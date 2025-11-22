"Poco trabajo", "trajes a medida" y "odio a UPN": el Milagro del matrimonio entre el "chulo" Cerdán y Paqui la "altiva"

Nieva sobre la casa de Santos Cerdán. Parece como si una fuerza telúrica se hubiese propuesto aislar aún más este pequeño pueblo de poco más de 3.000 habitantes llamado Milagro. A la entrada, en una modesta urbanización, se encuentra el búnker del ex secretario de organización del PSOE.

Las persianas del chalet pareado continúan cerradas. Frente a la fachada, en el interior de una furgoneta blanca, dos hombres sostienen un café recién hecho con el que calientan sus manos heladas. En cualquier película de Hollywood serían agentes secretos o sicarios, pero en España sólo pueden ser periodistas que esperan a que la presa mediática vuelva a asomar de su madriguera.

Santos Cerdán llevaba 142 días en prisión. El miércoles salió de Soto del Real y llegó a Milagro de madrugada a bordo de su Volvo gris.

Santos Cerdán a la llegada a su domicilio en Milagro. EFE

Lo primero que hizo el jueves por la mañana fue visitar a sus padres. No pudo evitar las cámaras. Gafas de sol, rostro desgastado, pocas palabras. Por la tarde se pasó a ver a su hermana Belén. A esta última expedición lo acompañó su esposa, Paqui Muñoz.

Ella, su pareja desde hace casi tres décadas, la madre de su hija Alba, una joven que estudia medicina en Madrid, es la única que lo acompaña en la soledad de su fortaleza milagresa. De él han renegado todos, salvo algunos vecinos que aún confían en su inocencia.

"Están completamente aislados. Ella lleva aquí desde que él entró en la cárcel. A él lo vimos por última vez en Milagro el pasado 8 de junio durante el día de la cereza", reconoce una vecina del pueblo que conoce bien a la familia Cerdán y que habla a condición de mantener su anonimato. "Hay muchos que piensan que lo están dejando caer".

Un romance entre conservas

En Milagro es raro encontrar a alguien que no conozca la historia de Santos Cerdán y Paqui Muñoz. La pareja se enamoró tres décadas atrás cuando ella llegó al pueblo en un autobús desde Los Corrales, Sevilla, para trabajar de esparraguera.

En estas tierras de la Ribera de Navarra es típico ver a cientos de temporeros durante la cosecha. Hoy la mayoría son marroquíes o ecuatorianos –Milagro es uno de los pueblos de Navarra con más inmigración, por encima del 22%– pero en su día gente de toda España llegaba para trabajar el campo.

Entonces él era técnico en Electrónica Industrial y jefe de línea en Bonduelle (hoy Gelagri Ibérica). "Estaba a cargo de una línea de producción de envasados. Anteriormente había trabajado en la fábrica de Iberfruta, en Azagra. Quienes coincidieron con él dicen que no le gustaba trabajar demasiado".

Sin embargo, el amor surge hasta entre latas de guisantes en conserva y verduras congeladas. Paqui y Santos Cerdán se conocieron en Bonduelle, se casaron y, en 1995, mucho antes de que él tuviese relación con la política, compraron su actual chalet de Milagro. Les costó 11 millones de pesetas, unos 65.000 euros.

Cuatro años más tarde, a Santos Cerdán le sobrevino la ambición política y se afilió al Partido Socialista. Corría 1999.

"Muchos van diciendo por ahí que tenía familia vinculada con el partido, pero no es verdad. Su abuelo era socialista, pero no se le ha conocido jamás un cargo político. Lo mismo ocurre con sus padres, que hoy están jubilados. Él, que es una bellísima persona, fue conductor de autobuses de línea. Su madre ha sido siempre ama de casa".

Tras afiliarse al PSN, Santos Cerdán fue número 2 en las listas y acabó de teniente de alcalde (1999-2003) de Milagro, un cargo que compatibilizó con el de presidente de la Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos de la Ribera Alta (2000-2004). Ese puesto, años después, también lo ocuparía su hermana Belén.

