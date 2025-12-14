Adiós al chollo de Belén Cerdán: Navidad "de baja por depresión", sin compras ni piso en Bilbao y aferrada a su cargo en Milagro

El cerco judicial y mediático a la familia Cerdán ha propiciado su caída en desgracia. La costalada queda evidenciada tras el aislamiento al que se han visto sometidos tanto Santos Cerdán como los suyos, especialmente desde que el ex secretario de Organización del PSOE, otrora influyente muñidor de Pedro Sánchez, salió de la prisión de Soto del Real y llegó a Milagro, desvaído y despojado de su autoridad y prestigio.

No está siendo sencilla su nueva vida en este frío y pequeño pueblecito navarro de poco más de 3.000 habitantes en el que nacieron y se criaron él y su familia. Santi, que es como lo conocen en su bar de referencia, El Olivo, está cada vez más solo, y la detención, esta semana, del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y de su socio, Antxon Alonso, no ha hecho sino complicar su futuro.

Un futuro al que ha arrastrado a sus allegados, como a la Paqui, su esposa, o a Belén Cerdán, su hermana.

Esta última, señalada no sólo por el penúltimo informe de la UCO sino también por sus vecinos, hoy es criticada, por un lado, por su "falta de decoro" político –sigue como concejal del ayuntamiento, con lo que eso conlleva para la imagen de la política municipal– y, por otro, por los oscuros tejemanejes en los que se sumergió durante años.

Porque mientras era concejal de Milagro también era presunta benefactora de decenas de miles de euros que provenían de Servinabar, la empresa en la que eran socios Santos y Antxón Alonso. Hasta 22.324 € llegó a cobrar Belén sólo en 2020; después, a través de Erkolan, ni la UCO puede acreditar cuánto.

Pedro Sánchez (i) junto a Belén Cerdán (2d) y Santos Cerdán (d)

Escapadas en cuadrilla

Evitativos, escurridizos, los Cerdán siguen recluidos, bunkerizados en sus respectivas casas milagresas, mientras la tormenta en forma de lodazal arrecia sobre el PSOE.

Cuando salen de casa, sólo lo hacen acompañados de los suyos. Los vecinos llaman a sus grupúsculos "cuadrillas", las cuales están formadas por una recua de acérrimos socialistas que, como el alcalde del pueblo, José Ignacio Pardo Blanco, no han renegado de los Cerdán pese a las evidencias que desvelan los sucesivos informes de los investigadores.

Fuentes cercanas a la familia, que tan sólo hablan a condición de no revelar su identidad, recuerdan a EL ESPAÑOL que, por ejemplo, Belén Cerdán aún sigue como teniente de alcalde en Milagro "pese a no haberse presentado a los plenos desde verano". Fue tras el estallido del escándalo que llevó a su hermano a prisión cuando fue destituida de todas las comisiones que tenía a su cargo en el consistorio –entre ellas las de Urbanismo y la de Cuentas– y se dio de baja en el PSOE.

"Figura como concejal no adscrita, pero sigue en el cargo", denuncian sus vecinos. "El alcalde, que es muy amigo, le quitó de todo menos de primera teniente de alcalde. Nadie entiende qué puñetas hace todavía ahí. El PSN calla. No se atreven a comentar nada. Pero a Belén, desde mayo, ni se le ve el pelo por el ayuntamiento".

Tras su paso a concejal no adscrita, el ayuntamiento quedó dividido en cinco socialistas, cinco concejales de UPN en la oposición y Belén Cerdán.

El 30 de junio de 2025, coincidiendo exactamente con el ingreso en prisión de su hermano, Belén Cerdán solicitó su baja del PSN. Según explica la propia dirección del partido, argumentó no sentirse "respaldada por la organización" tras la encarcelación de Santos Cerdán.

El 4 de agosto, el Partido Popular de Navarra exigió públicamente el "cese inmediato" de Belén como teniente de alcalde, considerando su permanencia en el cargo como prueba de que "sigue existiendo un estrecho vínculo entre la familia Cerdán y el PSN, pese a los intentos del partido por desmarcarse públicamente de ella".

¿Por qué no lo hacen, se preguntan las fuentes consultadas? "Porque el alcalde es muy cercano. Porque la mujer del alcalde es amiga de ella de siempre". De hecho, al terminar una sesión plenaria, miembros de UPN le preguntaron al líder del consistorio si tenía pensado echarla. "No, no, y menos ahora, con todo lo que ha salido. Está muy mal", fue su respuesta.

