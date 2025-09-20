Fran Sánchez, psicólogo: "Estos son los dos comportamientos de manipulación que harán que te quedes en una relación tóxica"

Las relaciones de pareja pueden llegar a ser un tema complicado. Mantener una relación sana supone un esfuerzo por ambas partes que no todo el mundo está dispuesto a realizar. Además, muchas parejas se ven envueltas en comportamientos manipulativos que acaban derivando en una relación tóxica, las más difíciles de dejar ir.

Para ayudar a averiguar si estás dentro de una relación tóxica, Fran Sánchez, psicólogo, ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok (@minddtalk) en el que explica los dos comportamientos de manipulación que alguien puede estar sufriendo y que le llevan a quedarse dentro de una relación tóxica.

En primer lugar, la devaluación activa de nuestra imagen por parte del otro. El psicólogo explica que en muchas ocasiones es la otra persona la encargada de etiquetar negativamente a su pareja. "Cuelgan defectos con sentencias directas y duras". Algunos de los ejemplos más comunes son: "estás loco; eres un desequilibrado; estás enfermo...".

También pueden tratar de acusarte de inventarte ciertas situaciones, aunque las hayas visto con tus propios ojos o tengas pruebas. "Y por supuesto, ante un desencuentro tú nunca vas a llevar la razón", explica Fran. Además, estos comportamientos no suceden una sola vez; son patrones repetitivos de descalificación hacia ti.

El experto explica que el objetivo de esta técnica conocida como gaslighting es "deteriorar la imagen que tienes de ti mismo, haciéndote dudar de tu realidad y estabilidad mental". Todo esto se suma a lo que ya suele suceder en una relación tóxica: aceptar tratos que no mereces, falsas promesas, atención intermitente...

La segunda conducta es aprovecharse del miedo del otro. "Uno de los factores más duros del duelo de una pareja es la incertidumbre". Es decir, el miedo de no saber si volverás a enamorarte, de si volverán a elegirte, de no saber si volverás a sentir una conexión especial con alguien; en definitiva, el miedo a "equivocarse y arrepentirse".

La otra persona juega con ese miedo con frases como las siguientes:

- "¿Quién te va a aguantar a ti?".

- "Nadie te va a querer como yo".

- "Estás perdiendo a la persona de tu vida".

- O volviendo a deteriorar tu autoestima: "¿con quién vas a estar tú si estás mal de la cabeza?".