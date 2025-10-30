David, español en Suiza: "Un sueldo normal, como el mío, es de 3.700 € y un alquiler son 1.200. He comprado dos coches"

Cada año aumenta el número de españoles que deciden cruzar las fronteras en busca de mejores oportunidades. La principal atracción: un sueldo más elevado. El coste de vida en España está siendo cada vez más insostenible para la mayoría de jóvenes, quienes se ven obligados a compartir piso más años de los que les gustaría ante la imposibilidad de poder independizarse debido a los sueldos insuficientes y los altos precios de la vivienda.

Todos estos inconvenientes obligan a muchos a cambiar de paisaje. Algunos deciden arriesgar e irse a países más alejados como Australia, mientras que otros buscan salidas más cercanas en lugares como Irlanda, Alemania o Suiza, siendo este último el caso de David Castillo.

El español que se mudó a Suiza hace más de dos años utiliza sus redes sociales para compartir con sus seguidores su experiencia viviendo en el país alpino.

El joven decidió publicar el vídeo debido al aumento de comentarios negativos que ha recibido Suiza, en su mayoría haciendo referencia a lo caro que es el país y al mal clima del que se caracteriza. Por lo tanto, comienza preguntándose en uno de sus vídeos: "¿Dónde se vive mejor, en España o en Suiza?". Pregunta para la cual no tiene una respuesta, tan solo habla desde su experiencia.

"Tenéis razón en muchas cosas, como en que aquí todo es muy caro, que hay muchísimas cosas que pagar y que el clima, la verdad, no es como en España, obviamente", comienza a explicar. Sin embargo, un factor clave a tener en cuenta es "la proporción entre lo que tú cobras y lo que tú debes gastar". Con esto hace referencia, por una parte, a los gastos como el alquiler, la comida, facturas, etc. Y por otra parte, gastos prescindibles como ir a tomar algo todos los días con tus amigos.

El joven continúa explicando las diferencias entre los sueldos y gastos de ambos países: "En España ponte que cobras un sueldo normal, unos 1.200 euros, y un apartamento son 700 euros", más de la mitad del sueldo. Mientras que en Suiza, "un sueldo medio normal, como el mío, por ejemplo, son 3.600 o 3.700 y un apartamento medio en condiciones te cuesta unos 1.200". Con este ejemplo muestra como, proporcionalmente, el alquiler en Suiza es menor que en España.

Asimismo, Castillo cuenta que con el sueldo que ha ganado en Suiza se ha podido ir de vacaciones cuatro veces en dos años y se ha comprado dos coches y se ha mudado a un apartamento más grande. Además, finaliza contando que en el país helvético hay miles de cosas para hacer y considera que "hay oportunidades que, ahora mismo, no hay en España".