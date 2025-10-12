La imperial construcción de Trump en honor a su país: levantar un arco del triunfo por el 250 aniversario de EEUU

Napoleón Bonaparte les prometió a sus hombres regresar de la batalla de Austerlitz con la victoria bajo el brazo. El vaticinio se convirtió en una certeza."Volveréis a casa bajo arcos triunfales", les espetó el exemperador.

Tras estas palabras y la victoria en el citado conflicto bélico, ordenó construir un arco en honor al triunfo, que luego se convirtió en el Arco del Triunfo. El más reconocido en todo el mundo. Y ahora, Trump quiere reproducir la idea del exmilitar francés.

El mandatario estadounidense pretende levantar una construcción de unos 30 metros de altura próximamente, en honor al 250 aniversario de Estados Unidos. El arco se ubicaría en Washington, la capital.

Frente al monumento al expresidente de Estados Unidos Abraham Lincoln se halla una conocida rotonda para los ciudadanos como es el Memorial Circle. Este sería el emplazamiento de dicha imperial construcción.

El arco se encontraría en el límite de Washington, una zona considerada por los estadounidenses como emblemática, al tratarse de la entrada a la capital desde Virginia, según apuntan dos fuentes al diario estadounidense The New York Times.

El artífice y diseñador del proyecto, Justin Shubow, presidente de la Sociedad Nacional de Arte Cívico y que además ha asesorado a la administración Trump en sus planes arquitectónicos, presentó la idea al líder del Despacho Oval y a otros funcionarios a principios de este año.

De hecho, el propio Donald Trump mostró el pasado martes a varios funcionarios canadienses la maqueta del arco.

Day 147 as your Minister of Energy: negotiating on behalf of Team Canada. pic.twitter.com/IMHIbImMDD — Tim Hodgson (@timhodgsonmt) October 7, 2025

Y el corresponsal de la AFP (agencia francesa de noticias) para la Casa Blanca, Danny Kemp, fotografió una maqueta de la construcción sobre plano.

On Trump’s desk in the Oval Office today was a plan for a triumphal arch on the other side of the river from the Lincoln Memorial pic.twitter.com/PyulIhlmHE — Danny Kemp (@dannyctkemp) October 9, 2025

The New York Times trató de conocer más sobre el proyecto de la administración Trump, pero la Casa Blanca rechazó hacer declaraciones.

En un primer instante, el arco estaba previsto como "temporal" y aquello implicaba una "construcción acelerada" para que se levantara el próximo año. Sin embargo, fuentes de la Casa Blanca están considerando que el arco sea de carácter permanente y no se conoce una fecha exacta de inauguración.

El arquitecto estadounidense Nicola Charbonneau compartió el mes pasado, a través de una publicación en su perfil de Instagram, un boceto "más detallado de lo que podría ser el arco".

La idea de la construcción de un arco triunfal para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos tiene apenas un año. Y no nació en la Casa Blanca.

La sugirió públicamente el crítico de arte Catesby Leigh en una revista. "La celebración del aniversario ofrece una excelente oportunidad para construir uno", aseguró en un artículo el crítico.

"Devolviendo la belleza"

El pasado mes de agosto, Donald Trump firmó una orden ejecutiva titulada Devolviendo la belleza a la arquitectura federal, en la que exige que los nuevos edificios federales deben construirse bajo un estilo "clásico y tradicional".

Estos estilos distan mucho de los plasmados anteriormente en la ciudad, como es el brutalista o el modernista, tal y como indican los medios estadounidenses.

"Queremos ver edificios hermosos", declaró Trump en el Despacho Oval el mes pasado, cuando fue preguntado por su faceta como magnate inmobiliario.

Funcionarios de la residencia presidencial han señalado determinados edificios nacionales como antiestéticos, los cuales prefieren reemplazar, como son las sedes de los Departamentos de Energía, Salud y Servicios Humanos, y Vivienda y Desarrollo Urbano.

"HUD -como se conoce al bloque de Vivienda y Desarrollo Urbano- es conocido como el edificio más feo de Washington, lo cual no es un mantra que me guste", sostuvo el secretario del citado inmueble, Scott Turner, en una entrevista concedida a Fox News en marzo.

Los arcos del triunfo eran edificaciones características de los romanos, quienes las construían para conmemorar las victorias en sus encuentros bélicos. El expuesto en el despacho de Trump recuerda al emblemático de París.

"Es vergonzoso"

Por su parte, los demócratas han criticado algunos de los planes arquitectónicos del presidente de EEUU, argumentando que "está dañando los edificios federales en lugar de mejorarlos".

"Lo que está haciendo a la Casa Blanca es vergonzoso", comentó Robert García, demócrata en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Pero la iniciativa también ha sido aplaudida por otras personas, como algunos arquitectos y aliados externos de Trump.

"El Memorial Circle está infrautilizado considerando que sirve como puerta de entrada a Washington", dijo Duncan Stroik, profesor de arquitectura de la Universidad de Notre Dame. "Es una gran rotonda. Está bien, pero podría tener algo en el centro que sería muy notable, y debería ser hermoso".

Stroik, quien fue designado por Trump en 2019 para la Comisión de Bellas Artes, sostuvo que dicho aniversario supone una oportunidad de construir una "arquitectura para las masas".

"Quisiera que fuera un monumento arquitectónicamente sofisticado, pero también algo que conectara con todos. Y creo que un arco de triunfo podría lograrlo, si se hace bien", dijo Stroik. Un arco "habla de valentía, de abrirse paso hacia nuevos horizontes", agregó.