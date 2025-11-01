Tebas arrasa con todo en su guerra al fútbol pirata: los bloqueos tumban webs desde la RAE hasta el negocio de Adriana

Viernes, nueve de la noche. Empieza el fin de semana y, con él, los 21 partidos que se disputan cada jornada en LaLiga. En total, más de 32 horas de fútbol emitidas en directo en cientos de miles de dispositivos, ya no sólo nacionales, sino europeos e incluso mundiales. Sin embargo, no todos acceden a este contenido de manera lícita.

Hablamos del famoso fútbol pirata, ese al que el presidente de la liga española, Javier Tebas, tiene encasillado como su peor enemigo. Incontables campañas y luchas contra la piratería ha protagonizado desde todos los medios posibles hasta que, por fin, parece haber encontrado la solución. O, al menos, eso es lo que parece creer.

Desde febrero de 2025, con el beneplácito de la Justicia y una resolución judicial a su favor, lo que empezó como un bloqueo específico de dominios de distintas webs que distribuían las emisiones de los partidos de manera ilícita, ha acabado siendo un "atropello" a cientos de IPs que dan o han dado servicio a estos dominios, pero también a los de negocios completamente legales y que nada tienen que ver ni con el fútbol ni con estos hackers.

Una escuela de surf, un pequeño negocio de impresiones 3D, centros de investigación, medios de comunicación, la RAE e, incluso, gigantes de la talla de X (antes Twitter), PayPal, Redsys o la plataforma de videojuegos Steam se han visto afectados por estos bloqueos masivos, quedando sus webs completamente inoperativas en España desde una hora antes del inicio del primer partido de la jornada hasta, al menos, una hora después del último.

Pero esto ya no sólo afecta a empresas o autónomos que se ganan la vida honradamente, sino también a todos los ciudadanos que deciden libremente navegar por internet y que ven "coartados sus derechos" durante las horas en las que hay partido. Aunque LaLiga lo niegue.

Según cuenta Ofelia Tejerina, abogada y presidenta de la Asociación de Internautas, en conversación con este diario, "se están limitando derechos fundamentales recogidos en la Constitución española en favor de los intereses socioeconómicos de una empresa privada". Sin embargo, el juez del caso admite no ver este "perjuicio a terceros" que la resolución judicial prohíbe expresamente.

Pero como dato mata relato, Alejandro Martínez, ingeniero de sistemas y uno de los afectados, decidió crear la web ¿Hay ahora fútbol?, una base de datos donde registra las IPs que han sido bloqueadas bajo el pretexto de acabar con la piratería.

"No están todas, únicamente las que yo he ido investigando y otras que la gente me ha ido diciendo", cuenta a EL ESPAÑOL, pero, sólo este último fin de semana, la página registró "más de 130 IPs bloqueadas". No parecen muchas, pero tan sólo una de esas IPs, que harían la vez de "DNI visible" de un servidor, da servicio a cientos de webs.

¿El resultado? Ciudadanos ultrajados, comerciantes y directores de medios perdiendo dinero y visibilidad y, otros tantos, obligados a asumir costes que les permiten solucionar –al menos de manera temporal– un problema al que no deberían de hacer frente, ya que, como dicen los propios afectados, "nuestra actividad no está ni de lejos relacionada con la piratería".

Pérdidas de hasta 1.000 euros al mes

Hace tres años, Adriana comenzaba su andadura en la aventura del emprendimiento. Con mucho esfuerzo y sacrificio, montó lo que a día de hoy es Lymo3D, un pequeño negocio dedicado a la impresión 3D de objetos de joyería y manga. Sin embargo, lo que Adriana no se imaginaba era que, dos años después de abrir su tienda, tendría que asumir que perdería clientes los días que hubiera fútbol.

"Hace ya casi un año que empezó todo esto, y estoy bastante enfadada", expresa a EL ESPAÑOL. Y es que desde que se producen estos bloqueos, la página web de Adriana queda fuera de servicio durante los horarios de LaLiga. "Me parece increíble que alguien quiera entrar en mi tienda y que no funcione en todo el fin de semana porque hay fútbol".

Adriana emprendió con Lymo3D. Cedida

Para esta joven, "ya es bastante difícil que los pequeños empresarios salgamos adelante", pero la cosa se complica cuando, de repente, se ven luchando contra el gigante de LaLiga. "Yo pago todos mis impuestos, mis cuotas, he creado la página web con todo lo que eso conlleva a nivel de inversión, y todo para que ahora hagan esto. Es que no hay derecho", sentencia.

Ahora, Adriana se muestra indefensa. No sabe qué hacer, ni tampoco puede defenderse porque "mi bolsillo no me permite asumir los gastos técnicos o legales para abordar el asunto", por lo que, por ahora, se está viendo obligada a soportar lo que, calcula, serían unas pérdidas de "alrededor de 1.000 euros al mes".

