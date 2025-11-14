'El Truhán', el estafador peruano y falso asesor contra el 'bullying' que robó 100.000 € a familias en España: "Jugó con mi hija"

Aprovechaba los momentos de zozobra sentimental de las familias para sacarles el dinero. Jugaba con un aspecto tan delicado como es el acoso escolar a un hijo.

Todo ello a través de identidades falsas. Unos días se hacía llamar Benjamín. Otros, Arturo. Otros, Miguel... Pero su verdadero nombre es Darwin Grover Linares Vargas, más conocido por las autoridades como El Truhán.

Grover, de 30 años, nacido en Perú, atesora una ristra de órdenes judiciales. 22, concretamente. Finalmente, ha sido detenido por estafa agravada en la localidad leonesa de Ponferrada, donde estaba afincado. Se hacía pasar por un asesor antibullying.

Este caso parte de la denuncia de un abogado, David Devesa. Grover se hizo pasar por uno de sus socios, utilizando su nombre y el de su despacho sin su consentimiento. Incluso estampó la firma del bufete en diversas transacciones.

Devesa asegura que "afortunadamente" no le ha causado ningún perjuicio. Las familias contactaron con el abogado y le comentaron que un individuo les escribía por redes sociales asegurando que acabaría con los casos de bullying.

Y así es como Grover Linares llegó a la vida de Maite, madre de una joven de 15 años de Santander que ha sufrido acoso escolar y ciberacoso durante dos años. EL ESPAÑOL ha contactado con esta mujer para conocer de primera mano el calvario que aún vive con la situación de su hija.

"Me metí en un foro con más madres a las que les había sucedido lo mismo que a mi hija. Debe de ser que este hombre se enteró de la existencia de ese foro y se puso en contacto conmigo. Me dijo que era un hombre multimillonario y que tiene un importante despacho de abogados detrás y que acabaría con el acoso de mi hija", sostiene Maite a este diario.

Esta mujer le realizó un primer pago de 395 euros. Más tarde, la situación se agravó y Grover le dijo que había fotos de su hija desnuda circulando por redes y colgadas en plataformas pornográficas. Maite entró en pánico y quiso cesar y eliminar todos esos presuntos archivos existentes. Eran falsos.

"Nos pidió más dinero hasta que le llegamos a dar 4.000 euros", asegura Maite. Grover prometía eliminar toda huella digital de la hija de Maite. Incluso le envió un enlace donde al pinchar aparecerían cero resultados de esas presuntas imágenes de contenido explícito.

Maite tuvo que cambiar a su hija de colegio debido a la espiral de acoso en la que estaba envuelta, quien tenía intenciones suicidas. Tal es el punto, que Maite llegó a vender sus alianzas para realizar los pagos al estafador y ayudar a su hija.

Esta mujer, entre sollozos, narra el calvario que ha sufrido a raíz de la estafa del ciudadano peruano. "Ya no es que se aproveche de los ricos, que por lo visto también lo hacía, es que se aprovecha de la gente más vulnerable, de quienes de verdad lo estamos pasando mal. Jugó con la situación de nuestra hija", relata.

La madre le dio a Grover Linares todo el expediente de su hija, para que pudiera estudiar el caso y donde el presunto estafador pudo comprobar todos los malos tratos sufridos por esta adolescente. "Es un documento tan sumamente delicado que solo lo puede tener un abogado o la Policía. Estábamos desesperados y confiamos en él. Nos agarramos a ello", indica.

Considera que no tardará mucho en salir de prisión, y que "estafará a otros", a pesar de tener las 22 requisitorias repartidas por varios juzgados de toda la geografía española. Cantabria, Madrid, Barcelona, León...

"Tengo una vergüenza terrible"

Pasó una temporada en la Ciudad Condal, donde cometió pequeñas estafas a diversos comercios. Más tarde, se trasladó a Madrid. En la capital, ejecutó una de sus mayores estafas en una discoteca.

Allí, dejó a deber varias cuentas, que entre las tres ascienden a un pufo de 75.000 euros. Un mando de la Brigada Provincial de Extranjerías y Fronteras de Madrid cuenta su modus operandi: "Se hacía pasar por un padre que quería dar una gran fiesta de cumpleaños a su hijo".

Los periodistas de Equipo de Investigación lograron contactar con él y les confesó haber estafado "80 o 90.000 euros, exagerando 100.000". Además, aseguró a los comunicadores que cuando termine todos sus embrollos judiciales "deberá pagarlo todo". "Tengo una vergüenza terrible de mí mismo", declaró.

"Nunca nos ha puesto problemas y siempre nos ha dicho que tiene un trastorno mental que es la mitomanía", afirmaba el agente de Extranjería y Fronteras. También alquilaba pisos de lujo o coches. Presumía de llevar una vida ostentosa. Pasó de estafar a los más ricos o gente con un mayor poder adquisitivo, a jugar con la vulnerabilidad de las familias más humildes.

'Estudios y experiencia laboral'

Su presunta trayectoria profesional, atendiendo a su perfil de Linkedin, es notable. En primer lugar, aparece un año estudiado en el grado de Biomedicina en la Universidad de León. Únicamente un año. De 2018 a 2019.

Posteriormente, El Truhán dio el salto a la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). En el citado centro de estudios, asegura haber obtenido la licenciatura de Medicina y otra de Cirugía, un grado inexistente en la UAM, en apenas dos años, entre 2019 y 2021.

Grover cruzó el charco para, supuestamente, estudiar en el Instituto Tecnológico de California, donde también afirma haber trabajado como "investigador invitado". Allí, estudió de nuevo los dos grados que ya presuntamente cursó en la Autónoma de Madrid. Y culminó su meteórica trayectoria estudiantil en la Universidad de Stanford, en California.