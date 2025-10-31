Las asociaciones de periodistas condenan la agresión de 'abertzales' al periodista de El Español en la UNAV

Antidisturbios de la Policía dispersando a los radicales en la Universidad de Navarra. Jesús Diges Efe

La brutal agresión sufrida por el reportero de EL ESPAÑOL José Ismael Martínez este jueves en la Universidad de Navarra, atacado por encapuchados vinculados a grupos de la izquierda abertzale cuando informaba de los incidentes desatados a raíz de la convocatoria de un acto del agitador ultra Vito Quiles, ha sido denunciada por las principales asociaciones de periodistas.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha expresado su "solidaridad" con el reportero de este periódico por ser "agredido violentamente por grupos abertzales" en el campus de la Universidad de Navarra. El ataque también ha sido condenado por la Asociación de la Prensa de Madrid en otro comunicado.

"La APM reitera su llamamiento para que se respete el trabajo de los periodistas y, al propio tiempo, insiste en el peligro que, para la convivencia, entraña que se organicen actos cuyo único objetivo es provocar el enfrentamiento entre los grupos más radicales", reza el texto de la mayor asociación de informadores de España.

Agresión de ultras abertzales al periodista de EL ESPAÑOL José Ismael Martínez

La FAPE se ha manifestado en una línea similar, exigiendo que se respete el trabajo de los periodistas y advirtiendo del "peligro que entraña para la convivencia democrática que se organicen actos cuyo único objetivo es provocar el enfrentamiento entre los grupos más radicales".

La Asociación de Periodistas de Navarra se ha sumado a la condena de "la violencia vivida" en las calles de Pamplona y la agresión a José Ismael Martínez. "Defendemos con firmeza la libertad de prensa y el derecho a informar sin miedo", han asegurado en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Durante los incidentes ha resultado heridos cuatro agentes antidisturbios de la Policía Nacional, que ha detenido a dos de los radicales.

Condena de la UNAV

El periodista de EL ESPAÑOL se encontraba en los exteriores del edificio que alberga las facultades de Derecho y Ciencias Económicas de la UNAV grabando a un numeroso grupo de encapuchados que se desplazaba a través del campus, coreando consignas en euskera, para unirse a la cabeza de una contramanifestación ilegal.

Cuando algunos de los radicales se percataron de la presencia del reportero, le increparon y le gritaron "¡deja de grabar, hijo de puta!". Luego le arrojaron varios objetos para posteriormente acercarse rápidamente a él, acorralarle y darle una paliza. Todo ello, pese a que Martínez se identificó como periodista y llevaba su acreditación profesional perfectamente visible colgada del cuello.

Encapuchados de izquierda radical agreden brutalmente a un periodista de El Español que cubría el acto de Vito Quiles en Pamplona

Los altercados de los que fue víctima el reportero de este periódico se produjeron en el contexto de un acto convocado por el agitador Vito Quiles, que se encuentra realizando una gira llamada 'España Combativa' que incluye actos en diferentes universidades españolas.

Ante la convocatoria, los radicales de los grupos abertzales se organizaron para dar una respuesta masiva en el campus de la UNAV. Esto obligó a la Policía Nacional a suspender el evento por no poder garantizar la seguridad de los participantes, según alegó el propio Quiles.

"Ni un gesto de solidaridad del Gobierno con el periodista agredido por la kale borroka en una concentración ilegal. Si le hubieran golpeado mis seguidores, estaría todo el planeta condenándolo", denunció el ultra poco después del suceso en sus redes sociales.

Sin embargo, la Delegación de Navarra desmintió las palabras de Quiles señalando que "es falso" que la Policía Nacional haya asegurado que no podía garantizar la seguridad del acto. "Policía Nacional no ha influido en la decisión final sobre la celebración o no del acto", expresó en un comunicado. La delegada, Alicia Echeverría, ha condenado los incidentes y ha hecho un llamamiento a la convivencia.

La Universidad de Navarra emitió otro comunicado condenando los "graves incidentes": "Los hechos sucedidos esta tarde no corresponden con los valores que esta institución promueve. Reiteramos que la universidad es un lugar de convivencia, diálogo y respeto en el que no tiene cabida la violencia".