En la misma situación que Adriana se encuentra Kike, director ejecutivo y técnico de Nueve Pies Surf, una escuela de surf ubicada en El Palmar (Vejer de la Frontera, Cádiz). Cuenta, en conversación con este medio, que "hace aproximadamente un mes" que vienen notando los bloqueos en su página web. "Pero puede que haya sido más".

Kike, director ejecutivo y técnico de la escuela Nueve Pies Surf. Redes sociales

En su caso, se percataron del problema gracias a "gente conocida" que les avisó de que "la página no iba". "Al principio no entendíamos muy bien a qué se debía, pero preguntando a nuestra compañía nos dimos cuenta de que el problema no era nuestro, pero tampoco suyo", explica Fausto, informático empleado de Kike.

Fue entonces cuando les comunicaron que lo que estaba sucediendo se correspondía con un auto judicial que otorgaba a LaLiga el poder de bloquear todas aquellas IPs sospechosas de albergar piratería en sus servidores. No sabe con exactitud las pérdidas que esto le ha acarreado, pero "con la cantidad de competencia que hay en este sector, y que una clase ronda los cien euros... echa cuentas".

Pero sin respuesta ante una posible solución, ya no se centra en las pérdidas, sino en lo que ha tenido que invertir para que esto le deje de suceder a su página web. "Nos hemos visto obligados a solucionarlo por nuestra cuenta. Hemos cambiado la página web, que eso ya han sido solo 300 euros", afirma.

"He tenido que cerrar mi oficina"

David Laguillo lleva toda su vida dedicada al periodismo. Ha sido locutor de radio, redactor y colaborador de televisión de medios locales en su Cantabria natal y "en algunos nacionales".

Pero en 2007 decidió comenzar una nueva trayectoria como director y creador de un nuevo diario, bautizado en un principio como Torrelavega Diario, que, tan sólo dos años después, daría paso a ser un medio de carácter regional bajo el nombre de Cantabria Diario.

David Laguillo, director de Cantabria Diario. Cedida

Desde entonces ha cosechado muchos éxitos dentro del periodismo local, hasta el punto de fundar su propia radio en 2022. Pero todo se fue al garete un 9 de febrero de 2025, el día en el que LaLiga bloqueó todas sus páginas y sus medios dejaron de ser visibles durante los fines de semana.

"Me acuerdo de que era domingo. Aquí en Cantabria los fines de semana hay mucho movimiento de rescates de montaña y demás y, ese día en concreto, hubo uno. Quise entrar en nuestro editor y publicar la noticia, pero no me dejaba. Intenté meterme en la web del periódico, y tampoco iba", relata Laguillo.

Desde entonces, sus medios no sólo han descendido notoriamente en número de visitas y lectores, sino que ha perdido "publicidad a cascoporro". Tanta que, incluso, se ha visto obligado a cerrar su redacción física. "Allí hacíamos la radio, pero ya no tiene sentido mantenerla", confiesa.

Pero no sólo le afectan las pérdidas, sino la imagen que presenta cada vez que alguien quiere acceder a su página y se encuentra con el mensaje de que ha sido intervenida por una orden judicial. "Se me relaciona directamente, por culpa de este mensaje, con una actividad ilícita, y yo no tengo ninguna sentencia en mi contra ni en contra de mi empres", dice molesto.

Un gigante llamado Cloudflare

Pero, ¿cuáles son las IPs que se bloquean? ¿Cuál es el criterio en su selección? Pues, al parecer, la respuesta se encuentra en Cloudflare, uno de los mayores proveedores de servicios de seguridad web del mundo. Tanto es así, que el 20% de todos los sitios web de todo internet usan sus servicios. Además, el 80%

La función que realiza Cloudflare es hacer las veces de "intermediario" entre un usuario y una web, evitando así peligros de ataques y hackeos por parte de externos. Y, ¿qué es lo que tiene que ver este proveedor con LaLiga? Pues que dentro de la clientela que usa sus servicios se encuentran, efectivamente, webs destinadas a la piratería.

Por ello, LaLiga y Javier Tebas han colocado a este gigante norteamericano en medio de una batalla tecnológica que ya afecta a la totalidad de la red española. Sin embargo, esto no es del todo así.

Cloudflare opera mediante un sistema de direcciones IP compartidas: cientos o incluso miles de sitios web diferentes pueden utilizar la misma dirección IP como parte de su red de distribución de contenidos (CDN). En este sentido, lo que hace LaLiga es que, cuando detecta que una dirección IP está sirviendo contenido pirata, ordena su bloqueo, por lo que todos los sitios web que comparten esa misma IP quedan automáticamente inaccesibles, independientemente de su contenido o actividad.

