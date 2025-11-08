María Santos, una joven española que se fue a trabajar a Alemania: "He podido ahorrar 10.000 euros en un año"

Hace más de un año a María Santos (2001) le surgió una oportunidad imposible de rechazar: trabajar en el extranjero. Sin darle muchas vueltas, hizo las maletas y puso rumbo a Alemania con el objetivo de aumentar tanto su formación profesional como su cuenta bancaria.

Desde pequeña, a la extremeña le apasionaba el dibujo y mientras estaba estudiando Bachillerato descubrió que podía estudiar el Grado de Animación en la capital. "Siempre me había gustado dibujar y era lo único que hacía, así que dije: 'A mí me encantaría hacer pelis y ya está'".

Tras cuatro años de carrera se tuvo que enfrentar a la difícil tarea de buscar trabajo, la cual calificó como "horrible" en un principio. "No voy a decir que tardé mucho en encontrarlo, pero sí fueron muchos intentos en ver si podía entrar a algún trabajo y al final estuve trabajando 4 meses en una empresa y bueno, luces y sombras, al principio muy bien y luego bastante mal por la desorganización, porque no tenían en cuenta que era júnior, etc.".

Además, como le suele ocurrir a muchos jóvenes en España, el salario no era "para tirar cohetes". Aproximadamente ganaba poco más de 1.000 euros netos al mes. Por tanto, en cuanto se enteró de que estaban buscando animadores para un nuevo proyecto en un estudio de Alemania, no dudó en probar suerte e intentar conseguir una nueva oportunidad laboral.

Aunque María reconoce que el proceso de adaptación no fue nada sencillo. "Tuve un montón de dificultades también por el hecho de que, como soy celíaca, allí no había tanta comida como hay aquí, entonces me limitaba mucho a la hora de salir a comer, quedar con amigos... Además, la gente es bastante desagradable", confiesa en conversación con EL ESPAÑOL.

Sin embargo, sí que reconoce que tuvo mucha suerte en el estudio, ya que tanto sus compañeros como sus jefes eran "supermajos". "Aunque cobrábamos menos que el salario más común en Alemania, seguíamos teniendo la posibilidad de ahorrar bastante dinero".

María Santos ahorraba entre 600 y 800 euros al mes. Cedida

Con un sueldo neto que superaba los 2.100 euros mensuales, la joven española tenía una capacidad de ahorro que rondaba entre los 600 y 800 euros al mes. Todo esto sin privarse de ningún tipo de capricho y teniendo en cuenta que, debido a la celiaquía, la comida que compraba era más cara de lo normal.

Teniendo en cuenta que los gastos que tenía en Madrid y los que tuvo en Alemania eran bastante similares, María pudo ahorrar en un año algo más de 10.000 euros. Y este fue el principal motivo por el que se fue a vivir allí: "No me gustó vivir allí, pero por el sueldo y por el trabajo desde luego se trata mucho mejor que en España".

Vuelta a España

María era consciente de que su paso por el país germano era temporal. "Ahora, si volviera a Alemania, igual diría, 'bueno, pues aguantar lo que se tenga que aguantar', pero aquel primer año, también por razones personales, yo me quería volver a España, aunque al final del año estaba mucho mejor, pero bueno, me costó mis buenos nueve meses", confiesa a este diario.

Además, tras su vuelta no ha tenido suerte a la hora de volver a encontrar trabajo. "Ha sido horrible. Ahora mismo no hay nada y las tres cosas que me han salido han sido por recomendaciones de amigos, que si no, no hay manera". Además, asegura que los salarios que ofrecían eran "totalmente ridículos".

El único trabajo que ha tenido desde su vuelta ha sido para una empresa irlandesa durante tres semanas en la que llegó a ganar unos 2.000 euros, más que el sueldo mensual que le han llegado a ofrecer en España.

PREGUNTA.– ¿Volverías a Alemania?

RESPUESTA.– Totalmente. Porque ya sabes a lo que vas. O sea, aprendería algo más alemán, lo suficiente para saber cuándo te insultan, que nos pasaba también (ríe). Aunque me gustaría irme a Irlanda o a Francia también, a cualquier lugar donde pueda trabajar en la animación.

María volvería a trabajar en el extranjero. Cedida

Viendo la realidad que le está tocando vivir tras el regreso a su país, María actualmente no ve otra posibilidad que volver a hacer las maletas: "A mí me gusta mucho vivir aquí en España, nunca he tenido la necesidad de decir, 'ah, me encantaría irme fuera', pero ahora es una necesidad irme fuera porque si no, no puedo vivir aquí", finaliza disgustada la joven.

Además, lo ve como la única salida para la mayoría de jóvenes españoles: "Yo creo que no queda otra si quieres ahorrar dinero para poder comprarte aquí una casa o tener una vida, porque con los sueldos que hay aquí es imposible".