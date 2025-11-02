En el refugio de Martiño Ramos Soto, el violador "sádico" de En Marea: "Siempre viene aquí con su hermano, le gusta la playa"

Contraluz de Martiño Ramos Soto, también conocido en los círculos de izquierda como 'Martinho o Minho', en búsqueda y captura por violar reiteradamente a una de sus alumnas en un pueblo de Orense. El Español.

Llueve sobre mojado en Bayona. Las nubes se arrastran desde el Atlántico y la niebla se posa sobre las playas como una manta húmeda. A media tarde, entre la lluvia fina y el olor a salitre, el nombre de Martiño Ramos Soto (Orense, 1975) empieza a ser pronunciado en los bares y en el paseo marítimo.

Algunos responden voz baja, otros prefieren no pronunciarlo. En esta villa costera de unos 12.000 habitantes, donde todos parecen conocerse, hay quien asegura que el violador condenado y exlíder de En Marea, hoy en búsqueda y captura, ha pasado aquí buena parte de los últimos años.

"Siempre viene con su hermano, le gusta la playa", cuenta a EL ESPAÑOL un vecino que lo ha visto en más de una ocasión. "En verano y en invierno. Se quedaba unos días y luego desaparecía".

El hermano de Ramos Soto, según confirman varias fuentes, reside en la zona. Ambos eran vistos en los alrededores de la playa de Santa Marta y en las terrazas próximas al puerto, donde Martiño solía pedir café y leer solo.

"Era muy hermético con su vida personal. Decía que era profesor de primaria en Orense, pero nunca hablaba en profundidad", recuerda, en conversación telefónica, una mujer que coincidió con él.

Martiño, micrófono en mano, habla en una plaza de Orense ante la expectación de decenas de personas. El Español.

Hoy nadie sabe con certeza dónde está. Fuentes de la Guardia Civil explican que el agresor tuvo bastante tiempo para preparar una huida: "Desde que la Audiencia Provincial se entera de su posible fuga hasta que la Fiscalía solicita su detención pasa bastante tiempo. Cuando vamos a por él ya no se encuentra en su domicilio".

Este periódico no ha podido confirmar, a través de canales oficiales del Instituto Armado, si el dispositivo de búsqueda actual se ciñe sólo a España o si también comprende diligencias en otros países como Portugal; a menos de una hora en coche de la residencia del fugado.

En cualquier caso, Ramos Soto ya no pasa desapercibido en Bayona, no al menos después de la repercusión mediática que ha obtenido el caso. Su vehículo, un Citroen Xsara Picasso de color verde oscuro, se ha quedado guardado en la retina de todos los residentes.

Aunque no se descarta que haya cambiado su aspecto físico, la última vez que fue visto lucía su característico pelo largo, que sujeta con un moño.