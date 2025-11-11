El Vaticano sigue sin aceptar la renuncia del obispo Zornoza pese a que la víctima de abusos lo denunció a Roma en verano

El obispo Rafael Zornoza, titular de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, está siendo investigado por, presuntamente, agredir sexualmente a un menor de edad, dentro de unos hechos cometidos supuestamente en los años noventa mientras era sacerdote y dirigía el seminario de Getafe.

Aunque los hechos denunciados ya habrían prescrito por la justicia civil, no ocurre así por el Derecho Canónico, y de ahí que el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España haya abierto una investigación al respecto.

La toma de declaraciones y sus conclusiones serán enviadas al Vaticano, donde se decidirá si se le abre o no un procedimiento.

No obstante, la denuncia inicial ya se conocía en el Vaticano desde este verano, pues la presunta víctima se dirigió por correo al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, con sede en Roma.

Zornoza es el primer obispo español investigado por el Vaticano por supuestos abusos sexuales tras esta denuncia. En ella, la presunta víctima relataba lo que presuntamente sucedió durante varios años y pedía que se tomaran medidas.

Desde la semana pasada está siendo investigada por el tribunal de la Rota de la Nunciatura apostólica en España.

Cabe reseñar que el obispo Rafael Zornoza había presentado su renuncia al cargo el 31 de julio de 2024, en cumplimiento del Derecho canónico y al cumplir 75 años.

Su renuncia no fue aceptada ni por el Papa Francisco ni por su sucesor, León XIV, elegido este pasado mes de mayo.

Desde el Obispado de Cádiz se han negado los hechos, aunque han confirmado la investigación por los mismos. "Las acusaciones que se hacen, referidas a hechos que tuvieron lugar hace casi treinta años, son muy graves y además falsas".

"Hay una plena confianza en la justicia y se colaborará con ella en todo lo que sea requerido. Al mismo tiempo, es necesario recordar el respeto a la presunción de inocencia que asiste a todas las personas".

El obispo decidió ayer suspender temporalmente su agenda para el esclarecimiento de los hechos y para atender el tratamiento "de un cáncer agresivo que está recibiendo". Según ha podido saber EL ESPAÑOL por fuentes cercanas al Obispado, se trata de una dolencia de reciente diagnóstico.

El caso, según las fuentes consultadas del ámbito religioso de la provincia de Cádiz, "ha estallado como una bomba". Aunque los hechos denunciados habrían ocurrido hace 30 años, cuando Zornoza era sacerdote, ahora es obispo.

Obispo interino

Con 76 años, el prelado se encuentra en el cargo de manera interina desde el 31 de julio de 2024. Ese día, Rafael Zornoza cumplió los 75. A esa edad, y según establece el Código de Derecho Canónico en el canon 401, a los obispos les llega el momento de la jubilación.

"Al Obispo diocesano que haya cumplido setenta y cinco años de edad se le ruega que presente la renuncia de su oficio al Sumo Pontífice, el cual proveerá teniendo en cuenta todas las circunstancias".

Zornoza, cumpliendo la norma, presentó entonces al Papa Francisco su renuncia a seguir al frente de la Iglesia gaditana. "El papa Bergoglio no la resolvió", precisan a EL ESPAÑOL fuentes eclesiásticas.

Su fallecimiento en abril de este año, más el corto periodo sedevacantista hasta el nombramiento del papa León XIV, en mayo, han provocado un retraso de 17 meses sin que haya habido ningún avance al respecto.

El obispo de Cádiz, Rafael Zornoza. Obispado de Cádiz Cádiz

"León XIV sigue sin resolver su renuncia", abundan las mismas fuentes. A todo ello se le une también la tardanza en el nombramiento del nuevo Nuncio del Vaticano en España.

"Su nombramiento ha tardado un año, porque el Gobierno lo rechazaba". Esta figura no es ni más ni menos que la de un embajador, pues es el representante del Estado Vaticano en España, y sus credenciales deben ser aceptadas por el Gobierno español.

Así, lo normal, tras la renuncia de un obispo por cuestiones de edad, "es que sea relevado en el plazo de un año". Esto no sólo no se ha producido en el caso de Zornoza, sino que en España, actualmente, hay otros seis prelados mayores de 75 años y en la misma situación.

Las vías

Este 15 de septiembre el papa León XIV nombró al nuevo Nuncio, el arzobispo italiano Piero Pioppo, quien sustituyó a Bernardito Auza.

El dato es relevante, porque el Nuncio es quien tiene que iniciar un arduo trámite, con entrevistas y pesquisas, para proponer al Papa a la persona considerada idónea para ser nombrado obispo y hacerse cargo de una diócesis.