LaLiga sostiene que Cloudflare no colabora voluntariamente en la lucha contra la piratería y que más del 50% de las IPs piratas que distribuyen contenido ilegal están "blanqueadas" por Cloudflare. Javier Tebas ha sido especialmente duro en sus declaraciones, afirmando que Cloudflare "defiende una autopista para los delincuentes digitales" y calificando al CEO de la empresa como "delincuente".​

De hecho, ha llegado a enviar notificaciones legales directamente a clientes de Cloudflare que comparten IP con sitios piratas, sugiriéndoles que soliciten a Cloudflare evitar compartir su dirección IP con sitios que retransmitan fútbol sin permiso, bajo amenaza de acciones legales.

En este sentido, cuando afectados contactan con LaLiga, la respuesta ha sido redirigirlos a reclamar directamente a Cloudflare, eludiendo su propia responsabilidad.​ Pero Cloudflare, lejos de quedarse de brazo cruzados, ha emprendido una batalla legal en múltiples frentes.

En febrero de 2025, la empresa presentó un recurso de nulidad contra el auto judicial que beneficia a Tebas, alegando que LaLiga ocultó al tribunal información crucial: que las IPs propuestas para bloqueo eran compartidas por miles de sitios web legítimos. Según Cloudflare, LaLiga obtuvo la orden "sin notificar a los proveedores de servicios en la nube implicados, ocultando a sabiendas al tribunal el previsible perjuicio para el público en general".​

Pero el Juzgado desestimó este recurso el 26 de marzo de 2025, argumentando que "no se acredita que se haya producido perjuicio alguno" y declarando que los bloqueos solo impedían el acceso a contenido pirata.

Ante esta desestimación, Cloudflare escaló el conflicto presentando un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en junio de 2025. La empresa acusa a LaLiga de violar artículos del Código Penal al provocar daños a terceros y "hacer inaccesibles datos informáticos", y sostiene que las medidas incumplen el Reglamento de Internet Abierta de la Unión Europea.

La lucha de David contra Goliat

Quizás para un gigante como Cloudflare, esta batalla contra LaLiga sea sencilla. Sin embargo, para los negocios y trabajadores afectados, esta se convierte en una lucha de David contra Goliat. No tienen ni la protección ni los medios para batirse en duelo con el todopoderoso Javier Tebas, quien a fin de cuentas les considera un daño colateral menor.

Tanto es así, que cuando desde la RAE anunciaron públicamente la caída de su sitio web debido a estos bloqueos, Tebas no sólo no se disculpó, sino que alegó que esto sólo afectaba "a la poca gente que mira la RAE un sábado". Incluso, amagó con denunciar al organismo como "cómplice" de la piratería si no se ponían en contacto con Cloudflare para que no usaran las mismas IPs que los ciberdelincuentes.

Esta sátira se multiplica cuando quien le enfrenta no es un organismo, sino un pequeño empresario. "Quizás para él, que tiene millones, mis 4.000 visitas diarias no signifiquen nada. Pero son mi negocio y lo que hace que este se sostenga", cuenta Laguillo. Por su parte, se ha visto obligado a cambiar de proveedor de seguridad pero, afirma, gracias a esto ya ha sido "víctima de varios intentos de ataques y hackeos".

Kike, en cambio, ha decidido pasarse al plan Pro que ofrece Cloudflare y que –todavía– no se ha visto afectado, con el desembolso que eso conlleva. "Son 20 pavos al mes, pero ese dinero no lo tendría que estar pagando porque a mi el fútbol ni me va ni me viene", cuenta.

Ahora, tanto de la mano de Cloudflare como de un grupo de afectados, el caso está sobre la mesa del Tribunal Constitucional. Como dice Tejerina, abogada y presidenta de la Asociación de Internautas, "después de que esto haya sido como la patata caliente y que ni la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ni el Defensor del Pueblo hayan actuado, solo queda esperar a que el Constitucional se pronuncie".

Espera que sea un lapso de tiempo corto, "debido a la gravedad de los hechos" pero, en caso de no salir favorable, no duda en "acudir al Defensor del Pueblo Europeo".

"Tengo que creer en el sistema porque soy jurista y es lo último que me queda, porque si no, creo que el sistema se estaría hundiendo. El problema es la falta de credibilidad de las instituciones en este momento, que ni siquiera se han pronunciado, y parece ser que se ha dado el poder de que alguien con mucho dinero censure lo que le da la gana. Si se limitan derechos constitucionales en favor del interés de una empresa privada, es que algo estamos haciendo mal", sentencia la abogada.