Manu, el concejal que huyó de Vox por su "deriva neonazi" para fundar un partido en Villarreal junto a una asociación LGTBI

El abogado Manu Rubert ha pasado de ser el número dos de Vox en Villareal a fundar un nuevo partido, Anem Vila-Real, de la mano de la presidenta de Afym LGTBI+, Soraya Porta, una asociación de familias y miembros del colectivo en el municipio.

La nueva formación, de carácter local, nació este sábado y representa un giro político de 180 grados para este letrado con más de tres décadas de experiencia. Ante todo, porque se aleja de las posturas ideológicas extremistas de los de Abascal.

De manera que Manu Rubert ha pasado de un partido que tilda a asociaciones como Afym de 'chiringuitos', a estar al frente de una formación de la que es vocal fundador y asesor jurídico junto a una de las mayores luchadoras por los derechos LGTBI de todo el municipio.

Manu Rubert (c) y Soraya Porta (3i) participan en el acto por la paz en Palestina convocado por el Ayuntamiento de Villareal. Cedida

Eso sí, la asociación que preside Soraya Porta no se ha integrado directamente en el partido, aunque las inquietudes de sus miembros quedarán reflejadas a través de ella.

Los dos vocales y principales figuras de Anem Vila-Real atienden a EL ESPAÑOL en una entrevista en la que aseguran que este proyecto aspira a revolucionar el modelo de los partidos políticos españoles, que tradicionalmente han nacido con vocación nacional para después desplegarse en los municipios.

Y esperan conseguirlo de la mano de Vamos España, una plataforma coordinadora en la que se integra la formación villarealense y que reúne a partidos por todo el territorio nacional con dos premisas ideológicas que son su nexo de unión: el municipalismo y hacer llegar a las instituciones nacionales las inquietudes de los vecinos de ciudades y pueblos.

Aunque en la práctica, el nuevo partido de la capital mundial de la cerámica operará de forma independiente. "Anem Vila-real se autodefine como democrático, socioliberal, emprendedor y europeísta y se le da forma como una iniciativa cívica", expone Rubert.

PREGUNTA.– ¿Por qué tomó la decisión de salir de Vox?

RESPUESTA.– Vox emprendió sus primeros pasos como un partido neoliberal. Esto ha ido rompiéndose y por eso se ha salido toda la gente. Ahora mismo estamos ante una formación que está virando hacia una secta piramidal donde un reyezuelo bananero está haciendo de las suyas.

Este mismo lunes se ha dado a conocer que la Fundación Disenso, el laboratorio de ideas creado por el partido, está en crisis, cuando no en quiebra, cuando ellos realmente están recogiendo millones y nadie sabe dónde va. Se ha convertido en una secta.

En las elecciones de Sevilla me di cuenta de que lo que estaba ocurriendo en Vox era un claro abandono de sus principios, de sus ideales y bueno pues la deriva iba hacia una deriva prácticamente neonazi.

Entonces decidí salir porque en Villareal no me dejaban ni respirar. Se dieron cuenta de que era peligroso porque pensaba, y parece ser que solamente buscan lacayos. Y yo, como letrado desde hace más de 35 años, obviamente no iba a pasar por ahí. Me fui totalmente escamado por cómo se está derivando este partido dentro de una totalmente nula democracia interna y que no deja ni hablar ni comentar nada.

Entonces esto tiene una derivación que la verdad es que a los que somos neoliberales, los que somos demócratas, la verdad es que no nos gusta en absoluto. Los mismos motivos que tuvo Macarena Olona, que tuvo Iván Espinosa de los Monteros, los tengo yo.

El abogado Manu Rubert, vocal fundador de Anem Vila-Real. Cedida

El vocal fundador de Anem Vila-Real es actualmente concejal del ayuntamiento desde las elecciones municipales de 2023, cuando se presentó en la lista de Vox, aunque en 2024 se desmarcó de la formación de Santiago Abascal y pasó a ser edil no adscrito.

