El vídeo del robo en el Museo del Louvre: así descendieron los ladrones por el montacargas antes de huir en moto

Un vídeo difundido este miércoles muestra el momento en el que los ladrones del Museo del Louvre descienden por el montacargas de un camión situado en la fachada sur del edificio tras perpetrar el que ya ha sido bautizado como "el golpe del siglo".

En las imágenes, grabadas por un testigo anónimo desde el muelle François Mitterrand, se ve a los asaltantes descendiendo por la plataforma elevadora mientras las alarmas del museo comienzan a sonar. Los ladrones sustrajeron ocho joyas de la corona francesa valoradas en 88 millones de euros.

Los dos individuos llevan el rostro cubierto –uno con un casco de motocicleta; otro con un pasamontañas y un chaleco amarillo– y descienden con rapidez hacia la calle, donde les esperan dos motocicletas de alta cilindrada.

Vídeo | Así escaparon los ladrones del Louvre: bajaron a la calle en dos tandas con el botín

El asalto se produjo el domingo 19 de octubre a las 9:30 de la mañana, apenas media hora después de que el Louvre abriera sus puertas al público. Según la reconstrucción de la Fiscalía de París, cuatro personas llegaron al museo en las motos acompañadas de un camión con montacargas robado nueve días antes en Louvres, un pueblo al norte de París. Los ladrones habían agredido al vendedor del vehículo durante el robo del 10 de octubre, retiraron el logo de la empresa y cambiaron la matrícula.

"Les llevó 30 segundos. Estacionaron, subieron al montacargas, rompieron la ventana y entraron", declaró a TF1 un testigo llamado que se desplazaba en bicicleta por el muelle en ese momento. Dos de los asaltantes, vestidos con chalecos reflectantes amarillos y naranjas para hacerse pasar por obreros, ascendieron en la plataforma elevadora hasta el primer piso del museo, frente al río Sena. Utilizaron una sierra radial para cortar el cristal de una ventana del balcón y acceder a la Galería de Apolo, donde se custodian las joyas de la corona francesa desde tiempos de Luis XIV.

Una vez dentro, los ladrones forzaron dos vitrinas de alta seguridad y sustrajeron ocho piezas históricas que pertenecieron a Napoleón, Napoleón III y la emperatriz Eugenia de Montijo: tiaras, collares, broches y pendientes de un gran valor patrimonial. Todo el operativo, desde la llegada hasta la fuga, duró entre cuatro y siete minutos, según distintas fuentes oficiales.

Durante la huida, los ladrones perdieron una de las piezas: la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, que fue hallada con "evidentes daños" bajo el museo por una empleada que trabajaba en la zona. Los objetos restantes permanecen desaparecidos.​​

La presidenta del museo, Laurence des Cars, primera mujer al frente de la institución, admitió ante el Senado francés este miércoles que se trata de "un fracaso" y "una herida inmensa" para Francia. Des Cars reconoció "la degradación y obsolescencia" de los equipos de seguridad del Louvre, incluidas las cámaras exteriores, y reveló que presentó su dimisión el mismo domingo del robo, aunque fue rechazada por la ministra de Cultura, Rachida Dati.

"Cuando llegué en 2021, me alertó la situación de la seguridad en el Louvre y lo convertí en mi prioridad", declaró des Cars, quien también defendió que "todas las alarmas y vídeos funcionaron" correctamente. Según su relato, las alarmas se activaron a las 9:35 de la mañana, apenas segundos después de que los ladrones rompieran el cristal del balcón.

"Se avisó a la policía, y tres minutos después estaban en el lugar", declaró el ministro del Interior, Laurent Núñez, a la radio Europe 1. Sin embargo, para entonces los ladrones ya habían escapado.

La fiscal de París, Laure Beccuau, confirmó que alrededor de 100 investigadores de la brigada anticrimen y de la Oficina Central para la Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales están involucrados en la búsqueda. Los peritos han hallado huellas dactilares que podrían pertenecer a los cuatro asaltantes, así como restos de ADN en objetos abandonados durante la fuga.​

El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó el robo como "un ataque al patrimonio y a la historia de Francia" y prometió recuperar las obras y llevar a los criminales ante la justicia. Durante el Consejo de Ministros del martes, Macron ordenó "acelerar" las propuestas para garantizar la seguridad del Louvre, con vistas a que las nuevas medidas puedan presentarse "la próxima semana", según la portavoz del gobierno, Maude Bregeon.