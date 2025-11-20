El chollo de 'La Paqui' se hace viral: cobraba sin trabajar, tenía pensión de invalidez y gastaba saltando de tienda en tienda

El 12 de junio de 2021, la cuenta de Twitter de Paqui Muñoz Cano retuiteó a la Cadena Ser anunciando que Santos Cerdán iba a ser el nuevo secretario de Organización del PSOE tras la caída en desgracia de José Luis Ábalos. Entonces, por causas desconocidas.

Era el momento en el que Paqui, la mujer de Santos Cerdán, celebraba públicamente el ascenso definitivo de su marido como nueva mano derecha del secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Décadas antes, a Navarra llegó Paqui en autobús desde Los Corrales (Sevilla) para participar en la campaña del espárrago. Paqui iba a pelarlos, como casi todas las mujeres que acudían cada temporrada. Allí conoció a Santos Cerdán, un electricista de la planta de Bonduelle, en Milagro, el pueblo en el que luego vivirían juntos muchos años.

Echando la vista atrás, parecía increíble. Un redundante milagro. Vio escalar a su marido de concejal de pueblo a dirigente del PSOE navarro, y por fin, dar el salto a la política nacional tras apostar a caballo ganador y pegarse cientos de kilómetros en un coche con Pedro Sánchez, Ábalos y Koldo.

Cuando Paqui pulsó para retuitear el triunfo de su marido -y la condena de Ábalos al ostracismo- el matrimonio vivía ya en Madrid, en un ático de la calle Hilarión Eslava. Lo que no sabía nadie aun es que aquella vivienda la pagaba una empresa llamada Servinabar.

Su marido era el propietario del 45% de las acciones, en una operación realizada antes de dejar Navarra, en 2016. Fundada en 2015, la UCO considera que ejercía de hucha para depositar el 2% de las mordidas de las concesiones de obra pública que se adjudicaba junto con Acciona.

Porque antes de cada concurso, presuntamente, amañado, la pyme y el gigante firmaban un acuerdo para establecerse, de cara a los concursos, como una unión temporal de empresas (UTE).

La primera vivienda de Paqui en Madrid estaba situada en la calle Cardenal Cisneros. La pagaba la empresa que tenían, casi a pachas, Antxon Alonso y su marido. La buscó Koldo García en septiembre de 2017 a través de un portal inmobiliario.

En 2018 hizo una mudanza, coincidiendo con la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa, desde ese piso a un ático en la calle Hilarión Eslava, igualmente abonado por Servinabar.

Paqui había elegido en 2018 los muebles que necesitaba para ese piso en El Corte Inglés, pues el ático era más espacioso que el primer piso que habitaron al llegar a Madrid.

Entre el 23 y el 25 de julio de 2018, Servinabar se hizo cargo de dos facturas en El Corte Inglés por un total de 5.520 euros, de los cuales 2.210 euros fueron en concepto de 'muebles dormitorio cama y confort'. El abono se realizó mediante transferencia bancaria.

Contratada sin trabajar

Entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2018, Paqui, instalada en Madrid, fue contratada por Servinabar a través de una empresa asociada. Norán Sociedad Cooperativa, con sede en San Sebastián, le estuvo pagando 1.900 euros netos al mes, hasta un total de 9.800 euros.

Pero, justo antes de mudarse desde Milagro (Navarra) a la capital, la mujer de Santos Cerdán, tal y como declaró éste ante el juez en junio, sufrió un accidente laboral en un pie y desde entonces cobra una pensión de invalidez por 640 euros.

No obstante, Paqui se acogió a la figura de 'socio trabajador', aportando, en el papel, 2.400 euros al capital de la cooperativa. Según la UCO, solo ha podido rastrear que aportó 600, un poco menos de la pensión que cobraba desde su accidente laboral.

En esos meses en los que estuvo contratada, Antxon Alonso escribe una anotación a mano, encontrada en uno de los registros realizados por la UCO. En ella pone textualmente: Francisca Muñoz. Trazabilidad. Qué hacía? Trabajo?.

Los investigadores estiman que en aquella contratación "no había ningún atisbo de actividad de la que se desprenda una verdadera prestación de servicios".

Cuatro meses después de aquella relación laboral Paqui se fue a El Corte Inglés de calle Princesa, en Madrid. Había encargado una mesa auxiliar, por 119 euros. Recibió el aviso de llegada a los grandes almacenes y acudió a recogerla.

Fue el 8 de noviembre de 2018. La mujer llegó, la reclamó y se la llevó sin pagar. Sabía que otros se harían cargo de la factura. El dependiente, apurado, le escribió un correo electrónico al pagador habitual de la señora Santos: Antxon Alonso, reclamándole el pago de la mesa. Alonso la abonó mediante transferencia.

Servinabar pagó un total de 7.849 euros en muebles para la casa de Cerdán y su mujer. Antxon Alonso, en una anotación manuscrita, se puso como tope para estos gastos, según interpretan los agentes de la UCO, 10.000 euros.

Entre arrendamientos y adquisiciones de muebles, Servinabar abonó un total de 62.840,26 euros al matrimonio Santos Muñoz entre noviembre de 2017 y octubre de 2019.

El mito cañí

El 9 de septiembre de 2021, tres meses después de que Santos Cerdán fuese elegido número 2 del PSOE, Antxón Alonso ya no puede más. Se desahoga con su mujer, Karmele Atuxtxa, y le escribe una serie de mensajes por WhatsApp:

-La Paqui, que la conocen todas las vendedoras del Corte Inglés. Gastar y gastar (sic). Y en restaurantes fin de semana sí y otro también. Ya les vale. Todos de lo bueno lo mejor.

Su mujer le responde que "eso no es plan. Y encima no son nada discretos. Le tenéis que coger entre los dos y hablarle claro".