Pero no son sólo los concejales de su antigua bancada, el PSN, y los de la oposición, UPN, quienes no "ven el pelo" a la hermana de Santos Cerdán. También son los propios vecinos los que aseguran que ella apenas sale a la calle y que, cuando lo hace, suele hacerlo, como Cerdán, a horas intempestivas de la noche.

"Efectivamente, está muy afectada por lo que ha pasado. Se la ve poco. ¿La última vez? El sábado. Salió un rato con el alcalde, dos concejales y alguna amiga. Fueron al café de Paris y cenaron en el pipero", que es como se conoce a las estancias en que las que unos amigos se reúnen para beber y departir. "Ella está de baja, dicen que por depresión –añaden– y desde el 31 de julio no está activa en la Seguridad Social".

Belén Cerdán junto a María Chivite.

De Frigoríficos de Navarra a Servinabar

Al igual que su hermano Santos, los únicos estudios que tiene Belén Cerdán corresponden a una FP administrativa que hizo en Alfaro, La Rioja, la cual le abrió las puertas a su primer trabajo, allá por el año 2000, en la empresa Frigoríficos de Navarra, hoy Frinavarra Lineage.

Belén Cerdán estuvo en plantilla hasta que, en 2004, fue despedida y empezó a cobrar el subsidio por desempleo. "En el pueblo se comenta que tuvo desavenencias con el director financiero, amigo suyo. Debió ser alguna tontería, pero desde entonces ella empezó a trabajar mal y prescindieron de ella. De repente, el tipo dejó de estar en su cuadrilla".

Dos años después, por intermediación de su amigo Juan José Lebrero, un habitual de las listas del PSOE en el ayuntamiento, es contratada por la compañía inmobiliaria Hatoblanco. Belén Cerdán estuvo trabajando como administrativa en la empresa hasta julio de 2013, un año después de que Santos Cerdán se convirtiese en secretario de organización del PSN.

En ese mismo año, Lebrero ayudó a Belén Cerdán para que entrase a trabajar en Doblea Milagro S.L., una empresa de explotación agrícola y ganadera, y dos después, en 2015, dio el salto oficial a la política aceptando ir en el sexto puesto de las listas municipales del PSOE, aunque se quedó fuera de la corporación.

Santos Cerdán y su hermana, Belén Cerdán.

Coincide esta trayectoria política con la presencia de Cerdán en el PSN. "El peso de Santi influyó. Ellos eran íntimos de María Chivite. Cuando venía a Milagro se les hacía la boca gaseosa. Chivite consideraba a Santos y a su hermana sus amigos, y en cada mitin que daba Pedro Sánchez en Navarra ellos estaban".

En 2016, Belén Cerdán ya formaba parte de la Mancomunidad de Mairaga, una entidad local que agrupa a varios municipios de la zona media de Navarra para gestionar servicios compartidos relacionados con el agua.

En las elecciones municipales de 2019, el PSN recuperó la alcaldía de Milagro tras doce años fuera del poder. José Ignacio Pardo Blanco, cuya esposa es íntima de Belén, encabezaba las listas, y ella ocupó el segundo puesto, lo que le permitió entrar en la corporación municipal como concejal y primera teniente de alcalde.

Ese mismo año accedió a la presidencia de la Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos de la Ribera Alta, cargo que le proporcionaba un salario público de 13.000 euros brutos anuales. No era la primera vez que un miembro de su familia ocupaba esa posición: su hermano Santos había presidido la misma mancomunidad entre 2000 y 2004.

Mientras era teniente de alcalde y concejal estaba al frente de la cartera de Urbanismo. De ahí que, según las fuentes consultadas, intercediese en favor de su hermano Santos Cerdán para concederle las licencias de obra para reformar su casa.

"Al principio no se le dio permiso, pero en 2020 pidió otra licencia para hacer otras obras. La hermana presentó un proyecto de la reforma y lo consiguió. Fueron unos 60.000 o 70.000 € de reforma". Estos, presuntamente, pudieron provenir de mordidas.

En febrero de 2020, Belén Cerdán comenzó a recibir pagos de Servinabar 2000 S. L., la empresa participada al 45% por su hermano y administrada por Antxon Alonso. Según los investigadores de la UCO, durante los primeros meses de la pandemia de la covid, la hermana de Santos realizó tareas de contabilidad para la compañía.

Entre febrero y junio de 2020 habría percibido un total de 22.324,51 € procedentes de Servinabar. El dinero llegó en seis transferencias que suponían un ingreso medio de 3.700 € mensuales. En mayo, sin embargo, la asesoría fiscal A.C. Abogados y Economistas informó a Antxon Alonso sobre los sobrecostes empresariales derivados de la contratación de Belén: 3.133 € en 12 pagas, de los que 1.800 € resultaban netos.