En 2007, tras un periodo en la Comisión Ejecutiva Regional del PSN, se presentó a las elecciones de Milagro como cabeza de lista, pero perdió contra Unión del Pueblo Navarro (UPN).

"En 2011 lo volvió a intentar y también perdió. En su pueblo no lo querían como político. En las elecciones generales, en las papeletas del Senado, la gente del pueblo prefirió a Chivite antes que a él".

El problema, cita la fuente, es que se trata de una persona que no cae bien fuera de sus círculos. "Es un hombre muy poco dicharachero. No lo veo una persona rocera. Sólo habla con su gente. A los otros los mira con mala cara".

Frustrado por los malos resultados en su intento de llegar al ayuntamiento de Milagro, Santos Cerdán decidió dar el salto a la política del Parlamento de Navarra. Lo hizo de la mano del entonces secretario general del partido en la región, Roberto Jiménez.

Cerdán iba en el puesto 17 en la lista regional. "Cuando se fue a Pamplona lo pusieron tan bajo que algunos lo llamaban 'el becario'". Pero, un año después, en 2012, Cerdán fue nombrado Secretario de Organización del PSN-PSOE. Ahí los calló a todos.

Fachada del chalet de Santos Cerdán y Paqui Muñoz en Milagro. EFE

En 2014, Cerdán fue diputado foral en el Parlamento de Navarra en sustitución de Román Felones. En esos primeros años es cuando se produce una toma de contacto con Pedro Sánchez, que acababa de ser elegido secretario general del PSOE.

En 2015 se consolidó su trayectoria política: el milagrés fue ascendido a número 2 de María Chivite en las listas parlamentarias. No obstante, sufrió un nuevo revés, ya que el PSN-PSOE quedó en cuarto lugar en las elecciones y pasó a la oposición.

Así que Santos Cerdán decidió dar un golpe de efecto. Urdió una maniobra arriesgada. Apostó al todo o nada por Pedro Sánchez. Y salió victorioso.

Del bar El Olivo a la Moncloa

Una máquina quitanieves pasa frente a las puertas del bar El Olivo. Pese a que las manecillas del reloj marcan las 8:20, en la barra ya corren los cafés con ron y el vino con gaseosa.

Dicen que este es uno de los bares preferidos de Santos Cerdán. Los camareros se refieren a él como 'el Santi' y recuerdan que aquí es donde Cerdán llevó a comer a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez en marzo de 2017, cuando el primero estaba terminando la campaña con la que recuperaría el liderazgo del PSOE.

Unos meses antes, ambos –Cerdán y Sánchez– habían integrado, junto a José Luis Ábalos y Koldo García, la conocida como banda del Peugeot. Para entonces Cerdán ya estaba vinculado a Servinabar. La UCO y los informes judiciales confirman que en 2016 se formalizó su entrada y la de su entorno familiar en el accionariado de la empresa, con movimientos de participaciones e incluso con algunos pequeños contratos.

En El Olivo son muy de Cerdán. De hecho, tienen una sala que a la que se la conoce como 'el comedor Pedro Sánchez'. La alianza Sánchez-Cerdán se forjó entre paredes amarillas, mesitas de bar con servilleteros de ColaCao, manteles de papel granate y menús a 10 euros.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez aprovecharon aquel fin de semana para pasear por el municipio, probar la gastronomía local y reforzar la relación personal con el que sería el futuro secretario de organización del PSOE.

Por las noches dormían en el apartamento Miralrío, una casa rural cercana al río Aragón a la que hoy se accede con el código de una app. En su interior las habitaciones lucen unas impersonales paredes blancas, varios cuadros grises de Ikea y un par de sofás biplaza con descoloridos cojines negros con motivos de gatos blancos.

Aquella invitación amistosa de Cerdán a Pedro Sánchez dio sus frutos: en mayo de 2017, Sánchez ganó las primarias del PSOE, venció a Susana Díaz e integró al político de Milagro en la Ejecutiva Federal como secretario de Coordinación Territorial, cargo en el que se mantuvo cuando los socialistas sacaron adelante la moción de censura contra Rajoy y llegaron a la Moncloa.