P.– Ahora usted está el frente de Anem Vila-Real junto a Soraya Porta, presidenta de una asociación del colectivo LGTBI. De Vox han salido numerosas declaraciones muy controvertidas contra este, ¿en qué medida impulsó esto su salida?

R.– Yo siempre he respetado a todas las personas, independientemente de su género, condición social o estatus. Nunca he intentado inmiscuirme en los gustos o en los sentires de los demás.

Con Soraya tengo amistad desde hace bastante tiempo, como con otros amigos que son gays y lesbianas, y nunca he tenido ningún tipo de problema. De hecho, ellos me comentaban '¿pero tú qué haces en Vox, si esta gente no tolera al colectivo?'

Se trata de algo que desde el principio empezó a olerme mal. Por mí, la toxicidad, que se vaya a los extremos, porque es la que hace que la democracia se rompa. Nosotros, obviamente, nos sentimos españoles, igual que todo el mundo, pero no enarbolamos más banderas que las que cada uno quiera lucir.

No vamos a discutir porque un vecino ponga en su casa una bandera de Alemania, o porque alguien muestre una bandera del orgullo. De lo que hay que discutir es, por ejemplo, de por qué se producen los endeudamientos en los municipios.

Elecciones de 2027

Anem Vila-Real lleva solo unos días compartiendo su actividad a través de las redes sociales, pero su perspectiva es muy clara: triunfar en las elecciones municipales de 2027 imponiéndose al alcalde socialista José Benlloch, que ostenta el cargo desde 2011.

Aunque su estrategia se basa en alejarse de los discursos políticos polarizadores, abriéndose al diálogo para alcanzar acuerdos que beneficien al conjunto de los vecinos de este municipio castellonense.

"La intención final de este proyecto es darle voz a todos los villarrealenses que ahora están muy desengañados con la política", reflexiona Soraya Porta, número dos vocal de Anem Vila-Real, y docente de formación profesional. "Les vamos a dar a los vecinos la posibilidad de ser su altavoz en el Ayuntamiento".

Soraya Porta, presidenta de Afym.LGTBI+ y número dos vocal de Anem Vila-Real, impartiendo un taller sobre identidad de género en 2023. Afym.LGTBI+

P.– ¿Cuál es el mensaje que le van a transmitir a sus vecinos si consiguen representación política en el Ayuntamiento?

R.– Hoy por hoy es imposible que la gente se acerque a un político para que le escuche. Pues ese es nuestro plan final: vamos a generar una confianza para que todo el pueblo sepa que puede acudir a nosotros, nos puede manifestar todas sus inquietudes y nosotros hacer lo que esté en nuestra mano por conseguirlo.

Vamos a intentar remar todos hacia el mismo camino. No hay color político, no tenemos intención de ponernos la medalla, aquí solamente somos servidores de la ciudadanía. Creo que eso es lo que tiene que la gente entender.

Porta constituyó su plataforma, Afym, en 2018. Señala -matizando hacer estas declaraciones como persona jurídica y no como política- que "si los partidos con discursos homófobos no lanzaran bulos, no tendrían fuerza, porque el dato mata al relato".

Municipalismo

Esta formación proclama en el documento que han publicado en redes para darse a conocer, se presentan como municipalistas porque proponen "acciones estratégicas que buscan generar cambios en la forma de gobierno de cada territorio para impulsar el bienestar de su sociedad".

"Estas acciones son previamente analizadas y planificadas de acuerdo a lo que la ciudadanía demanda para lograr un gobierno eficiente y eficaz. Además, se construyen de manera participativa con los ciudadanos que tienen relación directa o indirecta con la problemática".

Además, se definen como es "una cristalización cívica, ya que el mandato político lo otorgan los votantes en cada uno de los distritos y no los dirigentes del partido".

"Los dirigentes son meros servidores y son los afiliados los que configuran las candidaturas municipales y no el presidente provincial o local".