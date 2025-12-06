Miguel, un joven español trabajando en las minas de Australia: "He ahorrado más de 12.000 euros en 6 meses"

Australia. El destino más solicitado por los jóvenes españoles hoy en día. Las oportunidades laborales que ofrece el país, junto con salarios mucho más altos, son las principales razones por las que atrae a cientos de jóvenes año tras año, como es el caso de Miguel Martínez.

El sevillano se dedica a compartir su experiencia viviendo en la otra punta del mundo a través de las redes sociales (@miguelonm999). Y recientemente ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok respondiendo la pregunta que más le han hecho sus seguidores desde que comenzó a subir contenido a redes.

Antes de desvelar la cifra, quiso explicar en qué trabajaba: "He trabajado unos 6 meses en la mina. Yo hacía turnos de dos semanas trabajando y dos semanas de descanso". Es decir, que de los 6 meses, ha trabajado tres y descansado los otros tres restantes.

Por tanto, tras todos esos meses, Miguel ha revelado lo que ha ganado: "He ahorrado un total de 21.700 dólares y tengo 750 en la fianza de la casa. En total serían unos 22.450 dólares australianos, que al cambio a euros son 12.600 euros en menos de seis meses", asegura el joven sevillano.

Esta cantidad de dinero le podrá sorprender a muchos, y algunos pensarán que para conseguir ese dinero hay que vivir con un presupuesto ajustado, sin embargo, Miguel cuenta que no escatimó en nada: "Me fui una semana de vacaciones a Fiji, fui dos semanas y media de vacaciones a Indonesia, he hecho un roadtrip por la costa este de Australia en dos ocasiones, he ido a la Gran Barrera de Coral...", comienza a enumerar la gran lista de aventuras que ha vivido.

Y no todo han sido viajes también ha tenido gastos como una nueva cámara junto a todos sus accesorios, una nueva consola con varios juegos, e incluso un equipo de buceo, varias tablas de surf, ropa, además de todo tipo de planes como salir de fiesta o a comer.