Juan Manuel está ingresado en Vietnam por una pancreatitis y pide ayuda al Gobierno para volver: el seguro no le cubre

El viaje por ocio a Vietnam de Juanma y su pareja se tornó en una pesadilla cuando, apenas pasada una semana, cayó gravemente enfermo y tuvo que ser hospitalizado. Hoy, se encuentra sedado en una situación crítica que le imposibilita poder volver a España.

El 2 de septiembre, Juan Manuel Serradilla viajó junto a su pareja y unos amigos en una excursión organizada por la Comunidad de Madrid para personas mayores de 55 años. Los primeros días pudieron disfrutar del turismo por la ciudad de Ho Chi Minh, popularmente conocida como Saigón.

Sin embargo, el 10 de septiembre contrajo pancreatitis aguda, una enfermedad que derivó en un consecuente shock séptico por el que tuvo que ser inmediatamente hospitalizado.

Ante la situación, su hija Sara Serradilla cogió un vuelo al país asiático para acompañar a su padre. Juanma, a sus 76 años, se encuentra hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Franco-Vietnamita de Ho Chi Minh.

Juan Manuel junto a su hija Sara. GoFundMe

Juan Manuel Serradilla Manrique, vecino de El Astillero, en Cantabria, es catedrático en la Universidad de Córdoba (UCO) y profesor jubilado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (ETSIAM).

El cántabro viajó tanto con el seguro médico de la organización como con uno privado contratado por cuenta propia, con una cobertura de hasta 50.000 euros. Estos seguros tienen una cobertura de hasta 50.000 euros que resulta insuficiente para los costes requeridos: "las facturas médicas se están acumulando", asegura Sara.

"Lleva más de un mes hospitalizado, es tanto tiempo que los seguros ya no cubren más", dice Fernando –amigo del afectado desde hace más de 30 años– en conversación con EL ESPAÑOL. "Parecía que la cobertura del seguro era suficiente, uno nunca se imagina que se va a enfrentar a estas situaciones", lamenta.

Recaudación benéfica

Dada la gravedad del asunto, Fernando Béjar comenzó una recolecta de donativos en GoFundMe. La recaudación comenzó el 13 de octubre y, en tan sólo 24 horas, recaudaron el 25 % de los 200.000 euros solicitados. "Es alucinante lo que hemos conseguido, no tenemos más que agradecimientos para todos los donantes", expresa Fernando.

El estado de Juanma ha empeorado. La semana pasada le detectaron una nueva infección en la pleura y en abdomen, "el pasado viernes los médicos determinaron que también padece sepsis y fallo multiorgánico", añade Fernando. Desde el día del ingreso, Sara y la pareja de Juan Manuel pasan los días en la habitación de la UCI.

Sara Serradilla acompañando a su padre en el hospital. GoFundMe

La familia del enfermo ruega una repatriación a Córdoba, donde vive Sara, para completar la recuperación de su padre. Aunque Fernando aclara que, dada la gravedad del asunto, buscarán el mejor hospital en el que continuar con los tratamientos de Juanma.

Los médicos desaconsejan su regreso a España en un vuelo comercial –el cubierto por el seguro médico de la organización– y los costes de las empresas privadas "ascienden a los 600.000 dólares". "Son unas cantidades desmesuradas que no nos podemos ni plantear", asevera el amigo del paciente.

Por ello, y en recomendación de los sanitarios, luchan por conseguir un avión de la Unidad Médica de Aeroevacuación del Ejército del Aire (UMAER).

Encuentro con la embajadora

El pasado 17 de octubre, los familiares de Juanma se reunieron en Saigón con el vicecónsul honorario de la ciudad, Lorenzo Pecellín Fernández, y la embajadora de España en Vietnam, Carmen Cano Lasala, que viajó desde Hanói para el encuentro.

"La embajadora estuvo en el hospital hablando con los médicos, y con Sara y la pareja de Juanma. Van a intentar mediar con exteriores y han renovado sus visados", relata Fernando. "Estamos recibiendo mucho apoyo", añade agradecido.

Además, han contactado con el Ministerio de Defensa de España con intención de solicitar esta unidad de evacuación. "Nos consta que la ministra está enterada, ahora sólo nos queda esperar", dice.

Sin embargo, aunque todo parece ir bien encaminado, el estado de salud de Juan Manuel Serradilla es crítico. "Aunque tuviésemos el avión ahora mismo no podría volar, está cogiendo muchas infecciones de allí y no hace más que empeorar", cuenta Fernando. A pesar de ello, la familia no pierde la esperanza.

Por esa razón, el traslado de Juan Manuel debe llevarse a cabo en cuanto su salud se estabilice. "La situación está siendo muy complicada, necesitamos estar preparados", sentencia.