La recomendación de Karmele Atuxtxa iba dirigida a que se le rectificara a Santos Cerdán para que el matrimonio modificase su conducta, tan ostentosa como despilfarradora."Hemos quedado en pararlo", le indica su marido.

Paqui Muñoz, enfrentándose a la prensa el 1 de julio, cuando fue a ver a su marido a prisión. E.E.

Con su queja, sin saberlo, Alonso describe a Paqui Muñoz en unos términos que luego serían recogidos por la UCO detallando un modus operandi que, en conjunto, bordea el mito cañí: 'La Paqui', cobrando una pensión por invalidez, y cobrando cinco meses sin trabajar para la misma empresa que le pagaba el alquiler.

Y por último, paseándose por El Corte Inglés haciendo compras hasta el punto de que "la conocen todas las vendedoras".

En 24 horas, la mujer de Santos Cerdán se ha hecho viral en redes sociales, fundamentalmente en X, donde se han sucedido los memes y los vídeos haciendo alusión a las compras que le critica Antxon Alonso en el informe de la UCO.

La Paqui en las rebajas de El Corte Inglés... pic.twitter.com/e9roSnZPhh — Gonzalo (@Gonnassaurius_) November 19, 2025

La Paqui entraba en El Corte Inglés.



Los vendedores que iban a comisión : pic.twitter.com/m69BtnFmjj — DocHollyday7 (@DHollyday7) November 19, 2025

- Joder, acabo de salir y ya está La Paqui esperándome en El Corte Inglés de Princesa. pic.twitter.com/u2mCfKjuuZ — Tano 🩺🌂 (@meteourologo) November 19, 2025

La tarjeta de crédito

Los investigadores de la Guardia Civil, en su informe, detallan también la existencia de una tarjeta de crédito VISA Negocios. Dada de alta el 4 de mayo de 2016, fue usada por última vez el 18 de marzo de 2024: la víspera de la detención de Koldo García.

El tenedor de la tarjeta es Antxon Alonso. Por las características de sus movimientos bancarios, la UCO asocia la tarjeta a la de uso habitual de Santos Cerdán "y de su entorno familiar".

El informe dirigido al juez instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, recoge que el primer cargo imputable al exnúmero 2 del PSOE y a su mujer data del 20 de diciembre de 2021.

Las quejas y la preocupación de Antxón Alonso y su mujer quedarán ratificados en los pagos que realizan el matrimonio Santos Muñoz con la tarjeta desde esa fecha. En el restaurante Sazadón, a escasos 170 metros del ático en el que reside Santos Cerdán y 'La Paqui', realizan 49 cargos en 23 meses, por un total de 7.470 euros.

También aparecen cargos por sus vacaciones familiares en Ibiza y Tenerife, desde almuerzos o cenas, compras en supermercados, el combustible del vehículo para moverse por ambas islas o el pago de consumiciones, como los 175 euros pagados en el Beach Club del Hotel Ushuaia Ibiza. En total, 33.574 euros.

La caída

La detención de Santos Cerdán, el 30 de junio de este año, y su inmediato ingreso en prisión de manera cautelar supone un mazazo en todos los aspectos.

Los medios de comunicación captan a 'La Paqui' saliendo de la casa para visitar por primera vez a su marido en prisión. Sale iracunda, enfrentándose a los periodistas que estaban apostados a las puertas del domicilio. La mujer les espeta con rabia: "Lo que tenéis que hacer es iros a la puerta de Ayuso".

Iba acompañada por su cuñada, Belén Santos, la hermana de Cerdán. También esta acusa a los periodistas, pero a diferencia de 'La Paqui', lo hace entre lágrimas. "No tenéis corazón, estáis destrozando la vida de mi sobrina, de nosotros. No hay derecho a lo que estáis haciendo".

Belén Santos también se encuentra citada en el informe de la UCO: habría percibido un total de 367.290 euros de Servibar, primero, y de Ercolan Sociedad Cooperativa, asociada a la primera. Según la Guardia Civil, habría estado cobrando "hasta mediados de 2025", esto es, hasta la misma detención de Cerdán.

La sobrina a la que se refiere, la hija de Paqui y de Santos, se encontraba estudiando segundo de Medicina en una universidad católica y privada de Madrid, por la que abonaba una media de 21.000 euros anuales. Servinabar deja de abonar en agosto el alquiler del ático familiar, abundan los investigadores.

Antes de caer bajo la investigación de la Guardia Civil, en sus redes sociales, 'La Paqui', además de fan de su marido, era especialmente crítica con la supuesta corrupción del Partido Popular y las actividades supuestamente irregulares de otros dirigentes no socialistas, incluyendo la exigencia de asumir responsabilidades políticas.

Así, el 28 de febrero de 2019 pidió la dimisión de Inés Arrimadas al conocerse que la líder de Ciudadanos seguía vinculada a la empresa familiar.

Pues señora.... hay q dar ejemplo así q ... ya está tardando en dimitir https://t.co/6np7M9n7ke — paqui muñoz cano (@paquimilagro) February 28, 2019

"Pues señora.... hay q dar ejemplo así q ... ya está tardando en dimitir (sic)" escribió la mujer de Santos Cerdán. Lo hizo cuando ya había amueblado su ático, vivía de un alquiler que no pagaba y había cobrado sin trabajar, según la UCO, para Servinabar.

En las conclusiones del informe, los investigadores de la UCO piden al juez instructor que autorice investigar fiscalmente a Paqui, al igual que a su cuñada, Belén Santos, desde 2014 a 2024. También las cuentas, movimientos bancarios, de tarjetas de crédito, rentas, operaciones de seguros, bienes inmuebles, así como bienes en el extranjero, si los hubiera.