A partir del 16 de junio de 2020, Belén Cerdán pasó a estar contratada formalmente por Erkolan, una cooperativa de trabajo con sede en San Sebastián y vinculada a Antxon Alonso. Erkolan ofrecía servicios de gestión contable y fiscal a empresas, y Servinabar era uno de sus principales clientes.

Este cambio de intermediario marcó lo que la UCO denomina un "punto de inflexión" en los movimientos económicos. Mientras que las transferencias de Servinabar a Erkolan antes de junio de 2020 promediaban 221 € mensuales, a partir de ese mes experimentaron un "brusco incremento" de aproximadamente 6.000 € mensuales, manteniéndose en esa cantidad hasta mayo de 2025.

Para los investigadores, este salto económico resulta "expresivo de que habría sido Servinabar quien asumía el pago de las nóminas de Belén Cerdán una vez ésta inició su relación laboral con Erkolan", un mecanismo que permitiría camuflar los pagos directos.

Entre julio de 2020 y mayo de 2025, Erkolan recibió un total de 379.577,98 € de Servinabar, aunque la UCO no ha podido determinar cuánto de esa cantidad llegó finalmente a las manos de Belén. Es precisamente esta opacidad en los movimientos posteriores la que levanta sospechas sobre si el dinero llegó íntegramente a Belén o se distribuyó de forma más compleja.

En noviembre, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incluyó a Belén Cerdán entre los principales objetivos de su investigación. En el informe, la UCO propuso investigar a fondo su patrimonio y solicitó al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que reclamara a la Agencia Tributaria un informe detallando sus datos fiscales y bancarios.

Belén Cerdán durante una intervención en el ayuntamiento de Milagro.

Una Navidad sin Corte Inglés

Es inevitable preguntarle a sus vecinos si percibieron durante todo este tiempo algún cambio en su forma de ser, de relacionarse, o si acaso los Cerdán llevaban un tren de vida derrochador que levantara sospechas. "Nadie lo pensó en su momento. Pero ahora hay cosas que cuadran", aseguran las fuentes.

Como la polémica reforma que hizo Santos Cerdán en su chalet. O que nadie supiese a qué se dedicaba realmente Belén Cerdán. Cuando le preguntaban, la mujer contestaba que "teletrabajaba". ¿En qué? Nadie lo sabía. Pero sí en algo que le permitía tener un estilo de vida holgado.

"Viajaba frecuentemente. Tenía, y tiene, un Mazda bastante majo. Compraba ropa de buenas marcas, como Purificación García y Adolfo Domínguez". Y era, como la Paqui, clienta habitual de El Corte Inglés. "Es de esas personas que se te acercan y te dicen: 'Ah, eso es de esta marca, ¿no?'. Se fijaba mucho en dónde te habías comprado cada cosa".

Belén, además, está casada con Jesús Aramendia, con quien coincidió en Lineage, empresa de cámaras frigoríficas, y con el cual tiene una hija, Itziar, que estudió Odontología en la Universidad del País Vasco y hoy trabaja como dentista en Bilbao.

Es por ella por quien el matrimonio –él ya está jubilado– alquiló un piso en Bilbao con derecho a compra. "Pero lo tuvieron que dejar cuando metieron a Santos en la cárcel". Según las fuentes, el giro económico fue tan drástico que no pudieron mantener la otra vivienda.

Los vecinos de Belén Cerdán consultados por este diario aseguran que su presencia tampoco se echa de menos en las calles de Milagro, ya que definen a la mujer como una persona "cerrada" y, como la Paqui, "bastante altiva", de esas que "sólo se relaciona con los suyos".

Quienes la conocen definen su espíritu como levantisco en lo personal y "radical" en lo político. "Belén es tan del PSOE que piensa que sólo ellos [los socialistas] hacen las cosas bien. Son un poco fanáticos".

Sólo hace falta entrar en su cuenta de Facebook para encontrar loa tras loa a Pedro Sánchez, al Partido Socialista y, por supuesto, a su hermano Santos, su favorito. Porque Belén Cerdán, antes que sanchista, socialista y milagresa, es santoscerdanista.

De hecho, dicen las malas lenguas que en 2023 un periodista viajó al pueblo para conocer mejor los orígenes del ex número 3 del PSOE y que el gacetillero, en busca de algún trapo sucio, le preguntó qué pensaba a un octogenario de esos que ya poco tienen que perder.

Este le contestó que no veía normal que un chico con tan pocos estudios como Santos Cerdán –él es técnico en Electrónica Industrial, es decir, electricista– llegase tan lejos. Belén se puso hecha un basilisco y, "como una loca, lo amenazó y estuvo a punto de denunciarlo".