En última instancia, es el Papa el que nombra al nuevo obispo, usualmente, de acuerdo con la propuesta que recibe por parte de esta figura.

Dadas las circunstancias, las fuentes consultadas sostienen que "ahora la vía más rápida es que el Papa acepte ya la renuncia de Zornoza, presentada el 31 de julio de 2024".

Así, y estando el Obispado en situación de sede vacante, "se puede nombrar desde la Santa Sede a un obispo de otra diócesis cercana como administrador apostólico mientras se cubre la vacante".

Algo que ocurrió, por ejemplo, con el ex obispo de Solsona, Xavier Novell, quien presentó su renuncia ante el Papa Francisco en agosto de 2021 por mantener una relación sentimental con una mujer, con la que se casó meses después.

Otra opción contemplada conforme al código de Derecho Canónico, "y cuando la Santa Sede no establece nada, corresponde al Colegio de Consultores de la propia diócesis para que designen, en un plazo de 8 días, un administrador apostólico para el gobierno de la Diócesis, hasta el nombramiento de un obispo por el Vaticano.

Un sacerdote gaditano que pide guardar anonimato asevera a EL ESPAÑOL que "esto se va a precipitar, debería ir rápido y no tiene vuelta atrás". Además, incide en que la gravedad de los hechos denunciados y conocidos, "deberían ya provocar su suspensión cautelar, como se hace con otros sacerdotes".

Por su parte, la Conferencia Episcopal Española manifestó ayer "su confianza en la justicia" y su "respeto" al trabajo del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España, que lleva a cabo la investigación.

Por la tarde, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, abundó sobre el tema que "la valoración personal que yo hago siempre es de dolor ante un acontecimiento así".

Luego, subrayó que "el hecho de que la Santa Sede haya iniciado la investigación es que concede una verosimilitud a la acusación”, aseguró el líder de los obispos españoles.

Argüello también indicó que "la Iglesia abre un procedimiento porque quiere conocer la verdad y quiere así acercarse al dolor de uno y de otro, al dolor de una posible víctima y al dolor de una posible persona, en este caso un obispo, al que pudiera habérsele acusado falsamente”.

El también arzobispo de Valladolid también defendió la presunción de inocencia del obispo de Cádiz. “Al mismo tiempo, hay que contar con la presunción de inocencia, que es una base de nuestro propio sistema jurídico, civil y social”.

También aprovechó para poner de relieve "los pasos que se han dado en los últimos años, tanto en la Santa Sede como en la Iglesia española", que hacen que "se estén investigando unos hechos que sucedieron hace en torno a 25 a 30 años y que en la jurisdicción civil están prescritos”.

"'Curar' mi homosexualidad".

La denuncia presentada y que investiga el Tribunal de La Rota acusa a Zornoza de presuntos abusos, que se habrían producido en Getafe, cuando el ahora obispo tenía 45 años, y era sacerdote y director del seminario.

La supuesta víctima, hoy de 46 años de edad, envió este verano un correo electrónico al Dicasterio de la Doctrina de la Fe relatando unos hechos acaecidos presuntamente desde 1994 a 2001.

"Desde los 14 hasta los 18 años iba casi todos los fines de semana al Seminario Mayor del Cerro de los Ángeles. Durante este tiempo [Rafael Zornoza] abusó de mí".

La misiva, reproducida por El País, indica que "era por las noches cuando venía a la habitación y sufría los abusos. Se metía en mi cama, me acariciaba y besaba. Por las mañanas también me despertaba del mismo modo",

Al cumplir los 18 años, los presuntos abusos a la víctima habrían continuado en el seminario mayor. “Al mismo tiempo, le reconocí mi homosexualidad. Rafa me permitió acceder al seminario y me llevó a una terapia de conversión para curar mi homosexualidad”.

Los hechos se habrían prolongado hasta el año 2000, cuando la víctima tenía 21 años. El exseminarista explica en su carta de denuncia que Zornoza “tenía una alta capacidad de manipulación” sobre él.

“Sabía absolutamente todo de mí y yo me fiaba ciegamente de lo que me decía”, escribe. “Otro ejemplo de capacidad de manipulación y control sobre mí eran las confesiones”.

El denunciante narra que tenía un gran sentimiento de culpa “y él me hacía ver que yo no era capaz de amar ni entender una amistad”. “Tras confesarme de mis actos homosexuales yo me iba a la cama y a los pocos minutos él se metía en mi cama y me acariciaba”.