En 2019, el PSOE ganó las elecciones generales. Cerdán fue elegido diputado por Navarra en el Congreso y se convirtió en el secretario ejecutivo de Coordinación Territorial. Tras la destitución de José Luis Ábalos como secretario de organización, Sánchez le confió el tercer puesto de mayor confianza y poder interno.

Cerdán se convirtió en el número 3 del partido.

Santos Cerdán y su hermana Belén, el 8 de junio de 2025, en el conocido como 'Día de la Cereza'. Cedida

Los pactos con Bildu

Desde julio de 2021, recién llegado al cargo, su labor se centró en la coordinación territorial y en las negociaciones estratégicas para garantizar gobiernos progresistas. En 2019 ya había desempeñado en Navarra un papel clave en la investidura de María Chivite gracias a lograr la abstención de EH Bildu.

Ese fue el primer acuerdo formal del PSN con Bildu y, según señalan las fuentes, Cerdán fue uno de los negociadores directos, convirtiéndose en el interlocutor habitual del PSOE con la fuerza abertzale. El milagrés normalizó las relaciones con los nacionalistas vascos a nivel nacional y participó en reuniones secretas con la formación para desbloquear acuerdos parlamentarios y pactos de gobierno, incluida la investidura de Pedro Sánchez en 2023.

En 2024, el PSOE de Navarra rompió su tradicional veto a Bildu y pactó con ellos gobiernos locales y autonómicos.

"Él ha sido siempre un radical", asegura la fuente consultada por este diario. "Sin embargo, la mayor corrupción de Cerdán es el pacto con Bildu en Navarra". Poco importa que el propio Cerdán tuviese que llevar escolta durante los años de plomo de ETA. "Ha sido él quien ha convencido a Sánchez de que no pasaba nada por pactar con los nacionalistas. Él era quien hablaba con Otegui. Lo hizo por el odio que tiene hacia UPN".

Sin embargo, el ciclo político de Santos Cerdán se cerró en junio de 2025, cuando el caso Servinabar estalló y la UCO reveló que el número 3 de Sánchez cobró, presuntamente, comisiones del 2% en adjudicaciones amañadas con Acciona, beneficiando a su entorno familiar. La justicia le procesó por cohecho y organización criminal y el PSOE lo expulsó oficialmente.

El presidente del Gobierno, a pesar de su proximidad reconocida, se desmarcó y ordenó una renovación completa de su equipo. El 30 de junio de 2025, 22 días después aquel Día de la Cereza en el que Cerdán se paseó por su pueblo por última vez, el malogrado político de Milagro ingresó en prisión preventiva.

María Chivite junto a Santos Cerdán.

Una persona "problemática"

De vuelta en El Olivo, un camionero pregunta dónde está la casa de Santos Cerdán.

"Ahí, a tres calles", le indica Alfredo, el dueño.

"Mucho hablar de Santi, pero anda que si llegan a pillar a la Marisol con la reforma que hizo de su casa... ¡Qué dirían de ella!", bromea un hombre con un donut en la mano.

El tema se trata a la ligera porque muchos vecinos no se toman en serio los delitos que pesan sobre 'Santi'. Cohecho. Tráfico de influencias. Pertenencia a organización criminal. Hay quien cree que está siendo un chivo expiatorio que "está pagando los platos rotos de los demás". "Lo están dejando caer", se escucha.

Sin embargo, quienes mejor lo conocen creen que lo suyo es un caso clásico de hombre que, como Koldo, se corrompe una vez llega a lo más alto.

"Sinceramente, no le veía capacidad para hacer lo que ha hecho. En el fondo ha demostrado ser uno de esos políticos que cuando toca el poder acaba coaccionando a su entorno. Eso explicaría lo que dijo en su día Adriana Lastra de que la engañó y la traicionó".

Las mismas fuentes definen su personalidad como la de un hombre "seco".

