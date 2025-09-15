Un jubilado muere tras caer en bici entre Murcia y Alicante por un error de la CCAA que debía enviarle una ambulancia

Antonio salió con su bicicleta a hacer una ruta, como cada día, pero este cabo de bomberos jubilado nunca volvió a su casa de Puente Tocinos para reunirse con su mujer, debido a que sufrió un accidente y murió por culpa del -supuesto- retraso que sufrió en la atención médica a causa del lío de competencias autonómicas y demarcaciones territoriales a la hora de enviarle algo tan básico como una ambulancia.

"Aún no nos podemos creer que por caerse 20 centímetros a la izquierda o 20 centímetros a la derecha, se haya dejado morir a una persona cuando cada minuto cuenta en una emergencia", tal y como explican Raúl y Antonio a EL ESPAÑOL, dos de los hijos de este cabo, condecorado por las cuatro décadas de servicio que prestó en el parque de bomberos del Infante en Murcia.

La familia de Antonio que dejó su impronta en los bomberos y en la Peña Ciclista La Pájara de Puente Tocinos, tiene claro que presentará "acciones legales" para depurar responsabilidades por una muerte que forma parte de una investigación de la Policía Local de Orihuela. "Hemos estado en la comisaría y nos han informado de que están instruyendo un atestado por un homicidio por imprudencia".

Antonio salió el miércoles 10 de septiembre, desde su casa en la pedanía murciana de Puente Tocinos, para cubrir una ruta en bici hasta Orihuela. "Ese día iba solo", según relatan sus hijos. "Cuando venía de vuelta a casa, iba circulando por una vereda que divide Beniel, municipio de la Región de Murcia, y Orihuela, de la provincia de Alicante. Cogió un bache pronunciado de la carretera y se estrelló contra un poste. Parece ser que se hizo una rotura de costillas, pero estaba consciente".

El accidente se produjo a las 10 horas, en la Vereda del Reino, y ahí comenzó la -supuesta- negligencia médica que piensan denunciar en los juzgados tanto viuda como sus tres hijos. "La trabajadora de una empresa salió a prestarle auxilio. Llamó al 112 y derivaron el aviso al CICU de la Comunidad Valenciana. Pero esta chica insistió en que había un puesto de emergencias con dos ambulancias en Beniel que estaba a solo 3 minutos y le contestaron que esa zona era Alicante. Así que le enviaron una ambulancia de Orihuela que tardó 47 minutos en llegar porque no encontraba el camino".

Antonio sufrió una caída con su bicicleta en la Vereda del Reino en Beniel. Cedida

La Policía Local de Orihuela tuvo que ir a buscar a la ambulancia mientras Antonio seguía consciente y al llegar al lugar del accidente, se produjo el segundo despropósito de esta historia: "Le enviaron una ambulancia de traslado, no una asistencial, de modo que no tenía médico ni enfermeros, solo un conductor, a pesar de las indicaciones de esta testigo de que estaba lesionado".

Este cabo de bomberos jubilado, de 70 años, y con ocho nietos, fue trasladado al Hospital Vega Baja y allí se produjo el fatal desenlace. "El médico que lo atendió nos explicó que llegó a las 11.10 horas del miércoles a urgencias y entró en parada cardíaca, pues claro, si lo tuvieron con una lesión de costillas esperando más de una hora para ser atendido, se le pudo encharcar el pulmón o perder oxígeno".

"Parece que en vez de términos municipales tenemos fronteras. El problema de todo esto es que por una cuestión de competencias entre comunidades autónomas han dejado morir a una persona que dedicó cuarenta años de su vida a salvar personas como bombero del parque del Infante", tal y como reflexionan Raúl y Antonio.

Los hijos del difunto sostienen que ha habido un cúmulo de negligencias en la gestión de la asistencia de esta emergencia y posterior tratamiento médico. "La Policía Local nos ha confirmado que la Vereda del Reino pertenece a Beniel y ahora, el Hospital Vega Baja se lava las manos, diciendo que hicieron un servicio que no entraba en sus competencias territoriales y que poco menos que le hicieron un favor a mi padre. Pero le asignaron un ambulancia de Orihuela cuando había una a tres minutos en Beniel porque el CICU se empeñó en que esa vereda era de Alicante".

"Han dejado morir a nuestro padre como a un perro, por haberse caído 20 centímetros a la izquierda o 20 centímetros a la derecha". "Lo primero son las personas y las emergencias, no las fronteras".