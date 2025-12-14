Esther, paciente del doctor acusado de violar a una mujer en el quirófano: "Me dijo que era experto en quitar el sujetador"

Esther no para de darle vueltas a su operación de aumento de pecho. Esta mujer se sometió a esa intervención estética con el doctor David, el cirujano plástico encarcelado tras ser detenido por la Policía Nacional, por perpetrar una presunta agresión sexual a una paciente mientras le colocaba unas prótesis mamarias en un hospital privado de Murcia.

"Me siento mal porque nunca sabré si a mí me hizo algo. Visto lo visto, no lo descarto". "Yo recuerdo que mi pareja de aquel entonces que fue quien estuvo conmigo, me dijo que habían tardado mucho en mi operación", tal y como relata Esther en una entrevista con EL ESPAÑOL.

De hecho, por ese motivo, Esther ha decidido pronunciarse públicamente, "para ayudar a esclarecer si hay otras mujeres agredidas sexualmente" y "para animar" a que comparezcan ante la Policía Nacional otros profesionales sanitarios, anestesistas, cirujanos o enfermeras que hayan visto "algo raro en el quirófano" en alguna operación estética del doctor David.

Todo ello, a la vista de que no es descartable que existan más pacientes afectadas porque este facultativo suma 15 años de trayectoria, trabajando en el sector de la sanidad privada en Madrid; Málaga o en la Comunidad Valenciana. Incluso en su perfil de Linkedin expone que asumió puestos de responsabilidad como Jefe del Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora de Quirónsalud en Torrevieja, Toledo o Murcia.

- ¿Usted cómo conoció al doctor David?

- Esther: En una clínica estética de Murcia. En el verano de 2019. Yo fui a esa clínica porque una amiga me la recomendó después de hacerse una operación de aumento de pecho. Me asignaron a ese cirujano, a David, y quedé encantada con él por el trato que tenía y por lo profesional que se le veía.

Esta paciente no se equivoca con sus afirmaciones porque este diario ha hablado con profesionales sanitarias que han trabajado con este facultativo, treintañero, de origen latino, licenciado en Medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona, y no salen de su asombro tras conocer su ingreso en prisión, por violar supuestamente a una paciente en el quirófano mientras estaba anestesiada.

"Estamos alucinadas. Es un médico muy metódico, supereducado, callado, respetuoso, un hombre elegante y que transmitía ser una buena persona", según resumen estas sanitarias. "Conocía a este cirujano desde hace muchos años: siempre tuvo un trato excelente y fue muy educado con nosotras y con las propias pacientes. Es que no nos cabe en la cabeza".

El doctor David promocionando sus servicios de estética por redes sociales.

Este facultativo tenía buena fama "en cirugía plástica en general, pero sobre todo, en aumento de pecho", según subrayan estas sanitarias que han compartido quirófano con el doctor David. De forma que Esther pagó 3.200 euros a la clínica con la que trabajaba el doctor David, en el año 2019, para que le implatase unas prótesis mamarias.

"Creo que me explicó que tardaría unas 3 horas en la intervención, no lo recuerdo muy bien, pero mi pareja me dijo que fue mucho tiempo". Un miembro de la Sociedad Murciana de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, con amplia experiencia en los implantes de prótesis mamarias, sostiene que "el tiempo medio para un implante no excede de una hora". Por ese motivo, Esther asegura que tiene dudas sobre lo que pudo pasar con ella en el quirófano y avanza que ha contactado con una abogada.

- ¿Por qué tiene sospechas de la conducta del doctor David?

- Antes de la operación, solo fui a una consulta, pero después de la operación fui a varias revisiones hasta que en la última se me atascó la cremallera del sujetador y me dijo que él era experto en quitar el sujetador, no en ponerlo: 'Soy experto en quitarlos, no en ponerlos'.

- ¿Y cómo reaccionó usted?

