Sordo, Joker y Gran Capitán, los palomos de 170.000 € robados por una mafia a unos criadores de Murcia: "Iban a tiro hecho"

Cada una de las dos habitaciones medía 16 por 32 metros. Era un señor palomar, de un kilómetro cuadrado, ubicado en Fortuna (Murcia). Y fortuna fue lo que perdieron, de un día para otro, los propietarios de los palomos deportivos Sordo, Gran Capitán y Joker.

Ubicados en la zona noble del espacio, los tres estaban acompañados de un quinteto de palomos campeones, pero sólo se los llevaron a ellos tres. Su valor, de lo que todo el mundo ha hablado estos días, asciende a 170.000 euros.

¿Su sustracción? Totalmente selectiva. "Fueron a tiro hecho", cuenta Pedro Alarcón, uno de los propietarios de los animales.

Sordo, campeón de la Comunidad Valenciana en 2023 y quinto de España al año siguiente, está valorado en 50.000 euros; Joker, en otros 50.000, tras su participación destacada en el Campeonato de España de 2024. Gran Capitán, campeón de la Copa Murcia 2021, y sexto de España en 2024. Está valorado en 70.000 euros.

De lo que nadie habla es que los criadores de aves de competición están siendo víctimas de infinidad de robos: palomos, gallos de pelea, exóticos... Incluso a punta de escopeta, en mitad de la noche y por encargo.

Los hechos no son nuevos. En junio de 2023 la Guardia Civil recuperó 14 palomos deportivos que un vecino de Santomera (Murcia) robó durante varias competiciones nacionales e internacionales de la temporada 2022/2023. Estaban valorados en más de 7.000 euros.

Un mes antes la Benemérita detuvo a un grupo de personas que había robado 17 palomos de competición. Los agentes interceptaron a varios individuos en la localidad de Massanassa (Comunidad Valenciana), con las aves que habían sustraído. Estaban valorados en unos 20.000 euros y fueron devueltos a sus propietarios.

"Fui yo quien me encontré el tema", dice compungido Pedro Alarcón, en representación de sus 6 amigos, criadores y también propietarios de estos tres palomos carísimos sustraídos en Murcia a finales de agosto. "El disgusto cuando abrí la puerta... Pues muy grande. Porque estos ejemplares los sacas una vez en la vida".

Al de la pérdida económica y sentimental se le suma el de la traición. Porque quien o quienes entraron a robar "conocían aquello como la palma de su mano", ya fuera porque habían estado allí antes o por haber recibido instrucciones, precisa a EL ESPAÑOL.

Pedro Alarcón (izquierda) y otros dos propietarios de los palomos, posando con Sordo. Cedida

La Guardia Civil de Murcia investiga la sustracción, que se encuentra bajo secreto de sumario. Eso sí, han centrado la investigación en colombaires con antecedentes delictivos en la Comunitat Valenciana y Murcia. Sospechan que los autores del robo tienen experiencia en el sector y pudieron seguir a las aves en competiciones previas.

La alarma de las instalaciones estaba programada para las 11 de la noche. "No la ponemos antes porque también tenemos pavos, y como va por movimiento, hasta esa hora se mueven y salta. Los robaron entre las 9 y las 9:30 de la noche del domingo 24 de agosto. Ahora estamos pendientes de las imágenes de una cámara, a ver si la Guardia Civil ve algo".

Hacerse con una tríada campeona como esta ha supuesto 5 años "de esfuerzo y de sacrificio. Agradezco que los medios de comunicación difundan esto: decidimos hacerlo público por valentía. Y con la que se ha liado, yo creo que quien los ha robado se ha arrepentido".

Una valentía tanto para recuperarlos como para poner el foco en una problemática de la que nadie habla hasta que se produce un robo de numerosos ejemplares de aves o de enorme cuantía económica.

Con violencia

También están siendo, cada vez más, robos violentos. "Van a más", cuenta un criador de gallos ingleses gaditano al que le han robado sus aves "en muchas ocasiones" y que pide anonimato.

