Ignacio Rafael Blancas, sobrino de Almeida, detenido por un robo con violencia en una gasolinera: tenía antecedentes

El sobrino del alcalde de Madrid, Ignacio Rafael Blancas Martínez-Almeida, un joven de 23 años que ejerce como docente de matemáticas, se encuentra recluido en el centro penitenciario de Soto del Real tras ser detenido por participar en un violento asalto a una gasolinera de Madrid el pasado domingo, 5 de octubre, sobre las 4:00 horas de la madrugada.

El detenido es hijo de Ángela Martínez-Almeida, hermana de José Luis Martínez-Almeida, y es el mediano de tres hermanos.

Los hechos fueron calificados por las autoridades como un "brutal atraco", según adelantó el programa Y Ahora Sonsoles y, tras su arresto por efectivos de la Policía Nacional, el joven fue trasladado ante la autoridad judicial competente.

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 22 de Plaza de Castilla procedió a interrogarlo y, posteriormente, decretó su ingreso en prisión preventiva sin posibilidad de fianza debido a sus antecedentes.

Según explicó el periodista Carlos Quílez en el citado programa, el acusado "arrastra varios antecedentes por robos anteriores". Además, para esta decisión, pesó también lo que los agentes calificaron como "una violenta actuación".

Asimismo, el Ministerio Fiscal consideró que se trataba de una persona "reiterada de este tipo de delitos".

Según Quílez, el ministerio público tuvo "clarísima" la decisión: "Oiga, usted es reiterado de este tipo de delitos, se le ha pillado en el robo de una gasolinera donde ha empleado la violencia, por tanto, un delito serio. Y a partir de aquí, se pide la prisión y el juez lo ha acatado".

Hijo de padres divorciados

La periodista Beatriz Cortázar proporcionó detalles sobre las circunstancias personales del detenido, revelando que proviene de un núcleo familiar fragmentado. Según sus propias palabras: "Él es hijo de padres divorciados y, hasta donde tengo entendido, de un divorcio no muy agradable".

Precisamente se parte de un momento en el que la familia Martínez-Almeida se encontraba en el foco mediático, especialmente tras el enlace del alcalde con su ahora mujer, Teresa Urquijo.

Las hermanas del primer edil, incluida Ángela Martínez-Almeida, fueron descritas como personas que "se hicieron muy simpáticas a los medios de comunicación" durante los comentarios que se sucedieron tras la boda, que tuvo un gran seguimiento público.

Sin embargo, en este momento, la familia permanece hermética, y los intentos de obtener declaraciones de Ángela Martínez-Almeida no han dado resultado.

Según Cortázar, "hasta la fecha no están queriendo ampliar la información" y mantienen una "máxima discreción en un tema que es muy delicado".

Además, la periodista apuntó que las personas próximas al alcalde madrileño estaban "empezando a enterarse ahora de la noticia", evidenciando un "desconocimiento absoluto" sobre los acontecimientos en el entorno más inmediato de Martínez-Almeida.

A pesar de que la familia es habitualmente descrita como "muy accesible, muy simpática, muy afable", en esta ocasión, parecen haber cerrado completamente "la vía de comunicación".

En este momento, Ignacio Rafael Blancas Martínez-Almeida permanece en el centro penitenciario de Soto del Real, donde, según la información que proporcionó Quílez, ya habría completado su segunda noche tras el decreto de prisión preventiva sin fianza.