- En consulta era muy profesional porque había siempre alguna enfermera, salvo cuando me hizo ese comentario del sujetador que estaba a solas conmigo. Yo no le respondí, me quedé flipando y no me salió ni una palabra. Me sentí incómoda. No fui a más revisiones porque ese comentario no me gustó nada.

Esther recalca que el resultado de su aumento de pecho fue sobresaliente: "Estoy encantada. Era muy profesional, yo quería más pecho y él me recomendó menos por mi estatura".

Pero cuando este sábado trascendió que el doctor David había sido enviado a prisión, por una supuesta agresión sexual a una paciente, a la que estaba sometiendo a un aumento de pecho en un hospital privado, esta mujer asegura que empezó a repasar todo lo vivido con el facultativo que está bajo sospecha: "Me quedé helada, temblando de miedo. No me lo esperaba, pero al analizar lo que hacía conmigo todo cuadra".

- ¿A qué se refiere?

- Después de la operación de aumento de pecho, me enviaba reacciones a mis historias de Instagram. La cuenta con la que me seguía por Instagram era la suya personal. Me reaccionaba a todas las fotos que yo subía. Me enviaba corazones y para mí era una cosa extraña porque un profesional no hace esas cosas. Un cirujano que no me conoce de nada, me parece una cosa rara que tenga ese tipo de reacciones. Llegué a pensar qué estaba buscando ese hombre.

Unas prótesis mamarias implantadas con éxito por el doctor David.

También hubo otra situación llamativa que no le entraba en la cabeza a Esther: "Me dijo que con cualquier problema que tuviera con mi pecho, que le hablara por Facebook". No parece muy lógico que un médico inste a su paciente a contactarle por Messenger, en vez de emplazarla a que pida una consulta a la clínica donde contrató la operación de estética, para que le asignen una consulta, si surge alguna incidencia en su postoperatorio o con sus implantes mamarios.

¿Sabe si ha mantenido esa conducta con otras pacientes?

- Esther: Yo le recomendé la misma clínica a otra amiga y se operó con David. A esa amiga también la seguía por Instagram y le reaccionaba a sus historias. Mi amiga pensaba que quería algo con ella.

Las redes sociales están en ebullición desde que este médico dio de baja su perfil en Instagram con miles de seguidores, para ofertar sus servicios de cirugía estética desde sus clínicas en Alicante y Madrid, como "profesional independiente", avalado por el "máximo confort" de sus intervenciones, por tener "la vocación como fuente de energía" y ofrecer "detalles en quirófano que marcan la diferencia".

Pero todo se acabó el pasado jueves 4 de diciembre, cuando el Grupo IMED Hospitales acudió a la Policía Nacional para informar de lo sucedido en el quirófano que el doctor David había alquilado en el Hospital IMED Virgen de la Fuensanta. Allí, este facultativo había realizado un aumento de pecho, a una vecina de Molina de Segura que era paciente de una de sus clínicas, y para ello contó con la asistencia de un anestesista, una enfermera y una auxiliar de enfermería.

"En el transcurso de la intervención, dos enfermeras del centro detectaron un comportamiento anómalo del facultativo, lo grabaron con su teléfono móvil y comunicaron de inmediato los hechos a la dirección del hospital, que los puso en conocimiento de la Policía", tal y como ha informado con total transparencia el afamado Grupo IMED Hospitales. "Se trata de un cirujano plástico con clínica propia y actividad profesional en distintos centros de España".

De ahí la alarma que se ha generado porque en su historial como "profesional independiente" también refleja que ha hecho operaciones en la Clínica Fontana de Valencia, en la cadena Dorsia, en el Hospital La Vega de Murcia... Rubén Gómez, hermano de la difunta Sara Gómez, fallecida tras someterse a una lipoescultura con un cirujano sin la especialidad de cirugía plástica, estética y reparadora, corrobora que "están que arden" las redes sociales de La Voz de Sara.