También tienen mucho que decir sobre su esposa, a la que conocen como 'la Paqui', quien, según las investigaciones, utilizó tarjetas vinculadas a Servinabar para hacer compras de lujo, viajes y gastos cotidianos de forma sistemática.

Paqui Muñoz, increpando a la prensa.

De hecho, el 28 de julio de 2018, el matrimonio Cerdán-Muñoz se mudó a un piso en la calle Hilarión Eslava (Madrid), cuya fianza y alquiler fue abonado por Servinabar, según detalla el informe de la UCO.

Entre el 23 y el 25 de julio de 2018, Servinabar se hizo cargo de dos facturas en El Corte Inglés por un total de 5.520 €, de los cuales 2.210 € fueron en concepto de 'muebles dormitorio cama y confort'.

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL, entre arrendamientos e inmuebles, Servinabar abonó un total de 62.840,26 € entre noviembre de 2017 y octubre de 2019. La empresa navarra también pagó el alquiler del ático en Madrid que servía de vivienda familiar de Santos Cerdán anteriormente a la de Hilarión Eslava.

El informe de la UCO recoge una conversación de WhatsApp del 9 de septiembre de 2021 entre Antxón Alonso y su mujer, Karmele Atuxtxa. En ella muestran su preocupación por el elevado tren de vida de la pareja de Milagro. "La Paqui, que la conocen todas las vendedoras del Corte Inglés. Gastar y gastar", escribió Alonso.

Según señalan las fuentes, a Cerdán y a la Paqui "se los veía un poco chulos, de esos que les gusta hacer alarde de chorradas". Por ejemplo, cuando era secretario de organización, él "venía al pueblo con tres guardaespaldas, algo que no tiene sentido en un pueblo pequeño como Milagro".

Sin embargo, su tren de vida, aquel al que hacía referencia la UCO en su último informe, jamás se vio reflejado en su rutina en el pueblo.

"Cuando venían en verano comían todos los días en Las Piscinas. Decían que les gustaban los trajes a medida. Hasta se compraron el Volvo, pero nos pareció algo normal, ya que cada 10 o 15 días él subía al pueblo para ver a su familia y no dejaba de ser el secretario de organización del PSOE. Siempre pensamos que eran cosas normales".

Uno de los mayores caprichos que se dio la pareja fue la reforma integral de su chalet en Milagro, que costó alrededor de 6.000 €. "Lo han cambiado por completo. Por fuera apenas se aprecian las reformas, pero dentro la casa está irreconocible".

"Muy altiva"

"Ella siempre ha sido muy hueca y muy altiva", señala otro vecino de Milagro consultado por EL ESPAÑOL en referencia a Paqui. "Es una mujer problemática. De haberse tirado de los pelos con otra tras una discusión por unas elecciones municipales".

Entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2018, Paqui, instalada en Madrid, fue contratada por Servinabar a través de una empresa asociada, Norán Sociedad Cooperativa. Le pagaron 1.900 € netos al mes, hasta un total de 9.800 €.

Sin embargo, antes de mudarse desde Milagro a la capital, la mujer sufrió un accidente laboral. Desde entonces cobraba una pensión de invalidez por 640 €. "Le dieron de baja porque se cayó y se hizo daño en el pie. Le dieron la invalidez. Aún la conserva. Pero por el pueblo la vemos caminando con sus tacones. Es extraño, ¿no?".

Otra de las mujeres cercanas a Cerdán beneficiadas por las presuntas mordidas es su hermana Belén. Según la UCO, Belén Cerdán habría cobrado 22.000 € de Servinabar cuando era concejal socialista en Milagro y presidenta de la Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos de la Ribera Alta.

Tras el ingreso en prisión de su hermano, Belén se dio de baja del PSN pero mantuvo el acta y pasó a ser concejal no adscrita, lo que provocó un choque con la dirección socialista, que le reclamó que renunciara al cargo.

"¿A qué se dedica Belén? Es una buena pregunta", concluye la fuente. "Siempre que le he preguntado me ha dicho que teletrabaja, pero nadie sabe muy bien en qué. Lo que sí se conoce es que en todos los trabajos en los que ha estado ha acabado mal".