuera de prisión".

El sacerdote de Vélez (Málaga) apresado por la agresión sexual a cuatro mujeres. E. E.

Y cierra la epístola con un dardo a la prensa y haciendo alusión a la "humanidad" en los ojos de Bretón: "No te creas a esos pseudoperiodistas que te tratan como si tuvieras los ojos del diablo. Yo he visto esos ojos y tienen mucha humanidad. Te veía fumando pensando en tus hijos Ruth y José y sólo veía amor. Me encanta cuando hablas de ellos y me transmites esa ternura, eso no se puede falsear. Olvida lo que digan los medios y tu exmujer".

El sacerdote se arrepiente de no haber podido aprovechar más el tiempo que compartió con Bretón años atrás en Herrera de la Mancha. Le comenta que de ser así le hubiera "ayudado a sanar heridas".

Tercera carta enviada de Francisco Javier Cuenca Villalba a José Bretón.

"Querido Señor Tony"

El segundo grupo de misivas de Cuenca Villalba está dirigido a Tony Alexander King, ciudadano británico apresado en el penal manchego por el asesinato de Rocío Wanninkhof y Sonia Carabantes hace más de 20 años.

Por tales crímenes, King cumple una triple condena en la cárcel ciudadrealeña: 19 años por el asesinato de Wanninkhof, 36 por el suceso de Carabantes y siete más por el intento de violación en 2001 de una joven en Benalmádena (Málaga). En total, 62 años. Se encontraron restos de su ADN en ambos cuerpos.

Tony Alexander King, el hombre que mató a Sonia Carabantes y a Rocío Wanninkhof. Reuters

"Dear Mr Tony", en castellano, "Querido Señor Tony", arranca la carta del padre. Comentan la situación carcelaria de King, en cuanto a la condena que cumple, y le anima a solicitar ayuda legal: "Podemos esperar a que se cumplan los 25 años y ese mismo día pedir un habeas corpus por haber cumplido el máximo legal. Deberían darte la libertad en 24 horas".

Cabe destacar que el habeas corpus es un principio legal que protege a cualquier individuo de una detención arbitraria o ilegal, con el fin de que sea presentado de forma inmediata frente a un juez cuando este lo solicite.

Primera carta enviada de Francisco Javier Cuenca Villalba a Tony King.

En relación con este asunto jurídico, el cura espera que "la ley sea justa, que como tú y yo sabemos muchas veces es injusta y no cumple sus propias leyes". "Tomes la decisión que tomes te ayudaré con los escritos para buscar tu bien", agrega el clérigo.

El párroco conmina a King a rechazar una entrevista que le han pedido, dado que "seguramente manipulen" sus palabras: "Te aconsejo que seas prudente. Pueden usar cosas en tu contra e inventar cosas sobre ti. Me preocupa que quieran hacerte daño".

Cuenca Villalba le agradece al doble asesino, al igual que a Bretón, su "amistad". Y aprovecha para contarle cómo es su situación penal: "Lo mío está parado a la espera de la 'petición del fiscal'. Solo espero poder demostrar mi inocencia. Tú mejor que nadie sabes lo difícil que es luchar contra una gran mentira".

El vicario le pide a King saber más aspectos sobre su vida, tales como su infancia, su llegada a España desde el Reino Unido y hace especial hincapié en el tema económico: "Si necesitas dinero, puedo ayudarte aunque sea con poco".

Cuarta y última carta enviada de Francisco Javier Cuenca Villalba a Tony King.

"Te tengo presente en las oraciones para que Dios te cuide. Abrígate, usa los guantes que te regalé y cuida tus pulmones", concluye el pastor. Fuentes penitenciarias aseguran a EL ESPAÑOL que Alexander King no padece ninguna enfermedad respiratoria o que afecte a sus pulmones.

El séptimo círculo del infierno

Las páginas de la crónica negra española han estado ocupadas por los peores reclusos que se encuentran en Herrera de la Mancha. Un lugar que se podría asemejar al séptimo círculo del infierno de la Divina Comedia de Dante.

Bretón, King, Carcaño, Morate, Ferrándiz, Ricart y una larga lista de presidiarios que han abierto los telediarios con los crímenes más horribles cometidos en España ocupan los muros de este penal.

Algunos de los motivos que propician el envío de este tipo de criminales al penal manchego son la lejanía que tiene de la civilización, dado que se encuentra a 20 kilómetros del término municipal de Manzanares; la escasa presión de la prensa local, las pocas visitas que reciben los reclusos o la alta tasa de reinserción.

Cárcel de Herrera de La Mancha.

Herrera de La Mancha es una cárcel de máxima seguridad, una de los primeras construidas en España. El proyecto se elaboró durante el primer gobierno de la democracia, durante los tiempos de la UCD.

Se terminó de construir en 1979 y desde entonces ha albergado en su interior a algunos de los más importantes asesinos de la banda terrorista ETA, hasta sus posteriores traslados a los centros penitenciarios vascos.