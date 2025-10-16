Tres hombres de nacionalidad extranjera, detenidos en Badajoz por una presunta agresión sexual a dos mujeres

Tres hombres de la localidad de Almendralejo, en Badajoz, han sido detenidos este jueves por la Policía Nacional como presuntos autores de una doble agresión sexual a dos mujeres.

Según ha adelantado El Periódico de Extremadura, los implicados en el caso –tres varones y dos mujeres– son de nacionalidad extranjera. Sobre la edad de los detenidos y otras aclaraciones de lo sucedido todavía no se conoce información.

Las víctimas interpusieron las denuncias ante los presuntos agresores la pasada semana. Tras la apertura de las correspondientes diligencias judiciales, los tres hombres han sido arrestados y puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Almendralejo.

Según los últimos datos registrados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recopilados con cifras del Ministerio de Interior, en España se denuncian 14 violaciones y 55 agresiones sexuales al día.

Sin embargo, ante la ausencia de indicios incriminatorios concluyentes y la falta de de claridad en los testimonios, los implicados en este caso han sido puestos en libertad provisional. Hasta ahora no se conocen más datos del suceso.

La Policía Nacional está trabajando en el análisis de las pruebas y la toma de declaraciones. Por el momento, la investigación se mantiene abierta para esclarecer los hechos y conocer las circunstancias reales de lo ocurrido.