Los ladrones esperan a que el animal tenga dos años, "cuando ya está criado" y se los llevan. Pero antes esperaban a que mudaran las plumas. "Ya no. Ahora se lo llevan todo. Hasta los pollitos y gallinas".

La misma fuente advierte que "hace menos de un mes asaltaron a un compañero mío, en mitad de la noche. Vinieron en una furgoneta y eran de fuera. Encañonaron a toda la familia, que se encerró en la casa y dejaron que se los llevaran, qué iban a hacer. Unos 60 gallos".

En enero de 2024 tuvo lugar un atraco violento en una vivienda ubicada en un paraje rural entre los municipios de Bornos y Espera (Cádiz). Diez encapuchados asaltaron la casa a la 1 de la madrugada, luego de pinchar las ruedas de los vehículos de la familia para que ni los persiguieran ni pidieran ayuda.

Golpearon al padre, que precisó 9 puntos de sutura en la frente y a uno de los hijos. A la mujer le pusieron una navaja en el cuello. Luego, les requisaron los móviles y los ataron a todos, incluido al otro hijo de corta edad.

Se llevaron 97 gallos de pelea, federados para competir en combates reglados. Unos 80.000 euros. La familia logró recuperar finalmente algunos de los animales sustraídos y hubo detenciones en Sevilla. De lo que no se recuperaron fue del susto.

Los aficionados saben perfectamente que estos robos son por encargo. "Antes eran dos chorizos que te robaban dos gallos y ya está. Esto es otra cosa, una mafia, que encarga los trabajos a un determinado equipo, les dicen donde tiene que ir porque saben donde están las galleras, y los que vienen arrasan con todo".

Los gallos "se van vendidos porque, para robarlos ya tienen comprador". Se los llevan a Francia, a Valencia o a Sevilla. ¿Su rastreo? Dificilísimo, porque les quitan las anillas. "Y si das con ellos, ¿qué haces? ¿Cómo lo demuestras?"

Selectivos

Joaquín Castellano Leal es presidente de un club colombófilo de palomas de raza española y es juez de concursos nacionales y regionales. "Claro que somos víctimas, porque además las palomas españolas las tenemos sueltas".

Hace unos años eran "robos pequeños, de un par de chavales de 14 o 15 años para iniciarse en la afición te robaban algunas. Ahora te roban las palomas buenas, las que han ganado concursos. Son robos selectivos y con ánimo de lucro".

Edilberto Robato es juez regional de la Federación Andaluza de Columbicultura. Él mismo es criador y en 2024 fue víctima de un robo. "Me robaron 120 ejemplares, todos anillados e identificados. Se llevaron los huevos, los nidos. Me dejaron el palomar vacío. Perdí 20.000 euros".

Robato incide en que "aunque vayas a la Policía, no tienen el castigo que deben" porque en otra ocasión anterior los pilló in fraganti. "No hubo ni juicio. Ni allanamiento, ni nada".

Cuando los cogen a los ladrones, si es que eso ocurre, "ya les han quitado las anillas a las palomas y dicen que se los ha vendido o los ha comprado a fulanito. Sin papeles, claro". También "llegan a decir que los han criado ellos. Aunque sepamos a ciencia cierta que han sido ellos. Te sientes impotente".

PREGUNTA.– ¿No hay manera de identificar a las palomas y palomos más allá de la anilla?

RESPUESTA.– Llevándolas a tu palomar y observando que lo conoce, donde se posa... porque vuelve a su casa. Pero claro, nadie te lleva al palomo para que lo hagas. Algunas vuelven, porque la paloma española está suelta y regresa. Otras no lo hacen nunca.

Para él además es incalculable cuantificar la ingente labor tras un criador, "que consigue y mejoras razas y que trabaja desde hace años para que lleguen otros y lo destrocen todo".

El juez de competición conoce bien el sector murciano y la sustracción de Joker, Gran Capitán y Sordo que ha dado pie a este reportaje. "A nosotros nos puede robar hasta un amigo, porque se saben toda la información de lo que tienes. Y da igual gallos de pelea o palomas: ahora van a robar la calidad del animal".